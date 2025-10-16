Magazín

Poslední průkopník. Zemřel šerpa, který došel s Hillarym až těsně pod vrchol Everestu

Až na vrchol se nedostal, ale pomohl Novozélanďanovi Edmundu Hillarymu a šerpovi Tenzingu Norgayovi jako prvním dobýt 29. května 1953 Mount Everest. Šerpa Kančha je tehdy jako jeden ze tří průvodců doprovázel až do posledního tábora pod vrcholem, do výšky přes 8000 metrů. Do zóny smrti. Ve čtvrtek poslední žijící člen tehdejší průkopnické horolezecké expedice ve dvaadevadesáti zemřel.
Šerpa Kančha na fotografii z roku 2023.
Šerpa Kančha na fotografii z roku 2023. | Foto: Profimedia.cz

"Zemřel pokojně ve svém domě," řekl agentuře AP prezident Nepálské horolezecké asociace Phur Geldže s tím, že byl Kančha delší dobu nemocný. "Jedna kapitola horolezectví s ním zmizela," dodal.

Přitom ještě nedávno jste ho mohli potkat v uličkách Namče Bazaru, malého nepálského města, kde střídavě žil. Šerpa Kančha nebyl celebritou, ale bez něj by se Edmund Hillary a Tenzing Norgay na Střechu světa třeba nikdy nepostavili.

Teenager v zóně smrti

Kančhův příběh je neuvěřitelný. Narodil se v roce 1933 a život v údolí Khumbu pro něj znamenal práci nosiče. Ne však v horách, ale na obchodních stezkách. "Tehdy jsem pracoval jako nosič, který přenáší náklady soli, kukuřice nebo rýže nahoru a dolů po stezce vedoucí do Tibetu přes průsmyk Nangpa La," vzpomínal.

Když v roce 1952 procházela jeho vesnicí jedna expedice, lesk horolezeckého vybavení ho uchvátil. O pár měsíců později, v pouhých 19 letech, se s přáteli vydal pěšky do indického Dárdžilingu. Tam se dostal k Tenzingu Norgayovi, který právě sestavoval tým šerpů pro britskou expedici Johna Hunta.

Kančha neměl žádné předchozí horolezecké zkušenosti. Přesto ho Norgay, který znal jeho otce, do týmu 35 šerpů přijal. S výpravou, která čítala 13 horolezců, absolvoval náročný více než dvoutýdenní trek do základního tábora.

Pohled z dronu na Mount Everest, ledovec Khumbu a základní tábor v Nepálu, 30. dubna 2024.
Pohled z dronu na Mount Everest, ledovec Khumbu a základní tábor v Nepálu, 30. dubna 2024. | Foto: Reuters

Jako jeden ze tří nejspolehlivějších šerpů, pokračoval Kančha v té nejtěžší práci. Pomáhal vynášet jídlo, stany, kyslíkové lahve a další vybavení do táborů vysoko nad základnou. Dostal se dokonce až do posledního tábora, který se nacházel ve výšce přes 8000 metrů.

"Vůbec jsem neměl zájem dojít až na vrchol, ani bych nemohl, protože my všichni jsme tehdy neměli od vlády povolení vystoupit až nahoru," popsal svou roli.

Odchod z hor

Po triumfálním dobytí Everestu 29. května 1953, Kančha v horách pracoval ještě dvě desetiletí jako nosič ve vysokých nadmořských výškách. Jeho kariéru ukončila lavina v roce 1973, která zabila 11 šerpů, včetně jeho bratra Jangbu.

Na naléhání své ženy, která nechtěla, aby následoval osud mnoha svých přátel, nebezpečné povolání opustil. Usadil se v Namče a v 80. letech otevřel rodinnou ubytovnu Nirvana Home, kterou jeho rodina stále provozuje.

Když se ve vzpomínkách vracel k průkopnickému výstupu, vždy s velkým respektem mluvil o Hillarym a Tenzingovi. Velkou vděčnost choval k Hillarymu i za to, že pomáhal šerpům budováním škol a nemocnic prostřednictvím fondu Himalayan Trust. Kančha sám založil před třemi lety Kanchha Sherpa Foundation, aby pomohl s financováním vzdělávání dětí v údolích Khumbu.

Smrt Kančhy Šerpy uzavírá jednu z největších kapitol v historii horolezectví. "Byl legendou a inspirací pro všechny v horolezectví i pro ty, kteří v tomto odvětví pracují," dodal Phur Geldže z horolezecké asociace.

