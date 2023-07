Židle vybíráme podle jejich účelu

Od židle očekáváme, že bude pohodlná a bude se nám na ní dobře sedět, ať už se jedná o posezení u baru nebo třeba v kanceláři. Aby tomu tak bylo, musíme vybírat židle, které jsou určené pro danou činnost.

Mnoho z nás tráví spoustu času vsedě, většinou u počítače. Když se ale podíváme do minulosti, Pračlověk toho moc nenasadil, většinou času trávil chůzí při shánění potravy nebo Ochranu jeskyně a sedl si tak maximálně na zem nebo pařez. Lidské tělo není na dlouhé sezení přirozeně stavěné, a pak samozřejmě mohou přijít zdravotní problémy. Sedíme ve škole, doma u počítačových her, v práci, u televize, v restauraci, v kině, zkrátka na většině míst. Alespoň tam, kde to můžeme ovlivnit my, bychom si měli zakládat na kvalitní židlích. Při práci na počítači nám tak může proti bolestem zad i hlavy pomoci vhodná kancelářská židle, díky které budeme sedět správně s rovnými zády a nebude tak docházet k přetěžování páteře ani podpůrných svalů. Právě práce na počítači patří mezi nejvíce rizikové s ohledem na bolest zad krční páteře i hlavy. Mnoho problémů ale dokáže vyřešit kancelářská židle zdravotní. I když se to nezdá, držení těla a špatná pozice se na našem zdraví negativně podepisuje. Proto správně vybraná židle umožní sedět tak, abychom se problémům se zdravím vyhnuli.

Na pohodlí bychom měli myslet i u členů své rodiny a návštěv. V moderních bytech i domech je častou součástí i barový pult a barové židle. Ty bychom měli vybírat především s ohledem na komfortní posezení, a nikoli Jen podle designu. Krásné židle, které se hodí do katalogu, jsou sice potěchou pro oko, ale pokud je nikdo nebude používat, protože jsou nepohodlné. Pořizovali jsme je zbytečně. Vhodnější je vsadit na pohodlí. V nabídce je dnes široká škála materiálů i barev. Nejpopulárnější zůstává barová židle bílá, kterou lze snadno zkombinovat se všemi ostatními doplňky a barvami našeho interiéru.

Na své tělo klademe v dnešní uspěchané domě velmi mnoho nároků a je potřeba dopřát mu odpočinek i kvalitní podporu při práci. Dobře zvolené židle nás mohou zbavit bolestí zad nebo hlavy a budeme se tak cítit celkově lépe.