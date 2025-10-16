Magazín

Ženy na Babě. Jediná architektka, která zde navrhla domy, a královna krajek

Ženy na Babě. Jediná architektka, která zde navrhla domy, a královna krajek
Vila vyniká promyšlenou dispozicí, jednoduchými liniemi a praktickými detaily, které odpovídají potřebám moderní domácnosti 30. let. Zde vidíme severní část domu - hlavní část byla směřována na jih do zahrady.
Emilie Paličková s jedinečným krajkovým závěsem.
Hana Kučerová-Záveská byla jedna z prvních architektek, které u nás vystudovaly.
Dům vznikl na prudkém svahu, architektka pracovala s výškovým členěním a umístěním obytných místností tak, aby měly co nejlepší světelné podmínky. Zajímavé je, že se jedná o největší vilu Osady Baba. Zobrazit 17 fotografií
Foto: Nikola Bernard
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 2 hodinami
Osada Baba nebyla jen ukázkou bílých kvádrů a střízlivého designu, ale také místem, kde se v ryze mužském světě funkcionalismu dokázaly prosadit ženy. Poznejte Hanu Kučerovou-Záveskou, jedinou ženu, která na Babě navrhla stavby, a Emilii Paličkovou, jejíž moderní krajka se stala výtvarným manifestem. Právě jejich příběhy přiblížily historičky umění v rámci Dne architektury.

Když se řekne Osada Baba, většina si vybaví jména jako Pavel Janák, Ladislav Žák nebo Josef Gočár. Markéta Čejková a Veronika Soukupová, historičky umění a průvodkyně jedné z vycházek po Praze 6, by však nejspíše zmínily také významné ženy Baby Hanu Kučerovou-Záveskou a Emilii Paličkovou - interiérovou designérkou i architektku a oceňovanou krajkářku.

Pionýrka mezi muži

Říjnová vycházka s odbornicemi započala u největšího domu v Osadě Baba, vily Suk, kterou zrealizovala právě Hana Kučerová-Záveská. Hana se krátce po absolutoriu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze prosadila díky úspěšné realizaci interiéru bytu pro Výstavu soudobé kultury v Brně. Ten vznikl v domě navrženém architektem Josefem Havlíčkem a právě tato spolupráce odstartovala její kariéru - brzy se stala vyhledávanou designérkou interiérů a později i architektkou.

Související

Osada Baba: Unikátní domy s krásným výhledem na Prahu

TV Architect Kolonie Baba
4:35

Záveská byla vizionářkou, která rozuměla prostoru komplexně - od fasády po vnitřní dispozici. Její stavby na Babě nesly jasný rukopis: přehledné půdorysy, funkční dispozice a důraz na detail. V duchu funkcionalismu, ale zároveň s důsledným ohledem na životní potřeby obyvatel. Zároveň byly praktické, přesto elegantní, a vždy zohledňovaly umístění v terénu. "Ve svých interiérech se snažila co nejvíce zohlednit reálný život - například do kuchyně zakomponovala moderní elektrické přístroje, aby zjednodušila a zkrátila práci v domácnosti, což bylo opravdu progresivní," doplnila Markéta Čejková.

Tyto principy použila i ve vile skladatele písní a ředitele Ochranného sdružení autorského Karla Ballinga. V této vile, které byla oproti vile Suk skromnější, samozřejmě nechyběl klavír a architektka zde důkladně promyslela také podobu zahrady.

Záveská se věnovala návrhům nábytku a interiérů, kde mohla plně uplatnit empatii, estetiku i cit pro ergonomii. V roce 1937 odešla do Stockholmu, kde její manžel působil jako československý velvyslanec. Ve Švédsku pokračovala v tvorbě, ale její život tragicky ukončila nemoc - v roce 1944 zemřela ve věku pouhých 40 let. "Byla to jedna z průkopnic v mužském architektonickém světě projektů. Nebyla pouze architektkou vlastní stavby, soustředila se i na interiér a uživatelský komfort, byla představitelkou moderní evropské architektury," míní Čejková.

Moderní sen o bydlení

Osada Baba, obdivovaná část Dejvic, vznikla z iniciativy Svazu československého díla jako součást mezinárodního hnutí Werkbund. Byla jednou ze šesti evropských kolonií moderního bydlení a jedinou, která byla složena výhradně z individuálně navržených domů pro konkrétní stavebníky. 

Architekti zde nesahali po experimentálních materiálech, ale zůstali u osvědčených betonových a železobetonových konstrukcí. Domy byly často navrhovány jako celky - včetně vnitřního zařízení, nábytku, osvětlení i textilu. A právě zde se do hry dostává druhá klíčová žena tohoto příběhu.

Krajka jako výtvarný manifest

Emilie Paličková, rozená Mildeová, byla výraznou osobností českého textilního umění. Narodila se v Náchodě, ale vyrůstala v bulharské Sofii. Profesní život spojila s Prahou, kde studovala na Uměleckoprůmyslové škole. V meziválečném období navrhovala krajky, ubrusy, závěsy i textilie pro domácí i zahraniční výstavy. Její práce "Sluníčko" získala Grand Prix na Světové výstavě v Paříži v roce 1925.

Textil a především krajka byly ve funkcionalistickém prostředí často vnímány jako dekorativní přežitky historických etap, které narušují tvrdé racionální formy architektury. Paličková spolu s výtvarníky jako Antonín Kybal tento pohled změnila. Textil se stal součástí prostoru, nikoli jeho narušením.

V Osadě Baba bydlela Paličková ve vile od nizozemského architekta Marta Stama, kterou postavil její manžel a stavební podnikatel Jiří Palička, přičemž interiér vily navrhl Ladislav Žák - architekt, designér a významná postava Osady Baba. A právě i zde, v prostředí střídmého, geometrického interiéru, dokázala Paličková prosadit svou krajku jako moderní výtvarný prvek. "Paličková v prostředí funkcionalistické strohosti prosadila krajku ne jako anachronickou dekoraci, ale jako svébytný výtvarný prvek v harmonii s principy nové architektury," popsala Veronika Soukupová.

Její tvorba se však nezastavila jen u dekorace - ve svých návrzích se dotýkala i hlubších témat. "Paličková ve své práci reflektovala sociální témata související s každodenním životem lidí, ale i s pozicí člověka ve světě. Dílo Život ženy je pozoruhodným dobovým i osobitým příspěvkem k roli ženy v moderní společnosti," doplnila. I proto se stala oblíbenou postavou obou průvodkyň působících v lokální frakci mezinárodní organizace Saloon, která sdružuje ženy pracující v umění a kulturním provozu.

Dědictví, které trvá

Osada Baba je od roku 1993 městskou památkovou zónou a od roku 2020 nese prestižní značku Evropské dědictví. Vily na Babě přežily válku,
změny režimů i stavebních stylů a stále stojí jako tichý manifest moderního myšlení.

Příběhy Hany Kučerové-Záveské a Emilie Paličkové připomínají, že i v dobách, kdy architektura i design byly doménou mužů, ženy dokázaly zásadním způsobem ovlivnit podobu moderního životního stylu. Jedna skrze prostor, druhá skrze nit. Obě ale zcela nezapomenutelně. 

VIDEO: Česko má hrůzu z moderní architektury, každý se bojí udělat rozhodnutí, říká Jiřičná (24. 03. 2019)

Když je tu něco, co vypadá trošku jinak, tak člověku narostou rohy a všichni se od něj distancují, tvrdí architektka Eva Jiřičná. | Video: Martin Veselovský
Prohlédnout si 17 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

V Praze začíná Signal Festival, přinese videomapping i projekci na vodní stěnu

V Praze začíná Signal Festival, přinese videomapping i projekci na vodní stěnu
15 fotografií

Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle bydlení Bydlení & reality architektura design textil příběh osud osada Dejvice Praha sídliště vila dům obydlí žena

Právě se děje

před 25 minutami

V Praze začíná Signal Festival, přinese videomapping i projekci na vodní stěnu

V Praze začíná Signal Festival, přinese videomapping i projekci na vodní stěnu
Prohlédnout si 15 fotografií
V.P.M. – ITERACE.
Tadej Droljc – Večeře s Hyperobjektem.
před 27 minutami

"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal

"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
30:15
před 33 minutami
Mladá Češka udivuje dál. Valentová si poradila i s nasazenou trojkou

Mladá Češka udivuje dál. Valentová si poradila i s nasazenou trojkou

Osmnáctiletá tenistka porazila na turnaji v Ósace Belgičanku Elise Mertensovou 6:4, 6:1 a je ve čtvrtfinále.
před 45 minutami
Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

Přednese výběr z nejslavnějších operních árií a z temperamentních španělských zarzuel.
před 54 minutami
Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Americký prezident Donald Trump dovolil CIA provádět ve Venezuele tajné operace. Venezuelský prezident Maduro reagoval ostrým odmítnutím.
před 2 hodinami

Ženy na Babě. Jediná architektka, která zde navrhla domy, a královna krajek

Ženy na Babě. Jediná architektka, která zde navrhla domy, a královna krajek
Prohlédnout si 17 fotografií
Vila vyniká promyšlenou dispozicí, jednoduchými liniemi a praktickými detaily, které odpovídají potřebám moderní domácnosti 30. let. Zde vidíme severní část domu - hlavní část byla směřována na jih do zahrady.
Emilie Paličková s jedinečným krajkovým závěsem.
před 2 hodinami
Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Už v 16 letech brankář Jan Bednář debutoval v extralize, pak se rval o místo v Detroitu. A náhle přišel šok v podobě zvláštního problému se zdravím.
Další zprávy