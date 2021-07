Zlatý záchod zkorumpovaného policisty v Rusku baví internet, jeho vila je plná luxusu

Vyšetřovatelé v Rusku odhalili korupční podvod, díky němuž si desítky místních dopravních policistů ve výslužbě přišly na miliony rublů. Nejvýše postavený z nich si dokonce za získané úplatky pořídil přepychový palác jako z dob podnikatelského baroka, v němž nechyběl ani pozlacený záchod.

Když detektivové z Vyšetřovacího výboru Ruské federace dorazili do sídla někdejšího plukovníka ruské dopravní policie Alexeje Safonova na jihu Stavropolského kraje, museli se cítit jako ve šlechtickém paláci. Na stropech visely křišťálové lustry, stěny zdobily orientální tapety nebo olejomalby v dekorativních rámech a v koupelně je přivítala toaleta s pozlaceným prkénkem, které na sociálních sítích zcela zastínilo samotnou policejní akci a neuniklo pobaveným komentářům Rusů.

Luxus připomínající éru podnikatelského baroka 90. let, kdy porevoluční zbohatlíci bezhlavě rozhazovali, si Rus podle všeho mohl dovolit díky korupčním podvodům, na které mu vyšetřovatelé nyní přišli. Zjistili, že Safonov a jeho více než 35 podřízených si měli v průběhu let přijít na celkem 19 milionů rublů (pět a půl milionu korun), které dostávali výměnou za povolení pro ilegální přepravu obilí.

Skupina dopravních policistů ve výslužbě je momentálně ve vazbě a čeká ji soudní řízení. Samotný Safonov by v případě, že se zmíněná obvinění prokážou, mohl dostat trest ve výši osmi až patnácti let za mřížemi. "Ve Stavropolském regionu zjevně operovala skutečná mafie," uvedl pro zpravodajský web The Moscow Times zákonodárce prokremelské strany Jednotné Rusko Alexandr Chinštejn.