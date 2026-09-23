Na první pohled to byly jen podivné zkamenělé hrudky. Když se ale paleontologové podívali dovnitř, našli v nich směs schránek a dalších zbytků mořských živočichů. Nový výzkum teď ukazuje, že by mohlo jít o zkamenělé zvratky plesiosaurů - gigantických pravěkých mořských plazů.
Plesiosauři přitom nebyli žádní nenápadní obyvatelé oceánů. Některé druhy dorůstaly délky až třinácti metrů, měly čtyři mohutné ploutve a u řady z nich také nápadně dlouhý krk zakončený malou hlavou. Druhohorní moře brázdili více než 140 milionů let a patřili k nejúspěšnějším mořským plazům své doby.
Teď ale vědcům jejich život přiblížila stopa mnohem méně vznešená: dávné zvratky. Některé zkamenělé hrudky byly velké jako vlašský ořech, jiné skoro jako mango. Paleontolog Dirk Knaust v nich našel zbytky mlžů, schránky mořských červů i tvrdé části hlavonožců.
Podle něj jde o takzvané regurgitality, tedy zkamenělý obsah, který kdysi nějaké zvíře vyvrhlo. „Je to poprvé, co se podařilo určit vývržky plesiosaura a také schránky, které se v nich nacházejí,“ uvedl Knaust. Svá zjištění publikoval ve studii zveřejněné v Geological Magazine.
Po lovu zřejmě mířili ke břehu
Největší překvapení ale přineslo místo, kde se fosílie našly. Živočichové ukrytí ve vývržcích potřebovali stabilně slanou vodu otevřeného moře. Zkameněliny, které Knaust našel v sedimentech na podmořské plošině Horda Platform v Norské moři, ale pocházejí z někdejší říční delty, kde se mořská voda neustále mísila se sladkou. Kořist tedy musela pocházet odjinud.
Podle Knausta ji plesiosauři zřejmě sbírali na mořském dně dál od pobřeží. Po krmení pak zamířili do mělčích a klidnějších vod. „Plesiosauři se možná po lovu přibližovali ke břehu, aby si odpočinuli nebo spali, a právě tehdy pravděpodobně zvraceli,“ vysvětlil.
Představa obřího mořského plaza, který po lovu připlave ke břehu odpočívat a zbaví se nestrávené večeře, přitom není tak zvláštní, jak se zdá. „Něco podobného pozorujeme u lachtanů a mořských krokodýlů. Ti ale vycházejí na souš. Plesiosauři pravděpodobně zůstávali kvůli své hmotnosti a stavbě těla pod vodou,“ dodal.
Plesiosaurus nebyl jediný podezřelý
Problém byl v tom, že plesiosauři zřejmě nedokázali tvrdé schránky své kořisti pořádně rozdrtit. Při hledání potravy skláněli hlavu k mořskému dnu a sbírali například měkkýše. Jejich zuby ale nebyly uzpůsobené k drcení schránek, takže kořist pravděpodobně polykali vcelku.
Měkké části žaludek strávil, tvrdé zbytky se ale mohly postupně stlačit do pevné hrudky, kterou zvíře později vyvrhlo. Podobně se dnes sovy zbavují kostí, srsti a dalších částí kořisti, které nedokážou strávit.
Určit původce dávných zvratků ale nebylo jednoduché. Jen několik centimetrů od jednoho nálezu totiž vědci objevili také kost a zkamenělý trus. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o dinosauří kost. Když jsme ale udělali CT snímek, zjistili jsme, že musí pocházet z ichtyosaura,“ popsal Knaust. Ve hře tak byli nejen ichtyosauři, ale také žraloci, krokodýli, ryby nebo hlavonožci.
Rozhodující nakonec byla velikost hrudek i jejich obsah. Žraloci a krokodýli v oblasti lovili především ryby, jenže jejich kostry ve vývržcích chyběly. „Plesiosaurus nejlépe odpovídá velikostí i způsobem získávání potravy zvířeti, které tyto vývržky vytvořilo,“ uvedl Knaust.
Miliony let je chránil hlen
Možná nejpodivuhodnější je, že se tak křehká stopa vůbec zachovala. Většinu vývržků by po vyvržení rychle rozbily vlny a příliv. Tyto ale měly jednu výhodu. „Přežily částečně proto, že byly silně stlačené a pokryté hlenem,“ vysvětlil Knaust.
Některé navíc rychle překryl sediment přinášený řekou. Jiné se dostaly do chodbiček po korýších na mořském dně, kde byly chráněné natolik, že postupně zkameněly.
Právě díky podobným fosiliím dnes vědci dokážou zjistit mnohem víc než jen to, co pravěcí tvorové jedli. Mohou z nich vyčíst, jak potravu zpracovávali, kde lovili a dokonce i kam se po krmení přesouvali.
„Stále jsme teprve na začátku. Ze zkoumání toho, co vyhynulá zvířata vyzvracela po večeři, se toho můžeme dozvědět ještě spoustu,“ uvedl Knaust.
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Zdroje: Geological Magazine, EurekAlert!
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