Ženy v akci. Hasičky z Dolců už potřetí ukázaly svou odvahu i před objektivem

Šest členek místního Sdružení dobrovolných hasičů už několik let reprezentuje obec v požárním sportu. Úspěchy však nesbírají jenom na závodní trati, ale i se svým lechtivým kalendářem, který se stal už takovou tradicí. Ten úplně první vznikl v roce 2023 při příležitosti stého výročí založení místního sboru.
"S nápadem přišel pan starosta, který nám dal k inspiraci kalendář děvčat z nedalekého SDH Ždírec. Nás jako trenéry velice zaujal a projekt byl na světě," vysvětluje trenér hasiček Zdeněk Nový.
Lechtivý kalendář: potřetí
Kalendář spoře oděných dam měl úspěch - a tak se do něj hasičky pustily podruhé. A potřetí. "Letos jsme chtěly víc zapracovat historické vybavení, uniformy i techniku. Měly jsme spoustu nápadů, které jsme v minulých ročnících nestihly zrealizovat," popisují hasičky Nikola, Tereza a Magdaléna, které se focení zúčastnily. Se zapůjčením rekvizit jim pomohly sbory z Oselců, Chocenic, Borovna i Dnešic a profesionální i dobrovolní hasiči ze Spáleného Poříčí.
A vyplatilo se. Reakce na výsledek jsou i tentokrát většinou velmi pozitivní. "Hodně lidí z okolí i z celé České republiky nám fandí a podpořili nás. Rozhodně nás mile překvapila objednávka od hasičského sboru z Německa, ale i z Rakouska, Slovenska a dokonce Velké Británie," vypočítávají holky. Spokojený je i jejich trenér, který přiznává, že jim do focení poměrně dost mluvil. "Hodně nám záleželo na tom, aby byl kalendář hodně pestrý na hasičskou techniku, oblečení, ale i na lokace."
Pro pány, kteří by doma "měli problém"
Kromě klasického nástěnného a stolního kalendáře letos vznikly i plakáty a magnetky. A na e-shopu také přibyla jedna úplná novinka - kalendář věnovaný pouze hasičským vozidlům a strojům.
"Někteří muži nám psali, že by si náš kalendář rádi zakoupili, ale jejich drahé polovičky jim ho nedovolí mít doma. Tak trenéři přišli s tímto nápadem," smějí se hasičky.
Výdělek z prodeje poputuje na novou sadu sportovních hadic pro požární sport a nový stan, se kterým budou jezdit na soutěže. "Z předchozích ročníků jsme zakoupili sportovní rozdělovač, savice se sportovním košem a nové karbonové proudnice," vyjmenovávají holky.
A jestli do toho "dámy v rudém" půjdou i počtvrté? Tuto otázku zatím nechávají otevřenou.
"Za letošním ročníkem stojí hodně práce, spoustu volného času nám zabralo zajištění a příprava techniky. Navíc kluci, co nám ve sboru pomáhají, říkají: do třetice všeho dobrého a dost. Ale necháváme tomu volný průběh. Uvidíme, co přinese nadcházející rok," napínají závěrem.