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Zelená voda s nádherným výhledem. Zaplavali byste si v pařížském močálu?

Paříž bojuje s vedrem plovárnami. Vystavěli je po vyčištění Seiny při olympijských hrách 2024

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ještě před pár lety by myšlenka na koupání v Seině zněla jako vtip, slavná řeka ve francouzské metropoli byla pro plavce víc než sto let kvůli znečištění uzavřená. Jenže díky investici za více než miliardu eur před olympijskými hrami v roce 2024 to od loňska jde, i když jenom dva měsíce v roce. Reportér Aktuálně.cz se k jedné z plováren podíval.

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Paříž zažívá možná poslední teplé dny letošního léta, teploměr šplhá ještě ke třiceti stupňům, ale k vodě se nikdo nehrne. Pohled z břehu na slavnou Seinu ostatně k osvěžení zrovna neláká – hladina má barvu močálu. Přestože francouzská metropole nalila do vyčištění řeky miliardu eur a obyvatelé se v ní letos v létě skutečně koupali, zářijoví opozdilci mají smůlu.

Ještě nedávno by přitom i takový pohled působil jako zjevení. Zákaz vstupu do Seiny platil od roku 1923 a Pařížané si z možnosti zaplavat si v řece dělali spíš legraci. Zlom přinesly až letní olympijské hry v roce 2024. Zatímco pořadatelé v Athénách či Pekingu čelili kritice, že po sobě zanechali jen chátrající a nevyužitá sportoviště, francouzští politici spojili hry s dlouhodobým snem. Do modernizace kanalizace a čističek napumpovali přes miliardu eur a proměnili megalomanský projekt v otázku národní hrdosti.

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Obyvatelé francouzské metropole se tak mohou v horkých letních měsících v řece zchladit, a to hned na třech místech. V době návštěvy reportéra Aktuálně.cz v polovině září už ovšem byly všechny plovárny navzdory slunečnému počasí uzavřené. Fungují totiž pouze v červenci a srpnu.

A přestože zveřejněná měření z léta 2026 ukazují, že většina odběrů splňovala požadované normy – například na koupališti Grenelle pod Eiffelovou věží byly hodnoty enterokoků i bakterií E. coli zpravidla hluboko pod hranicemi zdravotního rizika –, voda svou barvou ke koupání přímo nevybízela.

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Podle dat pařížské radnice se v řece letos vykoupalo 120 tisíc lidí. A co vy, zaplavali byste si poblíž Eiffelovy věže?

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Zdroj: autorský text

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