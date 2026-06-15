Země se uvnitř začala chovat jinak. Vědci popisují jev, který zatím nedokážou vysvětlit

Hluboko pod našima nohama, v místě, kam se nikdy nedostane žádný člověk, se odehrála změna, kterou vědci nečekali. Obrovský proud roztaveného železa v zemském jádru náhle změnil směr. Nejde o katastrofu ani bezprostřední hrozbu, přesto může tento jev pomoci vysvětlit, jak funguje magnetický štít chránící Zemi před nebezpečným kosmickým zářením. A hlavně: nikdo zatím přesně neví, proč k tomu došlo.
Přibližně 2250 kilometrů pod Tichým oceánem se nachází jedna z nejméně probádaných oblastí naší planety. Právě zde, v tekutém vnějším jádru Země tvořeném převážně roztaveným železem, zaznamenali vědci překvapivou změnu.
Výzkumníci z univerzity ve skotském Edinburghu analyzovali pozemní měření a satelitní data z let 1997 až 2025. Jejich studie publikovaná v odborném časopise The Journal of Studies of Earth's Deep Interior ukázala, že kolem roku 2010 došlo pod rovníkovou částí Tichého oceánu k výraznému obratu proudění. Rozsáhlá oblast železem bohaté tekutiny, která se dříve pohybovala pomalu na západ, začala proudit výrazně směrem na východ.
Na první pohled může jít o nenápadný detail. Ve skutečnosti však podobné procesy hrají zásadní roli při vytváření zemského magnetického pole. Právě ono totiž funguje jako ochranný štít, který odklání část nebezpečného slunečního a kosmického záření. Bez něj by byly podmínky na Zemi výrazně méně příznivé pro život.
„Rozsáhlé obrácení proudění pod Pacifikem vyvolává nové otázky ohledně chování hlubokého nitra Země,“ uvedl hlavní autor studie Frederik Dahl Madsen z University of Edinburgh.
Podle něj se nyní vědci snaží zjistit, zda šlo pouze o krátkodobou odchylku, součást pravidelného cyklu, nebo o vznik nového stabilního uspořádání proudění v zemském jádru.
Spousta otazníků
Výsledky zaujaly i odborníky z Evropské kosmické agentury (ESA). Elisabetta Iorfidová, specialistka na výzkum zemských polí, upozorňuje, že nový objev zpochybňuje dosavadní představu o tom, že ve vnějším jádru dlouhodobě převládá stabilní proudění směrem na západ. „Tato studie ukazuje, že regionální změny mohou vzniknout velmi rychle, během pouhé jedné dekády,“ uvedla Iorfidová.
Podle ní mohou výsledky pomoci objasnit vzájemné vztahy mezi vnějším jádrem, pevným vnitřním jádrem a spodní částí zemského pláště. Právě hranice mezi jádrem a pláštěm patří k nejdůležitějším oblastem pro pochopení dynamiky hlubokého nitra Země.
Nejnovější data ESA navíc naznačují, že východní proudění už možná znovu slábne. Pokud se tento trend potvrdí, mohlo by jít o dočasnou oscilaci nebo součást dlouhodobého přirozeného cyklu, který vědci zatím teprve začínají chápat.
Dobrou zprávou je, že změny probíhající hluboko pod zemským povrchem nepředstavují pro lidi ani pro klima žádné bezprostřední riziko. Jejich význam spočívá především v tom, že pomáhají lépe porozumět mechanismům, které řídí fungování celé planety.
Magnetické pole Země totiž není neměnné. Neustále se pomalu vyvíjí a reaguje na změny proudění ve vnějším jádru. Tyto procesy ovlivňují nejen vědecké modely vývoje planety, ale také navigační systémy, provoz družic nebo předpovědi kosmického počasí v okolí Země.
Nově objevený obrat proudění tak představuje další dílek do složité skládačky ukrývající se hluboko pod našima nohama. A zároveň připomíná, že ani po staletích výzkumu stále neznáme všechny procesy, které rozhodují o fungování světa, v němž žijeme.
VIDEO: Od roku 1997 satelity NASA nepřetržitě sledují život na zemi i v oceánu
"Nastartujte motory. Ať teče ropa!" Trump oznámil mírovou dohodu s Íránem
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf dnes oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Všechny podrobnosti zatím nejsou známy. Premiér Šarif uvedl, že oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Jeho slova posléze potvrdil i americký prezident Donald Trump.
Švédský koncert na MS. Seveřané krutě zadupali ambiciózní Tunisko
Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat.
Suverénní Carolina slaví po 20 letech Stanley Cup. Poslední duel byl symbolický
Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3:0 a finálovou sérii ovládli 4:2 na zápasy. Klíčové vítězství vystřelili Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers, brankář Brandon Bussi se blýskl 22 zákroky a první nulou v play off NHL.
Od rozervance ke kazateli. Nick Cave na Metronomu odehraje dvouapůlhodinový koncert
„Kdyby Leonard Cohen otěhotněl s Iggy Popem, narodil by se jim Nick Cave,“ napsal v roce 1990 britský časopis Q o jeho přelomové desce The Good Son. Že toto přirovnání dodnes neztratilo platnost, se budou moci přesvědčit diváci během festivalu Metronome v pražských Letňanech, kde Nick Cave se skupinou The Bad Seeds vystoupí tuto sobotu.
Policisté už jsou na léto připravení. Připomeňte si, kde dát nohu z plynu a vyhnout se pivu
Doba dovolených se rychle blíží a tisíce Čechů vyrazí po Evropě nejen letadlem nebo vlakem, ale především autem. To s sebou přináší svobodu v podobě v podstatě neomezeného pohybu, ale i starosti v podobě různých dopravních předpisů. Abyste se v situaci na silnicích zvládli vyznat, podívejte se na přehled předpisů: kde si můžete dát po obědě pivo i kolik můžete jet po dálnici.