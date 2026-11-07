Patřily k nejfotografovanějším přírodním úkazům amerického Jihozápadu. Během několika týdnů jsou obě pryč. V poušti na severozápadě Nového Mexika se po rekordních deštích zřítily dvě slavné skalní věže – Mimozemský trůn a Král křídel. Voda promáčela měkké jílové pilíře a těžké pískovcové desky se zřítily do bahna.
Na úsecích náhorní pouště na severozápadě Nového Mexika matka příroda pomocí větru, deště a plynutí času vytvarovala nadpozemské tvary, napsala agentura AP. Masivní kamenné desky vzdorují gravitaci a balancují na štíhlých hliněných podstavcích, zatímco některé pískovcové sloupy připomínají krajku, kterou roční období důkladně vymlela.
Průvodce Kialo Winters, zakladatel společnosti Navajo Tours USA, představuje návštěvníkům tento kousek své domoviny na okraji divočiny Ah-Shi-Sle-Pah pravidelně. Během nedávného pátečního odpoledne po obkroužení zatáčky však zjistil, že se jedna z nejznámějších památek této oblasti zřítila.
Místo slavného trůnu našel jen suť
Mimozemský trůn, neboli Tsé Bináká Níyol, jak se mu říká v jeho jazyce, už neexistoval. Srdce se mu sevřelo. „Bylo to neskutečné,“ řekl. „Musel jsem se tak nějak zastavit. Hlavou se mi honily hromady myšlenek,“ dodal.
Mimozemský trůn a nedaleká skalní formace Král křídel se zřítily v rozmezí několika týdnů, zničeny právě těmi přírodními silami, které je stvořily.
Jihozápad Spojených států v posledních týdnech zažil několik silných bouřek, přičemž déšť dopadal na půdu již nasáklou po mimořádně deštivém podzimu. V některých částech Nového Mexika, Colorada, Utahu a Arizony se rozvodnily řeky a voda se valila jindy suchými koryty, čímž zničila domy, ještě více semlela půdu a způsobila další erozi krajiny.
Teď voda opadá a pracuje se na úklidu, ale úřady odhadují, že škody by se mohly vyšplhat až na stovky milionů dolarů.
Winters má stále obavy o své příbuzné v rezervaci Navajo Nation, kde mnoho nezpevněných silnic zneprůjezdnilo nebo zcela smetlo to, co popsal jako sérii mohutných bouřkových front.
Voda podemlela měkký jíl
Odborníci odhadují, že v období od konce října do začátku listopadu spadlo Coloradu, Novém Mexiku, Arizoně, Utahu a Nevadě více než 75,7 bilionů litrů deště, když se do regionu nahrnula tropická vlhkost.
Zprávy o rozpadnutí Krále křídel se na sociálních sítích začaly šířit začátkem října. Návštěvníci dokumentovali kus skály ležící na zemi poblíž hromady hlíny, na které kdysi stál. Není zcela jasné, kdy přesně spadl Mimozemský trůn, protože špatný stav silnic několik týdnů bránil v návštěvě. Winters žádné příspěvky o stavu této atrakce neviděl, dokud ji 30. října neuviděl rozbitou na kusy.
Reakce na sociálních sítích se pohybovaly od vděčných za možnost tyto útvary vidět a zvěčnit je na fotografiích, až po ty, které litovali, že k tomu nikdy neměli příležitost. Mezi příspěvky se objevovaly i kondolence, ale také debaty o fyzice a křehkosti přírodních divů.
„Gravitace. Není to jen dobrý nápad… je to zákon,“ žertoval jeden z uživatelů.
Pro Winterse a další domorodé Američany z tohoto regionu představují více než jen skalní útvary. Po tisíce let sloužily jako orientační body, které vedly předky podél obchodních cest, a jako spojovací nitky v příbězích předávaných z generace na generaci.
Živá paměť předků
„Mají kulturní význam pro naši identitu a naše příběhy,“ řekl a dodal, že jejich odkaz bude žít dál prostřednictvím fotografií, ilustrací a příběhů, které lidé sdílejí o čase stráveném v této části pouště. Vyzval lidi, aby tato místa nechali „odpočívat“.
Je to daleko od turistických tras, po rozbité a hrbolaté cestě. Ale stojí to za to, řekl Alan Studt z Parmy v Ohiu, který sem zavítal poprvé v roce 2019 a poté znovu loni v dubnu v rámci padesátidenního výletu autem.
Při prohlížení svých starších fotografií si všiml, že se útvary postupně rozpadají. V trůnu se tvořily nové díry a podél základny křídla se objevovaly praskliny, takže nebylo žádným překvapením, že tyto útvary nevydrží věčně.
Během své poslední cesty strávil Studt hodiny prozkoumáváním a fotografováním kopců a vyschlých koryt. Popisoval, jak ho pokaždé přitahovala nová skupina věží v dálce, a žasl nad zkamenělým dřevem podél cesty i nad duhovou paletou barev v půdě.
„Je to tam opravdu kouzelné,“ řekl.
Zdroj: AP
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