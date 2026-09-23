Přeskočit na obsah
Benative
23. 9. Berta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Zkamenělé zvratky z hlubin moře. Unikátní nález odhalil, co dělali obří plazi po večeři

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na první pohled to byly jen podivné zkamenělé hrudky. Když se ale paleontologové podívali dovnitř, našli v nich směs schránek a dalších zbytků mořských živočichů. Nový výzkum teď ukazuje, že by mohlo jít o zkamenělé zvratky plesiosaurů - gigantických pravěkých mořských plazů.

An,Elasmosaurus,Swims,Towards,You,In,Shallow,Seas.,This,Long
Druhohorní moře brázdili plesiosauři více než 140 milionů let a patřili k nejúspěšnějším mořským plazům své doby.Foto: Shutterstock – Daniel Eskridge
Reklama

Plesiosauři přitom nebyli žádní nenápadní obyvatelé oceánů. Některé druhy dorůstaly délky až třinácti metrů, měly čtyři mohutné ploutve a u řady z nich také nápadně dlouhý krk zakončený malou hlavou. Druhohorní moře brázdili více než 140 milionů let a patřili k nejúspěšnějším mořským plazům své doby.

Teď ale vědcům jejich život přiblížila stopa mnohem méně vznešená: dávné zvratky. Některé zkamenělé hrudky byly velké jako vlašský ořech, jiné skoro jako mango. Paleontolog Dirk Knaust v nich našel zbytky mlžů, schránky mořských červů i tvrdé části hlavonožců.

Související

Podle něj jde o takzvané regurgitality, tedy zkamenělý obsah, který kdysi nějaké zvíře vyvrhlo. „Je to poprvé, co se podařilo určit vývržky plesiosaura a také schránky, které se v nich nacházejí,“ uvedl Knaust. Svá zjištění publikoval ve studii zveřejněné v Geological Magazine.

Po lovu zřejmě mířili ke břehu

Největší překvapení ale přineslo místo, kde se fosílie našly. Živočichové ukrytí ve vývržcích potřebovali stabilně slanou vodu otevřeného moře. Zkameněliny, které Knaust našel v sedimentech na podmořské plošině Horda Platform v Norské moři, ale pocházejí z někdejší říční delty, kde se mořská voda neustále mísila se sladkou. Kořist tedy musela pocházet odjinud.

Reklama
Reklama

Podle Knausta ji plesiosauři zřejmě sbírali na mořském dně dál od pobřeží. Po krmení pak zamířili do mělčích a klidnějších vod. „Plesiosauři se možná po lovu přibližovali ke břehu, aby si odpočinuli nebo spali, a právě tehdy pravděpodobně zvraceli,“ vysvětlil.

Představa obřího mořského plaza, který po lovu připlave ke břehu odpočívat a zbaví se nestrávené večeře, přitom není tak zvláštní, jak se zdá. „Něco podobného pozorujeme u lachtanů a mořských krokodýlů. Ti ale vycházejí na souš. Plesiosauři pravděpodobně zůstávali kvůli své hmotnosti a stavbě těla pod vodou,“ dodal.

Související

Plesiosaurus nebyl jediný podezřelý

Problém byl v tom, že plesiosauři zřejmě nedokázali tvrdé schránky své kořisti pořádně rozdrtit. Při hledání potravy skláněli hlavu k mořskému dnu a sbírali například měkkýše. Jejich zuby ale nebyly uzpůsobené k drcení schránek, takže kořist pravděpodobně polykali vcelku.

Měkké části žaludek strávil, tvrdé zbytky se ale mohly postupně stlačit do pevné hrudky, kterou zvíře později vyvrhlo. Podobně se dnes sovy zbavují kostí, srsti a dalších částí kořisti, které nedokážou strávit.

Reklama
Reklama

Určit původce dávných zvratků ale nebylo jednoduché. Jen několik centimetrů od jednoho nálezu totiž vědci objevili také kost a zkamenělý trus. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o dinosauří kost. Když jsme ale udělali CT snímek, zjistili jsme, že musí pocházet z ichtyosaura,“ popsal Knaust. Ve hře tak byli nejen ichtyosauři, ale také žraloci, krokodýli, ryby nebo hlavonožci.

Rozhodující nakonec byla velikost hrudek i jejich obsah. Žraloci a krokodýli v oblasti lovili především ryby, jenže jejich kostry ve vývržcích chyběly. „Plesiosaurus nejlépe odpovídá velikostí i způsobem získávání potravy zvířeti, které tyto vývržky vytvořilo,“ uvedl Knaust.

Související

Miliony let je chránil hlen

Možná nejpodivuhodnější je, že se tak křehká stopa vůbec zachovala. Většinu vývržků by po vyvržení rychle rozbily vlny a příliv. Tyto ale měly jednu výhodu. „Přežily částečně proto, že byly silně stlačené a pokryté hlenem,“ vysvětlil Knaust.

Některé navíc rychle překryl sediment přinášený řekou. Jiné se dostaly do chodbiček po korýších na mořském dně, kde byly chráněné natolik, že postupně zkameněly.

Reklama
Reklama

Právě díky podobným fosiliím dnes vědci dokážou zjistit mnohem víc než jen to, co pravěcí tvorové jedli. Mohou z nich vyčíst, jak potravu zpracovávali, kde lovili a dokonce i kam se po krmení přesouvali.

„Stále jsme teprve na začátku. Ze zkoumání toho, co vyhynulá zvířata vyzvracela po večeři, se toho můžeme dozvědět ještě spoustu,“ uvedl Knaust.

VIDEO: Cesta k znovuobjevení Burianosaura byl zábavná, stehenní kost v Národním muzeu je paleontologická superstar, říká badatel Daniel Madzia

Cesta k znovuobjevení Burianosaura byl zábavná, stehenní kost v Národním muzeu je paleontologická superstar, říká badatel Daniel Madzia. | Video: Martin Veselovský

Zdroje: Geological Magazine, EurekAlert!


Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
UN General Assembly Czech Republic
UN General Assembly Czech Republic
UN General Assembly Czech Republic

Rusové nepřišli, Macinka ano. Pavel v OSN zostra tepal Moskvu a varoval velmoci

Rusové jeho projev neposlouchali. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) naopak seděl mezi českými delegáty a Pavlův projev si vyslechl až do konce. Prezident Petr Pavel v sále Valného shromáždění OSN zostra kritizoval Rusko, varoval před světem, kde místo pravidel rozhoduje hrubá síla, a pustil se i do odpovědnosti velmocí, reformy OSN a rychlého nástupu umělé inteligence.

Dmitrij Peskov
Dmitrij Peskov
Dmitrij Peskov

ŽIVĚ Pokud chce Zelenskyj jednat s Putinem, ať přijede do Moskvy, vzkazuje Kreml

Pokud chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, může přijet do Moskvy. Ve středu to podle agentury TASS řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl také, že v současnosti nejsou žádné konkrétní plány na jednání na nejvyšší úrovni o Ukrajině, a obvinil napadenou zemi, že pokračuje v útocích na Rusko, předpoklady pro mírová jednání tak nejsou.

Tady končí sranda!
Tady končí sranda!
Tady končí sranda!

Tady končí sranda! V jedné věci je Fico mnohem lepší než Babiš. Měl do něj Pavel pálit?

Kašle Slovensko na své vlastní spojence v NATO? Nebo jsou slova Roberta Fica jen další ukázkové bití se v prsa pro jeho věrné voliče? A neudělal by prezident Petr Pavel lépe, kdyby výroky ze sousední země mlčky přešel? Nejen o tom je nový díl podcastu Tady končí sranda! na Aktuálně.cz, ve kterém padne i překvapivý verdikt, v čem je Fico jednoznačně lepší než jeho český protějšek Andrej Babiš.

Reklama
Debata Ekonomu: Revoluce v systému rozdělování evropských peněz
Debata Ekonomu: Revoluce v systému rozdělování evropských peněz
Debata Ekonomu: Revoluce v systému rozdělování evropských peněz

Revoluce v systému rozdělování evropských peněz. Co nás čeká po roce 2027

Českou ekonomiku čeká po roce 2027 výrazná změna způsobu, jakým bude čerpat evropské peníze. Dosavadní systém založený na množství jednotlivých fondů a proplácení konkrétních nákladů má vystřídat model, v němž budou společně řešeny kohezní politika, zemědělství, bezpečnost či další evropské priority. Změny, které Česko čekají, probírali experti na diskusním setkání, pořádaném týdeníkem Ekonom.

Reklama
Reklama
Reklama