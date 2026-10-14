Dům může stát na stejném místě desítky let, přesto se zem pod ním nenápadně pohybuje. Nová analýza satelitních měření odhalila, že v některých světových metropolích klesá povrch mnohem rychleji, než vědci pozorují jinde. Rozdíly dosahují desítek centimetrů ročně a mohou ohrozit základy budov, kanalizaci i ochranu před povodněmi. Která města čelí největšímu riziku a proč není bezpečí samozřejmostí?
Pod ulicemi některých světových metropolí probíhá proces, kterého si jejich obyvatelé nemusejí dlouhá léta všimnout. Zemský povrch pozvolna klesá, zatímco domy, silnice a podzemní infrastruktura se musí přizpůsobovat jeho pohybu.
Nová mezinárodní studie nyní ukázala, jak výrazně se rychlost tohoto procesu mezi jednotlivými městy liší. V některých lokalitách dokonce vědci zaznamenali pokles půdy o více než dvacet centimetrů za jediný rok.
Výzkumný tým, jehož členy jsou například Shengli Tao a Xie Hu z Pekingské univerzity, analyzoval satelitní radarová měření z let 2014 až 2023. Pomocí jednotné metodiky zmapoval pohyb povrchu ve 465 městech s více než milionem obyvatel ve 107 zemích po celém světě. Výsledky zveřejnil 12. října odborný časopis Nature Cities.
Nejdramatičtější lokální hodnoty vědci naměřili v mexickém hlavním městě. V některých částech Mexico City klesal terén přibližně o 217 milimetrů ročně, tedy téměř o 22 centimetrů. Napříč městem však činila mediánová rychlost poklesu osm milimetrů za rok. Tento rozdíl ukazuje, proč nelze nejvyšší naměřenou hodnotu automaticky vztahovat na celou metropoli. V dalším mexickém městě Torreón dosahoval medián přibližně 17 milimetrů ročně.
Kde jsou na tom nejhůř?
Při porovnání jednotlivých oblastí světa se nejzávažnější problémy soustředily do jihovýchodní a západní až střední Asie a do jižní části Severní Ameriky. Mezi městy s nejrychlejším mediánovým poklesem vynikl indonéský Medan, kde terén klesal přibližně o 33 milimetrů ročně. Následoval indonéský Bandung s 22 milimetry a íránský Isfahán s 11 milimetry ročně.
Jde o jev, kterému geologové říkají pokles zemského povrchu neboli subsidence. Jeho důsledky přitom nemusí být patrné okamžitě. Postupné změny mohou narušovat základy staveb, poškozovat komunikace, potrubí nebo kanalizační systémy. V pobřežních městech navíc klesající terén zvyšuje nebezpečí záplav.
„Pokles půdy ohrožuje stabilitu budov a kritické infrastruktury a prohlubuje dopady klimatických změn, pokud jde o záplavy. Zvlášť v pobřežních městech, kde zesiluje účinky stoupající mořské hladiny,“ upozornil už v roce 2024 profesor Robert Nicholls z britské University of East Anglia, který se na výzkumu poklesu půdy dlouhodobě podílí.
Významnou příčinou bývá nadměrné čerpání podzemní vody. Když lidé odčerpávají vodu z určitých geologických vrstev, sedimenty se mohou stlačovat a terén postupně klesá. „Půda doslova klesá, jak z ní odčerpáváme vodu,“ vysvětlil Nicholls v rozhovoru pro vědecký pořad The Naked Scientists. Upozornil přitom, že zásadní roli hraje geologické podloží a proces se neprojevuje všude stejně.
Nová globální analýza ovšem přináší i příznivější zjištění. V Bostonu, New Yorku, Londýně, Pekingu, Tokiu, Soulu, Sydney, Montevideu a Neapoli vědci zaznamenali relativně stabilní pohyb povrchu. Odhadované rychlosti poklesu či zdvihu se pohybovaly mezi 0,1 a 1,9 milimetru ročně. Autoři však upozorňují, že u takto malých hodnot je třeba počítat s nejistotou měření.
Výsledky rovněž ukazují, že pokles půdy nemusí pokračovat stále stejným tempem. V řadě měst východní a jihovýchodní Asie vědci pozorovali zpomalování, zatímco v jiných oblastech se pohyb naopak zrychloval. Autoři zároveň připomínají, že jejich analýza zachycuje především relativní lokální pohyb povrchu a v místech s nedostatkem pozemních měřicích stanic může být nejistota výsledků vyšší.
Dlouhodobé sledování podle nich pomůže městům rozpoznat ohrožené oblasti a včas přijmout potřebná opatření. „Místo toho, abychom jen říkali, že máme problém, můžeme reagovat, řešit ho, zmírňovat jeho dopady a přizpůsobovat se,“ zdůraznil Ohenhen při představení výzkumu.
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Zdroj: Nature Cities, Nature Portfolio – Geoscience: Investigating sinking cities worldwide, Science – Earth’s sinking surface , University of East Anglia / ScienceDaily
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