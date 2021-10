Ženě při sexu na balkoně uklouzly nohy. Kamera natočila tvrdý dopad

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl po návratu do vlasti zadržen. Oznámil to v pátek gruzínský premiér Irakli Garibašvili, podle něhož byl exprezident převezen do "příslušného" vězeňského zařízení. Saakašvili v noci na pátek na Facebooku oznámil, že se vrátil do Gruzie nehledě na hrozbu, že jej nynější vláda uvězní. Gruzínské úřady nejprve tvrdily, že exprezident státní hranice nepřekročil.

Gruzínská televize uvádí, že někdejší prezident by už měl být v Tbilisi. Podle Garibašviliho orgány činné v trestním řízení měly informace o Saakašviliho pohybu ještě na území Ukrajiny a "celý proces" byl plně pod kontrolou.

Saakašvili ve videopříspěvku zveřejněném na Facebooku řekl, že je ve městě Batumi. "Riskoval jsem svobodu, abych se vrátil," sdělil podle agentury AFP. Ta připomněla, že Gruzie se už měsíce zmítá v politické krizi. "Vyzývám všechny, aby šli k volbám. Určitě vyhrajeme a oslavíme vítězství," dodal exprezident, který už dříve avizoval, že se do Gruzie vrátí na sobotní komunální volby. Ty jsou pokládány za zkoušku vládnoucí strany Gruzínský sen.