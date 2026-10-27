Ze dna Lipna se vynořil přízrak staré Šumavy. Lidé ho na vlastní oči viděli naposledy před 40 lety

Z hladiny největší české přehrady se po čtyřiceti letech znovu vynořuje kus dávno zmizelé krajiny. Místo, které kdysi přitahovalo fotografy, básníky i návštěvníky Šumavy, pohltila koncem padesátých let voda. Teď ho odhalilo mimořádné sucho. Historické fotografie a nové družicové snímky ukazují pozoruhodnou proměnu místa, které celé generace znaly už jen ze starých pohlednic a vyprávění pamětníků.
Letošní sucho odhalilo na Lipenské přehradě nečekaný pohled do minulosti. Hladina největší české vodní nádrže výrazně klesla a poblíž Horní Plané se začalo znovu objevovat takzvané Srdce Vltavy. Výrazný říční meandr, který při pohledu z výšky připomíná srdce, zmizel pod vodou v roce 1958, kdy vodohospodáři napouštěli Lipenskou přehradu.
Podle údajů, které 20. října zveřejnila Česká televize, se hladina nádrže nacházela přibližně tři a půl metru pod obvyklou úrovní. Původní koryto řeky tak znovu vystupuje na povrch. Naposledy ho lidé mohli spatřit před čtyřiceti lety, když vodohospodáři přehradu vypustili kvůli opravě hráze.
Tentokrát však za jeho návratem nestojí plánované vypouštění vody, ale dlouhodobé sucho. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil na paradox, že symbol života se po desítkách let znovu objevuje právě kvůli výraznému nedostatku vody.
Původní zákruty Vltavy přitom nikdy zcela nezmizely. Už v roce 2021 jejich existenci potvrdili vědci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT), kteří dno Lipna prozkoumali pomocí sonaru. Odborníci pod vedením profesora Jiřího Cajthamla zjistili, že někdejší říční koryto si i po více než šesti desetiletích pod vodou uchovalo překvapivě věrnou podobu.
Vidět je až z vesmíru
„Srdce Vltavy je i dnes prakticky totožné se zobrazením na starých mapách, a to včetně drobné tůně na východní části srdce,“ popsal tehdy Cajthaml výsledky výzkumu. Při mapování odborníci využili také historické fotografie, staré topografické mapy a archivní filmové záznamy. Sonar jim kromě původních zákrutů umožnil zaznamenat také někdejší železniční trať včetně mostků.
Srdce Vltavy ovšem není jen pozoruhodný přírodní útvar. Pro někdejší německé obyvatele Šumavy představovalo významný symbol jejich domova. Od konce 19. století lákalo fotografy včetně slavného Josefa Seidla a inspirovalo také básníky. Jeho obliba pronikla dokonce do chovu loveckých psů. Ohaři pocházející z této oblasti dostávali do rodokmenů přídomek vom Moldauherz, tedy „od Srdce Vltavy“.
Nedaleko meandru stával také Drakslův mlýn, odkud pocházel profesor Anton Wallner, autor písně o Vltavě. Právě ta se po druhé světové válce stala jednou ze vzpomínek na ztracený domov, které si s sebou odnášeli odsunutí němečtí Šumavané. „Je to místo, kterým se identifikovali němečtí Šumavané,“ vysvětlila pro Českou televizi vedoucí Musea Fotoateliér Seidel Zdena Mrázová.
Po poválečném odsunu německého obyvatelstva přišla další zásadní proměna. Stavba Lipenské přehrady na konci padesátých let zatopila původní vltavské údolí. Pod hladinou zmizely nejen zákruty řeky, ale také cesty, stavby a další připomínky někdejšího života. Právě jejich pozůstatky nyní ustupující voda na některých místech odkrývá.
Výjimečnou podobu Srdce Vltavy zachytily také družice. ČHMÚ zveřejnil snímek evropské družice Sentinel-2 z 16. října 2026, na kterém lze charakteristický tvar říčního koryta rozeznat z vesmíru. Už v březnu 2025 přitom meteorolog Tadeáš Gregor upozornil, že obrysy meandru prozrazuje také struktura tajícího ledu na hladině přehrady.
Kdo chce místo spatřit vlastníma očima, může zamířit nad Horní Planou k někdejší vyhlídce, odkud mělo Srdce Vltavy díky perspektivě téměř dokonalý tvar. Dnes však výhled částečně zakrývají vzrostlé stromy. Podle České televize nabízí lepší pohled na částečně odkrytý meandr výše položená rozhledna.
Srdce Vltavy tak po desítkách let znovu připomíná krajinu, kterou změnila stavba největší české přehrady. Historické a současné snímky ukazují, jak vypadalo místo, které lidé po generace obdivovali, než ho pohltila voda.
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