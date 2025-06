"Šílené matky házely své děti přes palubu." Zapomenutá tragédie lodi General Slocum

Ve středu 15. června 1904 bylo krásné počasí. Na výletní loď General Slocum se nalodilo 1331 natěšených členů Evangelické luteránské církve svatého Marka. Většina z nich byly ženy a děti. Všichni byli oblečeni ve svých nejlepších šatech, ve vzduchu bylo cítit radostné očekávání. Mnoho z nich se na tenhle den těšilo celý rok. Nikdo netušil, že se výlet za chvíli změní v obrovskou tragédii.

Z přístavu jim mávali jejich muži, kteří museli do práce a plavby se neúčastnili. Když krátce před desátou hodinou dopolední loď vyplula, na horní palubu se vyhrnuly stovky dětí, aby jim z výhledu na New York nic neuteklo. Hrála kapela, panovala veselá nálada.

Poté se loď přiblížila k průlivu mezi ostrovem Wards a čtvrtí Queens. Přibližně v tu chvíli vypukl v podpalubí požár. Konkrétní příčinu se nepodařilo zjistit, nejspíš šlo o nedbale odhozenou zápalku.

Z podpalubí se valil černý kouř. Nikdo z posádky nebyl proškolen v požární bezpečnosti. Jeden z jejích členů tak bez zaváhání otevřel poklop vedoucí do podpalubí. Příval vzduchu požár přiživil. Zpočátku malé plamínky se začaly měnit v silný oheň.

Jako byste zkoušeli uhasit samotné peklo

Oheň se nedařilo zastavit; hasit nebylo čím, hadice byly shnilé a děravé. Posádka se konečně rozhodla informovat o vypuknuvším ohni kapitána Williama Van Schaicka. Ten později vypověděl, že jakýkoli pokus o uhašení požáru byl pokusem uhasit samotné peklo.

Dřevěnou lodní konstrukci rychle polykaly plameny. Oheň pronikl na horní palubu, kde probíhala oslava. Vypukla panika. Někteří lidé byli ve snaze dostat se rychle na záď ušlapáni.

Přihlížející křičeli ze břehu na kapitána Van Schaicka, aby okamžitě navedl loď na mělčinu, že celá hoří a plameny jsou všude. On však ze strachu, že by mohlo dojít ke vznícení nedalekých naftových nádrží a dřeva složeného na molu, naopak zrychlil v naději, že tak loď dostane včas k ostrovu North Brother u jižního Bronxu. Byly to necelé dva kilometry.



Smrt na lodi i ve vodě

Jeho snaha však způsobila přesný opak. Zvýšená rychlost napomohla rozdmýchat ohnivé peklo ještě víc, lidé byli upalováni zaživa. Reportér z The Chicago Tribune popsal scénu jako hrůzu, kterou nejde slovy vyjádřit: "Veliká loď celá v plamenech, stále se ženoucí vpřed. Ženy a děti, jejichž oblečení hořelo, šílené matky, které házely své děti přes palubu."

Mnozí se v šíleném úprku vrhli k záchranným člunům. Ty však byly k lodi napevno připoutány. Také záchranné vesty, kterých bylo navíc málo, byly v tristním stavu a nedaly se použít. V zoufalé snaze uniknout plamenům lidé skákali přes palubu. Většina z nich však neuměla plavat a mnozí se utopili pod tíhou těžkých viktoriánských oděvů. Jiné ve vodě rozdrtilo obrovské koleso parníku.

Když loď v 10.20 dorazila ke břehům ostrova North Brother, zůstala z ní jen doutnající troska. Z 1331 lidí na palubě přežilo 407. Až do 11. září 2001 se jednalo o nejhorší civilní katastrofu v historii New Yorku.

Přestože byl požár na General Slocum tragédií obrovského rozsahu, historie na něj téměř zapomněla. Jak poznamenala přeživší Adella Wotherspoonová při vzpomínkové akci v roce 1999: "Na Titaniku byli slavní lidé. Tohle byl jen rodinný piknik."