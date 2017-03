Vědci bourají mýty o rakovině. Zdravý životní styl nestačí, způsobuje ji nahodilá chyba

před 33 minutami

Podle studie výzkumníků ze Spojených států uveřejněné v prestižním časopise Science můžou za některé typy rakoviny z 95 procent chyby v replikaci genetického kódu. Životní prostředí a zdravý styl však stále hrají velkou roli v tom, zda rakovinové bujení u člověka vypukne či nikoliv.

Snažíte se dodržovat zásady zdravého životního stylu a pohybujete se pouze v neškodlivém prostředí? Ani to nemusí stačit k tomu, aby se u vás nevyvinula rakovina. Vědci ze Spojených států amerických zjistili, že mnoho případů rakoviny vychází z náhodných chyb v genetickém kódu, které se vyskytují při dělení buněk.

Tato zjištění tak zpochybňují široce rozšířený názor, že rakovinové mutace se především dědí nebo je vyvolává působení životního prostředí.

"Je známo, že se musíme vyhýbat faktorům, jako je kouření, které zvyšuje pravděpodobnost vypuknutí rakoviny. Ale zas tolik nevíme o případech, kdy se normální buňka rozdělí, zkopíruje své DNA k vytvoření dvou nových buněk a dojde k více chybám," uvedl pro web The Telegraph Cristian Tomasetti z Centra pro výzkum rakoviny (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center).

Za rakovinu může nahodilá chyba

Americká studie publikovaná ve známém časopise Science naznačuje, že valná většina rakovinového bujení je tedy pravděpodobně výsledkem nahodilé chyby v replikaci DNA.

Podle Tomasettiho byly tyto chyby v minulosti podhodnocovány a nový objev by měl pomoci vysvětlit, proč se rakovina objevuje i u lidí, kteří dodržují zdravý životní styl a nemají ji v rodinné anamnéze.

Bert Vogelstein, spoluautor studie, poznamenal, že rakovina vyvolaná chybným kopírováním buněk se může objevit i bez ohledu na to, v jak perfektním životním prostředí člověk žije. Doplnil ale, že to neznamená, že by lidé měli přestat žít zdravě.

"Cílem je tedy zdokonalit metody k detekci případů rakoviny způsobených chybami v replikaci genetického kódu, abychom na ně přišli brzy, dokud jsou ještě léčitelné," sdělil Vogelstein.

Pouze pět procent rakoviny vychází z dědičných genů

Výzkum abnormálního buněčného růstu u 32 druhů rakoviny ukázal, že více než polovina rakovinových mutací vyplývala z chyb kopírování, třetina ze životního stylu nebo životního prostředí a pouhých pět procent ze zděděných genů.

Zatímco u rakoviny prostaty, mozku a kostí bylo více než 95 procent škodlivých mutací způsobeno chybami v kopírování DNA, u karcinomu plic to bylo pouze v 35 procentech případů, zbytek byl důsledek kouření a dalších faktorů životního prostředí.

"Přestože studie naznačuje, že většina rakovinových mutací je důsledkem náhody, vědci připouštějí, že se jim stále dá předejít. Máme důkazy o tom, že rakovina je způsobena složitou směsí environmentálních vlivů, zděděného rizika a náhody," řekl deníku The Telegraph profesor Mel Greaves, ředitel Centra pro vývoj a rakovinu na Institutu výzkumu rakoviny v Londýně.

Podle Greavese se zděděnými geny nic neuděláme, ale environmentální vlivy ovlivnit můžeme.

