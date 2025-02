Živě: O politice soudržnosti v Mostě

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, odvysílá druhé z řady veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v Česku. Stane se ve čtvrtek 27. února 2025 ve sdíleném objektu Vysoké školy finanční a správní v Mostě a tamního centra Europe Direct.

Aktuálně páté místo v objemu schválených finančních prostředků na evropské projekty v období let 2021 až 2027. Území s nárokem na dotace z Fondu spravedlivé transformace, který řeší útlum těžby a uhlí a jeho dopady. Společná hranice s německou spolkovou zemí Sasko. Předmět dlouhodobé debaty o tom, jakým směrem by se měl tento historicky, hospodářsky a sociálně specifický region ubírat a co by mu mělo a mohlo na této cestě pomoci.

To je Ústecký kraj, součást regionu soudržnosti Severozápad (spolu s Karlovarským krajem). Jde o oblast o rozloze necelých 5,3 tisíce kilometrů čtverečních, s více než 800 tisíci obyvateli a se sídlem krajských úřadů v Ústí nad Labem.

A zároveň oblast, kam směřuje projekt "Veřejná debata o evropských fondech" ČTK Connect. V daném případě do Mostu, do objektu Vysoké školy finanční a správní a střediska Europe Direct, spadajícího pod Evropskou komisi. Tam se ve čtvrtek 27. února 2025 od 12:00 odehraje veřejná debata k tomu, jak se v kraji čerpají dotace, které nabízí Evropská unie členských zemím.

Zastoupen nebude Krajský úřad, jehož vedení se z pořadu o omluvilo.

V publiku usednou studenti Vysoké školy finanční správní. Univerzitu a její vztah k EU představí ředitel Josef Švec, o práci Europe Direct promluví jeho vedoucí Václav Netolický.

Pilotní projektem, který otevře diskusi o konkrétních počinech a jehož vysílací premiéra bude právě v Mostě, se stala rekonstrukce a modernizace tramvajového spojení mezi Mostem a Litvínovem. K tomuto páteřnímu projektu, jehož garantem a koordinátorem je Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, se připojily další inovace a počiny, které povýšily daný záměr na integrovaný. Hovořit o tomto projektu, stejně jako o některých dalších, budou Václav Zahradníček, náměstek primátora Mostu, Jana Raušerová, náměstkyně pro strategii a rozvoj zmíněného DP a Václav Starý, vedoucí oddělení řízení ITI ústeckého magistrátu. Účast přislíbily Gabriela Nekolová, ředitelka Hospodářské a sociální rady, a Alena Pilná, která z pozice ministerstva pro místní rozvoj (MMR, Národní orgán koordinace pro čerpání z fondů EU pro ČR) dohlíží na restart dříve uhelného území.

Data a statistiky o tom, jak si Ústecko vede ve využívání nabídky z unijních fondů, přednese a okomentuje analytik, expert na EU a člen NERV Petr Zahradník. Učiní tak na základě podkladů, jež dodalo MMR. Za tento rezort se dostaví oblastní koordinátor ústeckého Eurocentra Petr Lúčka.

Dalšími hosty jsou Ondřej Pergl, vedoucí oddělení koordinace spravedlivé transformace a zástupce ředitelky odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku Ministerstva životního prostředí ČR, členka představenstva Okresní hospodářské komory Most Markéta Vinklárková a experta pražského Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masarykova Lucie Jašíková, jejíž tým dohlížel ve spolupráci s německou stranou na dopady změny klimatu v povodí Ohře. Zkušenosti s unijní fondy představí z firemního pohledu obchodní ředitel United Energy Petr Horák, zapojí se i starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Moderuje novinářka a analytička Libuše Bautzová, pozvány byly redakce místních médií.

Mostecká debata je druhou z cyklu čtyř podobných akcí, které bude ČTK Connect pořádat v různých částech republiky. Přímý přenos poběží 27. února od 12:00 na YouTube, ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a dále na webech iDNES.cz, lidovky.cz, aktualne.cz a newstream.cz.

Cílem těchto setkání není pouhá diskuze, ale zároveň snaha motivovat a inspirovat ty, kdo o fondech EU vědí, ale nad jejich využitím stále váhají. Záznam bude k dispozici na YouTube a ve speciálu portálu České noviny (ceskenoviny.cz).

V aktuálním programovém období 2021-2027 může Česko dosáhnout až na 21,2 miliardy eur (550,5 miliardy korun).