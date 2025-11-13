Zimní obaly Father’s x Jaromír 99 jsou zpět. Letos navíc ve sběratelské edici.

Ostravská pražírna kávy Father’s Coffee Roastery letos naposledy představuje vánoční obal navržený výtvarníkem Jaromírem 99. Pětiletá série, která propojila řemeslo s uměním a rodinný příběh s designem, vyvrcholí speciální sběratelskou edicí všech pěti obalů.
Vánoční obal na kávu se za posledních pět let stal u Father’s něčím víc než sezónním doplňkem. Ve spolupráci s českým výtvarníkem Jaromírem 99 vznikla unikátní tradice. Každý rok nový design, každý rok jiný motiv, pokaždé s odkazem na příběh rodinné pražírny. Ať už šlo o faru na Hukvaldech nebo běžný zimní den s dětmi.
"Chtěli jsme, aby lidé měli na stole něco víc než jen balíček kávy. Něco, co otevřou a usmějí se. Co je vrátí do chvíle, kdy káva voněla po celé kuchyni a za oknem bylo bílo," vysvětluje Marie Kvasničková, spoluzakladatelka Father's.
Poslední kapitola série
Letošní vánoční kolekce je poslední, která nese charakteristický rukopis Jaromíra 99 v této podobě. Od příštího roku se spolupráce posune k jiným formátům a limitovaným edicím, ale pětiletá série vánočních obalů tímto symbolicky končí.
Na rozloučenou připravili Father’s speciální sběratelskou sadu obsahující všech pět obalů, které během této spolupráce vznikly.
"Je to pro ty, kdo v nich najdou svůj vlastní příběh, pro sběratele, pamětníky nebo prostě pro každého, kdo má k našim obalům vztah," dodává Marie.
Co nabízí letošní zimní kolekce
Zákazníci si už nyní mohou zakoupit zrnkovou kávu na filtr i espresso nebo praktické dripbagy v aktuálním vánočním obalu.
"My ty zimní obaly milujeme. Lidé si je kupují domů, mají je vystavené celé svátky, berou je jako pozorný dárek při návštěvách. Někteří si je dokonce zarámují, a právě proto vznikl nápad se sadou všech pěti," říká Petr Kvasnička, zakladatel pražírny.
Limitovaná edice sběratelských obalů bude dostupná v průběhu prosince na e-shopu www.fathers.cz. Během adventu chystá pražírna také soutěže na sociálních sítích, kde bude možné vyhrát vánoční balíčky kávy nebo právě tuto unikátní sadu.
O Father's Coffee Roastery
Rodinná pražírna výběrové kávy se sídlem v Ostravě, založená roku 2018, klade důraz na čerstvost, osobní přístup a transparentní původ. Kromě e-shopu provozuje také pražský store v Bubenči, který slouží jako komunitní prostor, místo pro školení a osobní setkávání se zákazníky.