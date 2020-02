Zemřel nejstarší muž na světě. Japonci bylo 112 let a lidem radil, ať se usmívají

V Japonsku zemřel v neděli 112letý Čitecu Watanabe, kterého Guinnessova kniha rekordů před dvěma týdny uznala nejstarším žijícím mužem. Agentura Kjódó napsala, že jeho úmrtí oznámila rodina, podle níž skonal v pečovatelském domě, kde žil.

Watanabe získal teprve předminulý týden, 12. února, certifikát potvrzující, že je nejstarším žijícím mužem. Podle Japonce z města Niigata na ostrově Honšú je tajemstvím dlouhého života úsměv na rtech a dobrá nálada.

Americký zpravodajský web CNN nedávno připomněl, že v loňském rozhovoru muž uvedl, že by se lidé neměli zbytečně naštvávat.

Watanabe se narodil 5. března 1907 jako nejstarší z osmi dětí a zemřel v neděli večer. Dlouhá léta pracoval v továrně na sladkosti na Tchaj-wanu a i v pokročilém věku si rád dopřával sladkosti, třeba vaječný krém ve věnečku.

Na konci druhé světové války narukoval do armády a kromě toho působil také na japonském ministerstvu zemědělství až do svého důchodu. Lásku k přírodě pěstoval až do pozdního věku, ještě ve svých 104 letech se staral o ovoce a zeleninu na své zahradě. A s pěstováním a vystavováním bonsají přestal teprve v roce 2007.

Certifikát nejstaršího muže převzal poté, co loni 20. ledna na ostrově Hokkaidó zemřel ve věku 113 let předchozí držitel tohoto titulu Masazo Nonaka. Watanabe měl podle údajů rodiny pět dětí, 12 vnoučat, 16 pravnoučat a jedno prapravnouče.

Jako nejstarší žijící člověk je nyní registrována Japonka Kane Tanakaová, která začátkem ledna oslavila již 117. narozeniny.