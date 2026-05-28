Země se začala otáčet jinak. Vědci tvrdí, že důvod změny je mimořádně znepokojivý

Každý den je o nepatrný zlomek delší než ten předchozí. Změnu člověk nepostřehne, vědci ale tvrdí, že za ní stojí síla srovnatelná s největšími procesy na planetě. Nová studie navíc naznačuje něco mimořádného: Země se dnes kvůli klimatickým změnám zpomaluje tempem, které nemá za posledních 3,6 milionu let obdoby. A důsledky se mohou dotknout i technologií, které používáme každý den.
Každý den na Zemi trvá nepatrně déle. Rozdíl se měří jen ve zlomcích milisekund, takže ho člověk běžně nezaznamená. Za touto téměř nepostřehnutelnou změnou se ale podle vědců skrývají obrovské síly, které mění samotné fungování planety.
Nová studie odborníků z Vídeňské univerzity a švýcarské ETH Zurich upozorňuje, že tempo, jakým se dnes prodlužuje délka dne, je v geologické historii Země bezprecedentní. Podle autorů výzkumu se něco podobného neodehrálo minimálně 3,6 milionu let.
Důvodem je klimatická změna a masivní tání ledovců i polárních ledových štítů. Voda, která byla dříve vázaná v oblastech kolem pólů, se postupně přesouvá do oceánů a rozlévá směrem k rovníku. Tím se mění rozložení hmoty na planetě – a Země se začíná otáčet o něco pomaleji. Vědci tento efekt přirovnávají k krasobruslařce, která při piruetě roztáhne ruce. Rotace se zpomalí, protože hmota se přesune dál od středu otáčení.
To, že klimatická změna ovlivňuje rotaci Země, naznačovaly už starší studie. Nový výzkum se ale pokusil zjistit, zda se někdy v minulosti odehrávalo něco podobného. Odpověď podle autorů zní jednoznačně: ne v takové intenzitě.
Délka dne přitom nikdy nebyla úplně neměnná. Rotaci Země dlouhodobě ovlivňuje gravitace Měsíce, procesy hluboko uvnitř planety i změny v atmosféře. Tyto síly se navzájem přetlačují a během milionů let způsobovaly různé výkyvy. Klimatická změna se ale podle vědců stává novým faktorem, který začíná ostatní vlivy dohánět. A v budoucnu je může dokonce překonat.
Ohromující přesun hmoty
Aby mohli nahlédnout miliony let do minulosti, analyzovali výzkumníci zkamenělé schránky drobných mořských organismů známých jako bentické foraminifery. Chemické složení jejich schránek uchovává informace o dávných změnách hladiny oceánů. Z těchto dat lze následně odvodit i změny v rotaci planety.
Výzkumníci navíc využili speciálně vyvinutý algoritmus strojového učení, který dokázal pracovat s nejistotami v takto starých datech. Díky tomu mohli porovnat současný stav s obdobím až před 3,6 milionu let. A právě dnešní období z dat výrazně vyčnívá.
Současné tempo prodlužování dne způsobené klimatickou změnou činí přibližně 1,33 milisekundy za století. Číslo samo o sobě působí zanedbatelně. Jenže objem hmoty, který je potřeba přesunout, aby k takové změně došlo, je podle vědců obrovský.
„Taková změna délky dne vyžaduje ohromující přesun hmoty: zhruba tisíc gigatun ledu z pólů do oceánů,“ vysvětluje profesor Benedikt Soja z ETH Zurich, jeden z autorů studie. „Pro představu: kdybychom všechen ten led postavili na New York, vznikla by krychle vysoká deset kilometrů, tedy vyšší než Mount Everest.“
Vedoucí autor studie Mostafa Kiani Shahvandi z Vídeňské univerzity pak přirovnává energetický rozsah celého procesu k velmi silnému zemětřesení. Ne kvůli ničivosti, ale kvůli obrovskému množství energie, které je do změny rotace Země zapojeno.
Vědci sice našli v historii jedno období, kdy se tempo změn dnešnímu stavu přiblížilo. Odehrálo se zhruba před dvěma miliony let a podle nich šlo o kombinaci mimořádně citlivých ledových štítů a přirozeného nárůstu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. „Byla to dokonalá bouře okolností,“ říká Soja. „Od té doby se nic podobného přirozeně neopakovalo. Lidská činnost ale dnes dosahuje stejné planetární síly během pouhého století.“
Pokud bude svět dál výrazně spoléhat na fosilní paliva a emise budou pokračovat vysokým tempem, může se podle studie klimatická změna stát do konce století hlavním faktorem ovlivňujícím délku dne. A to dokonce silnějším než gravitační působení Měsíce.
Praktické dopady nejsou na první pohled dramatické, podle odborníků ale rozhodně nejsou zanedbatelné. Moderní technologie totiž stojí na extrémně přesném měření času. „Milisekunda může znít jako maličkost, ale pro ultra přesné systémy, jako je GPS navigace nebo navigace kosmických sond, je to zásadní,“ upozorňuje Soja.
Podle vědců je navíc změna rotace Země jen dalším důkazem toho, jak hluboce lidstvo zasahuje do fungování celé planety. Přesuny obrovských mas vody souvisejí zároveň s růstem hladiny oceánů i častějšími extrémy počasí, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit místa, kde bude možné bezpečně žít. „Nejdůležitější je uvědomit si, že lidský vliv na planetu je dnes tak silný, že mění samotný způsob, jakým se Země otáčí,“ uzavírá Soja.
VIDEO: Od roku 1997 satelity NASA nepřetržitě sledují život na zemi i v oceánu
Zdroj: BBC Science Focus, Universe Today, ZME Science
