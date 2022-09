Žena v opilosti vydražila dům, ráno si nic nepamatovala. Nákup jí připomněl až přítel

Velšanka Luana Ribeiraová se po jednom vydařeném večírku v opilosti rozhodla vydražit dům na předměstí anglického Leedsu. Ráno si ale svůj čin nepamatovala a její nákup za 20 tisíc liber, v přepočtu zhruba více než 552 tisíc korun, jí tak musel připomenout její naštvaný přítel.

Do spontánního nákupu nemovitosti se 40letá Velšanka pustila ve stejný den, kdy jí dům ukázala kamarádka. "Moje kamarádka dům nechtěla, protože se jí nelíbila čtvrť, ve které se nachází. Mně se ale líbil a řekla jsem si, že by to mohla být dobrá investice," popsala Luana Ribeiraová britskému bulvárnímu deníku The Daily Star.

V ten samý večer odešla do klubu, kde se opila, a po návratu z vydařeného večírku se rozhodla vložit do aukce domu 20 tisíc liber, v přepočtu více než 552 tisíc korun. Kromě toho opilá zavolala realitnímu makléři, který měl nemovitost na starost.

Související Ředitel veganské společnosti ukousl při hádce nos jinému muži

Když se Ribeiraová probudila s kocovinou, musel jí nákup připomenout přítel.

"Byl naštvaný a nebavil se se mnou," popsala. Teprve později jí připomněl, že ráno v opilosti koupila dům.

Opilecká historka ale má šťastný konec. S přítelem se sice rozešla, ale dům za rok prodala za dvojnásobek kupní ceny. Za utržené peníze se odstěhovala do Portugalska, kde si založila mediální agenturu.