Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, jehož diváci znají především z kultovních snímků Vetřelec, Top Gun nebo válečné komedie MAS*H. Během své dlouholeté kariéry ztvárnil desítky nezapomenutelných postav a prosadil se také na televizních obrazovkách. O jeho úmrtí, ke kterému došlo 21. října, informoval server Deadline s odvoláním na hercovu rodinu.
Tom Skerritt přišel na svět 25. srpna 1933 v americkém Detroitu. Po absolvování střední školy se rozhodl vstoupit do letectva, v němž strávil čtyři roky během korejské války. Přestože v armádě sloužil v době válečného konfliktu, přímých bojů se nezúčastnil.
Po návratu do civilního života pokračoval ve vzdělávání na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Právě poté začal postupně pronikat do světa filmu a televize. Zpočátku získával spíše menší role, které mu však otevřely dveře k výraznějším hereckým příležitostem.
Film MAS*H mu změnil kariéru
Zásadní zlom přišel v roce 1970, kdy ho režisér Robert Altman obsadil do protiválečné satiry MAS*H. Skerritt se představil jako kapitán Augustus „Duke“ Forrest, jedna z výrazných postav příběhu odehrávajícího se v prostředí vojenské polní nemocnice.
Úspěšný film se později dočkal televizního zpracování, v něm už ale Skerritt neúčinkoval. Rozhodnutí odmítnout účast ho s odstupem času mrzelo. Pro agenturu Associated Press přiznal, že tehdy očekával pouze další nepovedený sitcom, a proto o nabídku neměl zájem.
S Robertem Altmanem se nicméně znovu pracovně setkal při natáčení kriminálního dramatu Zloději jako my, v němž se objevili také Keith Carradine a Louise Fletcherová.
Jako kapitán Nostroma se zapsal do filmové historie
Další významná kapitola jeho kariéry se začala psát v roce 1979. Režisér Ridley Scott mu svěřil postavu Arthura Dallase, kapitána vesmírné lodi Nostromo, v dnes již legendárním sci-fi hororu Vetřelec.
Roli, která Skerrittovi zajistila místo v historii žánru, měl původně získat Harrison Ford. Ten ji však odmítl, a příležitost tak připadla Skerrittovi.
V polovině osmdesátých let následoval další divácký hit. V akčním filmu Top Gun z roku 1986 ztvárnil zkušeného instruktora a velitele Mikea „Vipera“ Metcalfa, který pomáhá formovat mladé stíhací piloty. Předobrazem této postavy byl skutečný námořní letec Pete Pettigrew.
Skerritt se ale neomezoval pouze na válečné a akční filmy. Významnou roli získal také v hororu Poltergeist III a během dalších let se objevil v pestré škále snímků, mezi nimiž nechyběly Ocelové magnólie, Kouřové signály, Slzy slunce nebo komedie Méďa. K jeho pozdějším filmovým projektům patřil také western Zlomený.
Úspěchy slavil i v televizi
Ačkoli si ho mnoho diváků spojuje především s filmovým plátnem, velké uznání získal rovněž díky televizní tvorbě.
Mimořádný úspěch mu přinesl seriál Picket Fences, v němž ztvárnil šerifa Jimmyho Brocka. Za tento výkon obdržel prestižní cenu Emmy a vysloužil si také dvě nominace na Zlatý glóbus.
Za celou svou hereckou dráhu se objevil ve více než 150 filmových a televizních projektech. Díky své všestrannosti dokázal přesvědčivě ztvárňovat autoritativní velitele, otcovské postavy i komplikované hrdiny.
Vedle bohaté kariéry prožil také pestrý osobní život. Celkem třikrát se oženil a stal se otcem pěti dětí.
Tom Skerritt po sobě zanechal rozsáhlou filmografii, ke které se mohou vracet další generace diváků. Jeho role kapitána Dallase i instruktora Vipera zůstávají jedněmi z nejznámějších postav hollywoodské kinematografie.
Zdroj: Deadline
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