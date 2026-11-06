Zatímco jsme na noční obloze pozorovali jediný Měsíc, Země už měla dalšího společníka. Připojil se k ní na jaře, ale astronomové si jeho přítomnosti všimli až v srpnu. A ani tehdy nedokázali hned určit, co se vlastně v blízkosti naší planety pohybuje. Dnes už je jasno. Zemská gravitace zachytila drobný asteroid, který se dočasně stal naším druhým měsícem.
Koncem letošního dubna se do blízkosti Země dostalo drobné kosmické těleso. Přiblížilo se natolik, že ho zachytila gravitace naší planety. Země tak získala dalšího společníka, aniž by o tom astronomové věděli.
Trvalo téměř čtyři měsíce, než si ho 20. srpna všiml maďarský astronom Krisztián Sárneczky. Ani tehdy ale nebylo jasné, co vlastně objevil. Malý asteroid, nebo pozůstatek staré rakety?
Odpověď přinesla až následná pozorování dalekohledy na Havaji a v americké Arizoně. „Nové výpočty dráhy ukazují na dočasné zachycení a nepodařilo se najít ani shodu s žádným známým umělým objektem,“ uvedl astronom László Kiss.
Objekt označený 2026 QQ8 je tedy přírodního původu, pravděpodobně jde o malý asteroid. Jeho objev oznámilo 29. října Centrum pro malé planety Mezinárodní astronomické unie. „Senzační maďarský objev: Země má dočasně další měsíc!“ komentoval zprávu Kiss na sociálních sítích.
Druhý měsíc? Jen na chvíli
Nový společník Země je ovšem proti skutečnému Měsíci nepatrný. Podle odhadů měří v průměru zhruba jeden až dva metry a pouhým okem ho neuvidíme. Ani při největším přiblížení se nedostane blíž než přibližně 568 tisíc kilometrů od Země. Náš Měsíc je přitom v průměru vzdálený asi 384 tisíc kilometrů.
Označení „miniměsíc“ používají astronomové pro drobná přírodní tělesa, která zemská gravitace dočasně zachytí na oběžnou dráhu. Na rozdíl od skutečného Měsíce však kolem naší planety neobíhají dlouhodobě. Jejich pohyb ovlivňuje také gravitace Slunce, a po určité době proto zemské gravitační zajetí opouštějí.
To čeká i 2026 QQ8. Podle současných výpočtů zůstane v gravitačním zajetí Země do konce letošního roku. Vánoce tak ještě stráví v našem okolí, v roce 2027 už ale bude pokračovat v samostatné cestě kolem Slunce.
Podobných návštěvníků může být víc
Astronomové zpětně zrekonstruovali také jeho předchozí pohyb. Ukázalo se, že se 2026 QQ8 k Zemi přibližuje zhruba jednou za deset let. Už v roce 1965 proletěl poměrně blízko, tehdy ho ale zemská gravitace nezachytila. Další výraznější přiblížení se očekává v roce 2058, ani tehdy by se však neměl znovu stát miniměsícem.
Podobné návštěvy přitom nejsou tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. V minulosti astronomové zaznamenali například miniměsíc 2020 CD3. Některé výzkumy dokonce naznačují, že Země může mít v jednu chvíli až šest takových drobných společníků. Většina je ovšem natolik malá, že je velmi obtížné je objevit.
Objekt 2026 QQ8 navíc nepředstavuje pro Zemi nebezpečí. I kdyby zamířil přímo k naší planetě, kvůli svým rozměrům by s největší pravděpodobností celý shořel v atmosféře. Na přelomu roku by se tak měl nenápadně vymanit ze zemského gravitačního zajetí a pokračovat dál kolem Slunce.
VIDEO: Zajímají nás menší snímky. Je pro nás důležité si to co nejvíc zvětšit, abychom tam viděli co nejvíce galaxií, vysvětluje astronom Michal Bursa.
Zdroje: Centrum pro malé planety Mezinárodní astronomické unie, National Geographic
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