Ze Supermana je bisexuál. V novém komiksu čelí klimatické krizi a brání uprchlíky

Doby, kdy superhrdinové bývali zpravidla drsňáci přetékající testosteronem, jsou nenávratně pryč. Studio DC oznámilo, že Superman v novém díle komiksové série prožije románek s novinářem a zjistí, že je bisexuál. Zároveň synovi Clarka Kenta leží na srdci klimatické změny a staví se za přijímání uprchlíků.

Zatímco původní Superman Clark Kent byl ještě heterosexuál, syn, kterého v minulých dílech zplodil s novinářkou Lois Laneovou, si už svou orientací není tak jistý. "Kdybychom Clarka Kenta nahradili dalším bílým heterosexuálním hrdinou, byla by to promarněná příležitost," řekl v rozhovoru pro deník New York Times autor komiksu Tom Taylor.

V novém vydání Superman: Son of Kal-El (Superman: Syn Kal-Ela) plánovaném na listopad se Jonathan Kent zamiluje do reportéra Jaye Nakamury, který se o superhrdinu stará poté, co si projde duševním i fyzickém vyhořením z toho, jak se pořád všechny snaží zachraňovat. Pro Jonathana Kenta je to první zamilování do osoby stejného pohlaví a zjišťuje, že je bisexuál, píše deník The Guardian.

Sexuální orientace však není jediným motivem, kterým se tvůrci snaží Supermana proměnit do podoby odpovídající vkusu současného publika. V nedávno vydaných číslech komiksu z dílny společnosti DC totiž Jonathan Kent protestoval proti deportaci uprchlíků, zachraňoval mládež před střelbou na střední škole nebo se pokoušel uhasit požáry způsobené klimatickou krizí.

"Vždycky jsem byl toho názoru, že všichni potřebují své hrdiny a každý člověk by měl dostat příležitost najít si hrdinu, ve kterém se může sám vidět. Mám radost, že studio DC tuhle myšlenku sdílí. Superman byl od počátku symbolem naděje, pravdy a spravedlnosti. V dnešní době ale může nést ještě silnější poselství než kdy dřív," vyzdvihl Taylor.

Nejde přitom o první pokus zahrnout do světa superhrdinů i příslušníky LGBTQ komunity. Společnost DC už v srpnu oznámila, že Batmanův parťák Robin bude v chystaném komiksu randit s mužem, a pozadu nezůstává ani studio Marvel, které chce udělat gaye z Kapitána Ameriky.

Mohlo by vás zajímat: Přelomový seriál mění svět komiksových hrdinů