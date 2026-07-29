Rozdíly mezi mužským a ženským viděním nejsou jen oblíbený stereotyp. Výzkumy skutečně ukazují, že se muži a ženy mohou v průměru lišit například při rozlišování barevných odstínů, zpracování pohybu nebo rozpoznávání emocí z tváře.
Odlišnosti ale nebývají tak přímočaré, jak někdy zaznívá, a už vůbec neplatí pro každého. Vedle samotného oka totiž záleží také na genetice, hormonech a na tom, jak vizuální informace zpracovává mozek.
Ženy mohou lépe rozeznávat jemné rozdíly mezi barvami
Zatímco muž řekne „to je modrá“, žena začne rozlišovat tyrkysovou, petrolejovou a královsky modrou. Jakkoli stereotypně to zní, určitou oporu ve výzkumu tato představa skutečně má.
Jednu z nejnovějších studií zveřejnili v lednu 2026 Yanan Qiao, Yasuhiro Kawabata a Mikuko Sasaki v odborném časopise Frontiers in Psychology. Výzkumu se zúčastnilo 356 vysokoškoláků ve věku 18 až 28 let, kteří měli za úkol seřazovat velmi podobné barevné odstíny.
Při časových limitech 90, 105 a 120 sekund dosahovaly ženy významně lepších výsledků než muži. Při největším časovém tlaku, tedy pouhých 75 sekundách, už se rozdíl mezi oběma skupinami vytratil. Autoři svůj závěr shrnují tak, že ženy „překonávaly muže při středním časovém omezení“, zatímco při extrémním tlaku se jejich výkon srovnal.
Nejde přitom o jediný podobný výsledek. Israel Abramov a jeho kolegové z City University of New York už v roce 2012 sledovali, zda muži a ženy s normálním zrakem vnímají stejné části barevného spektra stejně. Zjistili malé, ale statisticky významné rozdíly téměř napříč celým spektrem. Muži například v některých jeho částech potřebovali o něco delší vlnovou délku, aby vnímali stejný odstín jako ženy, a ve střední části spektra vykazovali horší schopnost rozlišovat blízké vlnové délky. Autoři studie proto uvedli, že v barevném vidění nalezli „výrazné rozdíly mezi pohlavími“.
Muži mohou rychleji zachytit pohyb
Rozdíly se objevily také při zpracování pohybujícího se obrazu. Tým Scotta Murrayho z University of Washington testoval, jak dlouho lidé potřebují ke správnému určení směru pohybu.
Muži ho v experimentu rozeznali rychleji než ženy. Výsledek vědci zopakovali ve třech laboratořích na celkem 263 lidech. „Existuje jen velmi málo důkazů o rozdílech mezi pohlavími v základním zrakovém zpracování, zvláště tak velkých, jaké jsme našli,“ komentoval výsledky Murray.
Pozdější studie však tak výrazný rozdíl většinou nepotvrdily. Nelze tedy říct, že muži obecně vidí pohyb lépe, ale v některých typech úloh se jejich výhoda skutečně objevila.
A co detaily? Tady stereotyp neplatí
Představa, že ženy automaticky lépe vidí drobné detaily, je zavádějící. Abramovův tým při testování jemných obrazových vzorů naopak zjistil vyšší citlivost mužů. Vědci uvedli, že muži vykazovali „vyšší citlivost pro jemné detaily a rychle se pohybující podněty“.
To ale není totéž jako všímavost v běžném životě. Rozpoznat jemný obrazový vzor neznamená automaticky všimnout si změny účesu nebo výrazu ve tváři.
Právě při čtení emocí totiž mají podle výzkumů mírnou výhodu ženy. Meta-analýza Ashley Thompsonové a Daniela Voyera zahrnující výsledky více než 200 výzkumných souborů zjistila malou, ale statisticky významnou ženskou výhodu při rozpoznávání neverbálně vyjádřených emocí. Autoři ji popisují jako „malou celkovou výhodu ve prospěch žen“.
Oční problémy se podle pohlaví také liší
Rozdíly nejsou jen ve vnímání. Zatímco vrozené poruchy červeno-zeleného barvocitu jsou výrazně častější u mužů, syndrom suchého oka více postihuje ženy. Odborná zpráva TFOS DEWS II označuje ženské pohlaví za jeden z rizikových faktorů a poukazuje především na vliv hormonů, věku a menopauzy.
Suché oči ale samozřejmě netrápí jen ženy. Potíže může zhoršovat dlouhé sledování obrazovek, klimatizace, suchý vzduch nebo používání kontaktních čoček.
Nejde jen o oči, ale také o mozek
To, co vidíme, neurčují pouze oči. Velkou část práce odvádí mozek, který získané informace vyhodnocuje. Proto se rozdíly mezi muži a ženami mohou týkat nejen samotného zraku, ale také způsobu zpracování pohybu, prostoru nebo emocí.
Výzkumy tedy naznačují, že ženy mohou v průměru trochu jinak vnímat barevné odstíny a lépe rozpoznávat emoce, zatímco u mužů se v některých experimentech objevila výhoda při zpracování pohybu či jemných obrazových struktur. Rozdíly jsou však většinou malé a výsledky obou skupin se výrazně překrývají.
Mnohem důležitější je každodenní péče
„Každý člověk je individuální a jeho schopnosti ovlivňuje mnoho faktorů – od genetiky až po životní styl. V optometrii i neurovědě totiž platí, že rozdíly mezi jednotlivci bývají často větší než rozdíly mezi pohlavími. Přestože určité biologické odlišnosti existují, v praxi mnohem více záleží na tom, jak se o svůj zrak staráme – zda chodíme na pravidelné kontroly, chráníme oči před nadměrnou zátěží a řešíme problémy včas. Kvalitu vidění neovlivňuje pohlaví tolik jako životní styl, pracovní návyky nebo celková péče o zdraví. Právě prevence a zodpovědný přístup k očím jsou klíčem k dlouhodobě dobrému zraku,“ říká Lenka Petruchová, optometristka optik a e-shopu Alensa.cz.
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Zdroj: frontiersin, University of Washington, PubMed, TFOS DEWS II
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