Reklama
Reklama
Zbytky drog ve vodě mění instinkty ryb. Výzkum ukázal, jak kokain ovlivňuje lososy

ČTK

Zbytky kokainu, které se dostávají do řek a jezer spolu s odpadními vodami, mění chování lososů. Nová studie ukazuje, že lososi vystavení kokainu jsou daleko aktivnější a uplavou toho mnohem více. Důsledky pro rybí populace zatím podle odborníků nikdo nedokáže přesně odhadnout.

Lososi vystavení kokainu i benzoylekgoninu se chovali aktivněji. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Vědci ze Švédské zemědělské univerzity při pokusu, na který upozornil deník The Guardian, vložili mladým lososům obecným implantáty, jenž postupně uvolňovaly kokain a jeho hlavní metabolit benzoylekgonin v koncentracích odpovídajících znečištění v přírodě. Výzkumníci vybavili ryby akustickými vysílači a vypustili je do jezera Vättern, kde jejich pohyb po dobu dvou měsíců sledovala síť senzorů rozmístěných kolem břehů.

Lososi vystavení kokainu i benzoylekgoninu se chovali aktivněji než kontrolní skupina. Na konci pokusu uplavaly ryby vystavené kokainu zhruba o pět kilometrů více než ostatní, lososi s benzoylekgoninem pak téměř o 14 kilometrů více. Zároveň se častěji posouvali dál od místa vypuštění a pronikali do severnějších částí jezera.

Související

„Byl to právě metabolit, který se ve volné přírodě vyskytuje ve vyšších koncentracích, který měl mnohem výraznější dopad na chování a pohyb ryb,“ uvedl vedoucí výzkumu Jack Brand. Je tedy podle něj důležité, aby lidé vzali v potaz i vedlejší produkty rozkladu kokainu. Jinak se může stát, že vědecká obec přehlédne velkou část enviromentálních dopadů, kterým jsou organismy vystaveny.

Podle vědců výsledky výzkumu naznačují, že znečištění může ovlivňovat, kam ryby směřují, kde hledají potravu a jak snadno se stanou kořistí predátorů. Větší pohyb totiž znamená větší spotřebu energie a častější pobyt v otevřeném prostoru.

Reklama
Reklama

„Stále přesně nevíme, jaké to má důsledky, ale zřejmě to pro ryby znamená určité ztráty. Mohou se dostat do horší kondice nebo musí trávit více času hledáním potravy v otevřeném prostoru, kde jim hrozí větší nebezpečí,“ řekl Brand.

Tyto látky se do vodních toků dostávají především s odpadními vodami, například při přetečení kanalizace během silných dešťů nebo kvůli nevhodně napojeným domácnostem.

Související

The Guardian připomíná, že už v předchozích studiích vědci upozorňovali, že znečištění vod běžnými léky a drogami představuje významné a rostoucí riziko pro biodiverzitu. Vyzývají proto farmaceutické firmy k vývoji léčiv, která se v prostředí snáze rozkládají. Obavy podle nich posilují i dřívější zjištění o rybách, u nichž se po expozici drogám měnilo chování – například pstruzi vykazovali známky závislosti na metamfetaminu a okouni po vystavení antidepresivům ztráceli přirozený strach z predátorů.

Zdroj: The Guardian

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko

ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Reklama
Briefing odborů České televize a iniciativy Veřejnoprávně k aktuálnímu dění v souvislosti s navrhovanými změnami financování médií veřejné služby, 22. dubna 2026, Praha. Vlevo editorka Zuzana Bančanská a vpředu novinář Jan Moláček z iniciativy Veřejnoprávně.

„Amatérismus a chaos.“ Analytik tepe vládu za třesk v ČT a rozhlase. Říká, co nastane

Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a zásadně proměnit fungování České televize a rozhlasu. Podle mediálního analytika Filipa Rožánka ale návrh nepůsobí jako promyšlená reforma, spíš jako riskantní experiment. V rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz popisuje právní chaos v návrhu, možné oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií i dopady na celý mediální trh.

Reklama
Reklama
Reklama