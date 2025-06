Tetování z mikroorganismů změní fasády budov. Vdechne jim život a rozsvítí je

Budovy, které dýchají a opravují se samy. Ačkoli to zní jako scéna ze sci-fi filmu, jde o reálný projekt, na kterém v současnosti pracuje mezinárodní tým odborníků. Do fasádních nátěrů chce integrovat vybrané mikroorganismy a vdechnout tak stěnám budov život.

Projekt REMEDY (v překladu lék), který je financovaný Evropskou inovativní radou částkou tři miliony eur, chce během čtyř let vytvořit "živé tetování" pro fasády budov. Inovativní koncept využije dvojvrstvý systém. První vrstvu obsahuje pigmentový inkoust s vysokým rozlišením, který definuje vizuální vzor, druhá pak biofilm z mikroorganismů.

"Cílem je vytvořit pro budovy prospěšný mikrobiom, který odolá patogenním mikrobům a sám opraví povrchové trhliny," uvedla vědkyně Carole Planchette z Technické univerzity v Grazu, která se věnuje vývoji technologie inkoustového tisku použitelného k tetování na běžné stavební materiály, jako je beton, dřevo nebo kov.

"Mikrobiologické komunity na střechách a fasádách by mohly plnit řadu funkcí, aniž by zabíraly vzácný, nezastavěný prostor," vysvětluje Planchette. Funkční mikrobiální společenství také absorbuje oxid uhličitý, produkuje kyslík a pročistí vzduch. Živé tetování se stane i estetickým prvkem staveb. Zajímavý potenciál pak přináší využití bioluminiscenčních mikroorganismů, díky kterým by budovy dokonce mohly v noci jemně svítit.

Vývoj "živého inkoustu" však představuje jednu z největších technických výzev, se kterou se tým musí poprat. Mikroorganismy se totiž přirozeně shlukují do větších skupin, které jsou příliš objemné pro konvenční inkoustovou technologii. Vědci tak zkouší vyvinout vhodné inkousty a najít organismy, které v něm přežijí a zvládnou také tlak vytvářený tiskem. Když se vše podaří, mohly by první živé fasády vzniknout během několika let.