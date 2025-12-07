Magazín

Ženy v akci. Hasičky z Dolců už potřetí ukázaly svou odvahu i před objektivem

Letos vznikl už třetí lechtivý kalendář. Tentokrát se do rudého spodního prádla svléklo šest odvážných hasiček SDH Dolce.
Tentokrát se podařilo zapracovat i historické vybavení, uniformy i techniku. Rekvizity pro focení zapůjčily sbory z Oselců, Chocenic, Borovna, Dnešic či ze Spáleného Poříčí.
Reakce na výsledek jsou i tentokrát většinou velmi pozitivní. Dívky se dočkaly velké podpory z okolí i z celého Česka, přišly dokonce i objednávky ze zahraničí – z Německa, Rakouska, Slovenska či Velké Británie.
Kromě nástěnného a stolního kalendáře vznikla letos i úplná novinka – kalendář věnovaný pouze hasičským vozidlům a strojům. Některým mužům by totiž prý doma obrázky s polonahými hasičkami neprošly. Zobrazit 7 fotografií
Šárka Nádeníčková
Dobrovolné hasičky z obce Dolce na jihu Plzeňska se ani letos nestyděly ukázat, že jim odvaha nechybí. A to ani před objektivem. Už potřetí se svlékly do rudého spodního prádla a nafotily vlastní lechtivý kalendář, který je plný nejen krásných žen, ale i historické a moderní techniky.

Šest členek místního Sdružení dobrovolných hasičů už několik let reprezentuje obec v požárním sportu. Úspěchy však nesbírají jenom na závodní trati, ale i se svým lechtivým kalendářem, který se stal už takovou tradicí. Ten úplně první vznikl v roce 2023 při příležitosti stého výročí založení místního sboru.

"S nápadem přišel pan starosta, který nám dal k inspiraci kalendář děvčat z nedalekého SDH Ždírec. Nás jako trenéry velice zaujal a projekt byl na světě," vysvětluje trenér hasiček Zdeněk Nový.

Lechtivý kalendář: potřetí

Kalendář spoře oděných dam měl úspěch - a tak se do něj hasičky pustily podruhé. A potřetí. "Letos jsme chtěly víc zapracovat historické vybavení, uniformy i techniku. Měly jsme spoustu nápadů, které jsme v minulých ročnících nestihly zrealizovat," popisují hasičky Nikola, Tereza a Magdaléna, které se focení zúčastnily. Se zapůjčením rekvizit jim pomohly sbory z Oselců, Chocenic, Borovna i Dnešic a profesionální i dobrovolní hasiči ze Spáleného Poříčí.

Jak probíhalo focení kalendáře, se můžete podívat ve videu. | Video: SDH Dolce

A vyplatilo se. Reakce na výsledek jsou i tentokrát většinou velmi pozitivní. "Hodně lidí z okolí i z celé České republiky nám fandí a podpořili nás. Rozhodně nás mile překvapila objednávka od hasičského sboru z Německa, ale i z Rakouska, Slovenska a dokonce Velké Británie," vypočítávají holky. Spokojený je i jejich trenér, který přiznává, že jim do focení poměrně dost mluvil. "Hodně nám záleželo na tom, aby byl kalendář hodně pestrý na hasičskou techniku, oblečení, ale i na lokace."

Pro pány, kteří by doma "měli problém"

Kromě klasického nástěnného a stolního kalendáře letos vznikly i plakáty a magnetky. A na e-shopu také přibyla jedna úplná novinka - kalendář věnovaný pouze hasičským vozidlům a strojům.

"Někteří muži nám psali, že by si náš kalendář rádi zakoupili, ale jejich drahé polovičky jim ho nedovolí mít doma. Tak trenéři přišli s tímto nápadem," smějí se hasičky.

Výdělek z prodeje poputuje na novou sadu sportovních hadic pro požární sport a nový stan, se kterým budou jezdit na soutěže. "Z předchozích ročníků jsme zakoupili sportovní rozdělovač, savice se sportovním košem a nové karbonové proudnice," vyjmenovávají holky.

A jestli do toho "dámy v rudém" půjdou i počtvrté? Tuto otázku zatím nechávají otevřenou.

"Za letošním ročníkem stojí hodně práce, spoustu volného času nám zabralo zajištění a příprava techniky. Navíc kluci, co nám ve sboru pomáhají, říkají: do třetice všeho dobrého a dost. Ale necháváme tomu volný průběh. Uvidíme, co přinese nadcházející rok," napínají závěrem.

