Hladový medvěd urazil 700 kilometrů za potravou, zpátky ho musel přemístit vrtulník

Vyčerpaný lední medvěd, který minulý týden zabloudil do ruské vesnice Tiličiki v severní části Kamčatky, byl převezen zpět do svého rodiště na Čukotském poloostrově. V přechodném domově strávil skoro týden, lidé jej krmili rybami a sladkostmi a dali mu jméno Umka podle starého sovětského komiksu.

Vyčerpaného a hladového dvouletého ledního medvěda našel před týdnem rybář. Zvíře urazilo ze severozápadní Čukotky do izolované vesnice na Kamčatce zhruba 700 kilometrů na ledové kře.

Protože zvíře údajně nebylo agresivní, místní obyvatelé jej vřele přivítali a nakrmili jej rybami a sladkostmi.

Již po jeho příchodu do vesnice bylo jasné, že dezorientovaný medvěd nemůže na Kamčatce zůstat. Biologové a ekologové upozorňovali na to, že oblast je pro něj příliš teplá a nebyl by schopen zde sehnat potravu.

Britský deník The Telegraph citoval jednoho z výzkumníků Vladimira Gordienka, který tvrdil, že by zvíře na Kamčatce dřív nebo později zemřelo hlady. Kamčatský guvernér proto nařídil odchyt medvěda a jeho přemístění zpět na Čukotský poloostrov.

Umka ale při prvním pokusu o odchyt záchranářům utekl, při druhém zase bylo špatné počasí na převoz. Záchranný manévr tak vyšel až napotřetí. Medvěd byl uspán a v kleci přepraven speciální helikoptérou stovky kilometrů na sever.

Dvouletý samec byl nakonec vypuštěn na začátku týdne na mysu Navarin. Pořízené video ze záchrany ukazuje, jak zvíře vybíhá do zasněžené krajiny. Chvíli se rozhlíží a poté, co jej jeden z jeho zachránců pobídne, utíká pryč.

Čukotský poloostrov a okolní moře jsou podle nejnovější studie domovem zhruba 3000 polárních medvědů, což je největší populace tohoto druhu na světě. S klimatickými změnami a táním ledovců se však dostávají čím dál častěji mimo své přirozené teritorium a hledají potravu.

Biologové a ekologové upozorňují na to, že podobných případů, jako je ten s Umkou, bude do budoucna přibývat.