Ráno ledová sprcha, přes den přísný půst a večer počítání každé kalorie. Honba za dlouhověkostí má pro tisíce nadšenců odvrácenou tvář. Místo slibované energie a mládí se dostaví neustálá zimomřivost, vyčerpání a rozhozené hormony. Tělo totiž v extrémním režimu přepne do úsporného módu a začne šetřit tam, kde to nejvíc bolí.
Řada vyznavačů přísného životního stylu dnes sedí ve vytopené kanceláři v tlustém svetru, nosí dvoje ponožky a marně se snaží rozehřát ledové prsty. Zimomřivost a studené končetiny přitom ukazují, že organismus vyhlásil stav nouze.
„Smyslem longevity je udržet si co nejdéle funkční metabolismus, svalovou sílu a schopnost regenerace. Když člověk jí málo, intenzivně sportuje a nedostatečně odpočívá, může se to projevit únavou, zimomřivostí či poklesem výkonnosti. Tyto příznaky přitom mohou být signálem, že tělo nemá dostatek energie,“ vysvětluje Kamila Horníčková z online poradny Lékárna.cz.
Vnitřní kamna bez paliva
Lidská termoregulace stojí na jednoduchých fyzikálních zákonech. Svaly fungují jako vnitřní kamna, která spalováním živin vytvářejí teplo, zatímco podkožní tuk slouží jako nezbytná tepelná izolace. Pokud člověk ve snaze o dokonalou formu stáhne tělesný tuk na minimum a do toho dlouhé hodiny hladoví, vnitřní vytápění zkolabuje.
V reakci na chronický deficit energie mozek automaticky tlumí činnost štítné žlázy a snižuje hladinu aktivních hormonů. Jde o pradávný evoluční mechanismus přežití. Tělo zařadí nižší rychlostní stupeň, omezí průtok krve v končetinách a veškeré zbývající teplo stáhne k životně důležitým orgánům v trupu.
„Ani vysportovaná postava a přísný režim nejsou zárukou, že tělo dostává vše, co potřebuje. Kombinace půstu, přísné diety a intenzivního tréninku může vést k zimomřivosti a únavě, ale také k narušení hormonálních funkcí, poruchám menstruačního cyklu a dlouhodobě ohrozit i zdraví kostí,“ vysvětluje Horníčková. Pokud organismus vyhodnotí situaci jako dlouhodobý hladomor, hormonální útlum zastaví přirozenou obnovu kostní tkáně a honba za vitalitou může skončit předčasnou osteoporózou.
Problém odhalí až hladina feritinu
Zimomřivost však nemusí ukazovat jen na prázdný žaludek. Velmi často prozradí vyčerpané zásoby železa, které v těle zajišťuje přenos kyslíku a správné fungování enzymů v buňkách.
Zrádné je, že běžný krevní obraz může zůstat zcela v normě. Člověk netrpí chudokrevností v klinickém smyslu, ale jeho tkáňové zásoby železa – měřené hladinou bílkoviny zvané feritin – jsou dávno na nule. „Nedostatek železa může způsobovat obtíže ještě před vznikem anémie, tedy i při normálním krevním obrazu,“ upozorňuje farmaceutka. Svaly bez kyslíku zkrátka nedokážou efektivně topit.
Chladné prsty mohou signalizovat také Raynaudův syndrom, při němž se drobné cévy v končetinách křečovitě stahují vlivem stresu a zimy, případně počínající poškození drobných nervů u diabetiků.
Kdy už jde o podvýživu
Tělo nelze dlouhodobě ošidit aplikací v telefonu ani fanatickým omezováním jídelníčku. Pokud se člověk při svém „zdravém životním stylu“ cítí chronicky unavený, padá mu výkon a klepe se zimou i pod peřinou, nejde o důkaz pevné vůle. Svůj organismus pouze zahnal do podvýživy.
„Pokud se při snaze o zdravější životní styl objeví nové obtíže, je lepší hledat jejich příčinu než dál zpřísňovat režim,“ uzavírá Horníčková.
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Zdroj: Lékárna.cz, Benu.cz, ČPZP, 1. LF UK
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