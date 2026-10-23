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Zemřel herec Tom Skerritt. Hvězda Vetřelce a Top Gunu se dožila 93 let

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
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Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, jehož diváci znají především z kultovních snímků Vetřelec, Top Gun nebo válečné komedie MAS*H. Během své dlouholeté kariéry ztvárnil desítky nezapomenutelných postav a prosadil se také na televizních obrazovkách. O jeho úmrtí, ke kterému došlo 21. října, informoval server Deadline s odvoláním na hercovu rodinu.

Tom Skerritt
Tom SkerrittFoto: Shutterstock – Tinseltown
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Tom Skerritt přišel na svět 25. srpna 1933 v americkém Detroitu. Po absolvování střední školy se rozhodl vstoupit do letectva, v němž strávil čtyři roky během korejské války. Přestože v armádě sloužil v době válečného konfliktu, přímých bojů se nezúčastnil.

Po návratu do civilního života pokračoval ve vzdělávání na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Právě poté začal postupně pronikat do světa filmu a televize. Zpočátku získával spíše menší role, které mu však otevřely dveře k výraznějším hereckým příležitostem.

Film MAS*H mu změnil kariéru

Zásadní zlom přišel v roce 1970, kdy ho režisér Robert Altman obsadil do protiválečné satiry MAS*H. Skerritt se představil jako kapitán Augustus „Duke“ Forrest, jedna z výrazných postav příběhu odehrávajícího se v prostředí vojenské polní nemocnice.

Tom Skerritt
Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se nesmazatelně zapsal do filmové historie rolemi v kultovních snímcích Vetřelec, Top Gun či MAS*H a během své kariéry se objevil ve více než 150 projektech.Foto: Profimedia
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Tom Skerritt
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Úspěšný film se později dočkal televizního zpracování, v něm už ale Skerritt neúčinkoval. Rozhodnutí odmítnout účast ho s odstupem času mrzelo. Pro agenturu Associated Press přiznal, že tehdy očekával pouze další nepovedený sitcom, a proto o nabídku neměl zájem.

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S Robertem Altmanem se nicméně znovu pracovně setkal při natáčení kriminálního dramatu Zloději jako my, v němž se objevili také Keith Carradine a Louise Fletcherová.

Jako kapitán Nostroma se zapsal do filmové historie

Další významná kapitola jeho kariéry se začala psát v roce 1979. Režisér Ridley Scott mu svěřil postavu Arthura Dallase, kapitána vesmírné lodi Nostromo, v dnes již legendárním sci-fi hororu Vetřelec.

Roli, která Skerrittovi zajistila místo v historii žánru, měl původně získat Harrison Ford. Ten ji však odmítl, a příležitost tak připadla Skerrittovi.

V polovině osmdesátých let následoval další divácký hit. V akčním filmu Top Gun z roku 1986 ztvárnil zkušeného instruktora a velitele Mikea „Vipera“ Metcalfa, který pomáhá formovat mladé stíhací piloty. Předobrazem této postavy byl skutečný námořní letec Pete Pettigrew.

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Tom Skerritt
V kultovním filmu Top Gun se Tom Skerritt proslavil jako zkušený instruktor Viper, který dohlížel na výcvik mladých stíhacích pilotů v čele s Maverickem v podání Toma Cruise.Foto: Profimedia – Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Skerritt se ale neomezoval pouze na válečné a akční filmy. Významnou roli získal také v hororu Poltergeist III a během dalších let se objevil v pestré škále snímků, mezi nimiž nechyběly Ocelové magnólie, Kouřové signály, Slzy slunce nebo komedie Méďa. K jeho pozdějším filmovým projektům patřil také western Zlomený.

Úspěchy slavil i v televizi

Ačkoli si ho mnoho diváků spojuje především s filmovým plátnem, velké uznání získal rovněž díky televizní tvorbě.

Mimořádný úspěch mu přinesl seriál Picket Fences, v němž ztvárnil šerifa Jimmyho Brocka. Za tento výkon obdržel prestižní cenu Emmy a vysloužil si také dvě nominace na Zlatý glóbus.

Za celou svou hereckou dráhu se objevil ve více než 150 filmových a televizních projektech. Díky své všestrannosti dokázal přesvědčivě ztvárňovat autoritativní velitele, otcovské postavy i komplikované hrdiny.

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Vedle bohaté kariéry prožil také pestrý osobní život. Celkem třikrát se oženil a stal se otcem pěti dětí.

Tom Skerritt po sobě zanechal rozsáhlou filmografii, ke které se mohou vracet další generace diváků. Jeho role kapitána Dallase i instruktora Vipera zůstávají jedněmi z nejznámějších postav hollywoodské kinematografie.

Zdroj: Deadline

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