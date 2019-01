Zeď se blíží. Trump zveřejnil další příspěvek s odkazem na seriál Hra o trůny

Americký prezident Donald Trump je zjevně fanouškem úspěšného televizního seriálu stanice HBO Hra o trůny. Už loni v listopadu upozornil citátem z této fantasy ságy na plánové zavedení sankcí vůči Íránu, nyní jej použil opět. "Zeď se blíží," stojí na fotomontáži, kterou zveřejnil na svém Instagramu. Trump se nyní s demokraty pře o financování projektu zdi na hranici s Mexikem.

Slova na fotomontáži, na které je rovněž prezident a zeď tvořená vysokými sloupy, odkazují na důležitou seriálovou větu "Zima se blíží". Ta je varováním před blížící se katastrofou a mottem rodiny Starků, jedné ze šlechtických rodin Západozemí, které ve svých knihách stvořil spisovatel George R. R. Martin.

V Trumpově příspěvku bylo použito i nápadně podobné písmo, jaké používá stanice HBO. Stejně jako v anglickém originálu názvu Game of Thrones je i v anglickém nápisu "The Wall Is Coming" na Trumpově fotomontáži proškrtnuto třemi čárami písmeno O.

V listopadu na Trumpův tweet reagovala i sama stanice HBO. Naznačila, že se prezident dopustil "zneužití obchodní značky". Na aktuální příspěvek na Instagramu zatím nereagovala.

Trump fotomontáž na Instagramu zveřejnil krátce po tiskové konferenci v Bílém domě, na které znovu obhajoval svůj projekt výstavby zdi na mexicko-americké hranici, o jehož financování se nyní pře s demokraty.

Kvůli sporu o výdaj pět miliard dolarů (112 miliard Kč), který demokraté striktně odmítají podpořit, již dva týdny nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu. Dnes se Trump s demokraty opět sejde, aby jednal o kompromisu.

Zeď hraje velkou roli i v seriálu Hra o trůny, kde chrání obyvatele Sedmi království před nájezdy Divokých. Poslední vývoj děje seriálu ale ukázal, že účinnost ledové bariéry je dosti sporná, připomněla agentura AFP.