Kvíz: Získali byste české občanství? Co musí znát cizinci, kteří se o něj ucházejí

Alojze Poláka, který se mezi lety 2016 a 2020 zapojil do bojů na Ukrajině v řadách separatistů, ve čtvrtek soud znovu potrestal 20 lety vězení. Podle zatím nepravomocného verdiktu se dopustil teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Muže, který je stíhán jako uprchlý, obžaloba viní ze zabití minimálně čtyř příslušníků ukrajinských vládních jednotek, podle rozsudku ale nebylo prokázáno, že by Polák někoho usmrtil.

Soudkyně pražského městského soudu Hana Chaloupková zdůraznila, že to, co se dělo a děje na Ukrajině, je odsouzeníhodné a že není pochyb o tom, s jakým úmyslem Polák do země odjel. Je podle ní pravděpodobné, že tam také někoho usmrtil. "Nicméně abychom ho odsoudili jen na základě toho, že napsal na Facebook, že zastřelil při této akci člověka, při jiné akci jiného, kdy to nemáme možnost ověřit z jiného zdroje, to podle nás nejde," řekla. "V demokratickém státě by měl být člověk odsouzen jen za to, co mu lze prokázat," dodala Chaloupková.