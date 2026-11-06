Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Mysleli, že našli starou raketu. Astronomové potvrdili nový miniměsíc

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Zatímco jsme na noční obloze pozorovali jediný Měsíc, Země už měla dalšího společníka. Připojil se k ní na jaře, ale astronomové si jeho přítomnosti všimli až v srpnu. A ani tehdy nedokázali hned určit, co se vlastně v blízkosti naší planety pohybuje. Dnes už je jasno. Zemská gravitace zachytila drobný asteroid, který se dočasně stal naším druhým měsícem.

Asteroid,Near,Earth,Captured,In,A,Detailed,3d,Rendering,Against
Zatímco jsme na noční obloze pozorovali jediný Měsíc, Země už měla dalšího společníka. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – EB Adventure Photography
Reklama

Koncem letošního dubna se do blízkosti Země dostalo drobné kosmické těleso. Přiblížilo se natolik, že ho zachytila gravitace naší planety. Země tak získala dalšího společníka, aniž by o tom astronomové věděli.

Trvalo téměř čtyři měsíce, než si ho 20. srpna všiml maďarský astronom Krisztián Sárneczky. Ani tehdy ale nebylo jasné, co vlastně objevil. Malý asteroid, nebo pozůstatek staré rakety?

Související

Odpověď přinesla až následná pozorování dalekohledy na Havaji a v americké Arizoně. „Nové výpočty dráhy ukazují na dočasné zachycení a nepodařilo se najít ani shodu s žádným známým umělým objektem,“ uvedl astronom László Kiss.

Objekt označený 2026 QQ8 je tedy přírodního původu, pravděpodobně jde o malý asteroid. Jeho objev oznámilo 29. října Centrum pro malé planety Mezinárodní astronomické unie. „Senzační maďarský objev: Země má dočasně další měsíc!“ komentoval zprávu Kiss na sociálních sítích.

Reklama
Reklama

Druhý měsíc? Jen na chvíli

Nový společník Země je ovšem proti skutečnému Měsíci nepatrný. Podle odhadů měří v průměru zhruba jeden až dva metry a pouhým okem ho neuvidíme. Ani při největším přiblížení se nedostane blíž než přibližně 568 tisíc kilometrů od Země. Náš Měsíc je přitom v průměru vzdálený asi 384 tisíc kilometrů.

Označení „miniměsíc“ používají astronomové pro drobná přírodní tělesa, která zemská gravitace dočasně zachytí na oběžnou dráhu. Na rozdíl od skutečného Měsíce však kolem naší planety neobíhají dlouhodobě. Jejich pohyb ovlivňuje také gravitace Slunce, a po určité době proto zemské gravitační zajetí opouštějí.

Související

To čeká i 2026 QQ8. Podle současných výpočtů zůstane v gravitačním zajetí Země do konce letošního roku. Vánoce tak ještě stráví v našem okolí, v roce 2027 už ale bude pokračovat v samostatné cestě kolem Slunce.

Podobných návštěvníků může být víc

Astronomové zpětně zrekonstruovali také jeho předchozí pohyb. Ukázalo se, že se 2026 QQ8 k Zemi přibližuje zhruba jednou za deset let. Už v roce 1965 proletěl poměrně blízko, tehdy ho ale zemská gravitace nezachytila. Další výraznější přiblížení se očekává v roce 2058, ani tehdy by se však neměl znovu stát miniměsícem.

Reklama
Reklama

Podobné návštěvy přitom nejsou tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. V minulosti astronomové zaznamenali například miniměsíc 2020 CD3. Některé výzkumy dokonce naznačují, že Země může mít v jednu chvíli až šest takových drobných společníků. Většina je ovšem natolik malá, že je velmi obtížné je objevit.

Objekt 2026 QQ8 navíc nepředstavuje pro Zemi nebezpečí. I kdyby zamířil přímo k naší planetě, kvůli svým rozměrům by s největší pravděpodobností celý shořel v atmosféře. Na přelomu roku by se tak měl nenápadně vymanit ze zemského gravitačního zajetí a pokračovat dál kolem Slunce.

VIDEO: Zajímají nás menší snímky. Je pro nás důležité si to co nejvíc zvětšit, abychom tam viděli co nejvíce galaxií, vysvětluje astronom Michal Bursa.

Zdroje: Centrum pro malé planety Mezinárodní astronomické unie, National Geographic

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**

Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla

Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.

K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.

Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství

Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.

US President Donald Trump speaks at the construction site for the ballroom, at the White House
US President Donald Trump speaks at the construction site for the ballroom, at the White House
US President Donald Trump speaks at the construction site for the ballroom, at the White House

Putin chce Trumpa přesvědčit o jedné věci. Válka by kvůli ní ani nemusela skončit

Demokraty ovládaný Kongres může americkému prezidentovi ztížit prosazování jeho představy o konci války na Ukrajině – tedy obnovení ekonomických vazeb s Ruskem a tlak na Kyjev, aby souhlasil s územními ústupky. Kreml však podle zdrojů agentury Bloomberg přestává věřit, že Trump dokáže s Kyjevem pohnout, a počítá s dalším pokračováním války.

Reklama
Sára Čajanová v utkání proti Rakousku na ženském MS 2026
Sára Čajanová v utkání proti Rakousku na ženském MS 2026
Sára Čajanová v utkání proti Rakousku na ženském MS 2026

Češky zmařily „rakouskou pohádku“. V úvodu MS nakonec vyhrály

České hokejistky vstoupily vítězně do mistrovství světa, když v Dánsku porazily nováčka mezi elitou Rakousko 4:1. Dlouho to však bylo překvapivě těsné. Dvěma góly a asistencí se na výhře favoritek podílela Kateřina Mrázová, branku a přihrávku si připsala Natálie Mlýnková.

Reklama
Reklama
Reklama