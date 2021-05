Ženu vyhodili ze zábavního parku, měla příliš krátké šortky. Zostouzeli mě, tvrdí

Američanka Bailey Breedloveová tvrdí, že jí ochranka a manažer zábavního parku patřícího společnosti Six Flags vyhrožovali a zostouzeli ji na veřejnosti kvůli tomu, že měla v areálu atrakce příliš krátké kraťasy. Na sociálních sítích se objevila část konfliktu, který nahrál v Oklahoma City přítel Breedloveové.

Zástupci Six Flags měli nutit ženu, aby si šla koupit delší kraťasy. Žádali Breedloveovou o prokázání totožnosti a obvinili ji ze spáchání přestupku. Matka jedenáctileté dcery tvrdila, že bylo teplo, proto se oblékla do šortek. Později na sociální sítě umístila fotku, v jakých džínových kraťasech do zábavního parku zavítala.

Podle Six Flags vyvedení Breedloveové z parku nebylo kvůli jejímu oblečení, ale spíše jejímu chování vůči policii, zaměstnancům a dalším hostům parku. Breedloveová ale později tvrdila, že šéf policie v Oklahoma City odmítl, že by v konfliktu vystupoval někdo z jeho podřízených.

Samotné stanovy Six Flags uvádí, že oblečení zákazníků by nemělo být urážlivé. Park ale podle listu Lexington Herald-Leader nespecifikoval, jak dlouhé by šortky měly být. "Ženu jsme zastavili, protože její šortky odhalily značnou část hýždí," uvedl zábavní park ve svém prohlášení. "Dostala několik příležitostí k výměně oblečení nebo zakrytí, ale odmítla to. Místo toho reagovala vulgárně, včetně dalšího odhalení hýždí. Videoklip, který zveřejnila na internetu, plně nevystihuje její chování během tohoto incidentu," stálo v prohlášení parku, které cituje Lexington Herald-Leader.

Žena, která tvrdí, že trpí autismem, svůj příběh zveřejnila na sociálních sítích s tím, že dostala zákaz vstupu do všech parků tohoto řetězce na pět let. Video na sociálních sítích má nyní miliony shlédnutí. Lidé ženě vyjadřují převážně podporu a tvrdí, že jde o obtěžování. Pokud měl park problém s tímto typem oblečení, neměl ji pouštět už u vchodu a řešit to po dvou hodinách strávených v parku, zní další z názorů.