"Jizvy z nás nedělají zlo." Aktivistům vadí znetvoření záporáci, kritizují i bondovku

Nová bondovka Není čas zemřít schytala kritiku od lidí s vadou obličeje. Objevují se v ní totiž hned dva záporáci, kteří mají ve tváři jizvu. Aktivisté jsou přesvědčení, že si diváci kvůli filmům, jako je poslední pokračování série o agentovi 007, znetvoření automaticky spojují se špatnými vlastnostmi.

Záporné postavy se zjizveným obličejem se objevily v celé řadě filmů rozličných žánrů, od akčních thrillerů až po sci-fi. Freddy Krueger v hororu Noční můra z Elm Street utrpěl těžké popáleniny, Joker zase v sérii o Batmanovi měl obličej poleptaný kyselinou, takže mu na tváři zůstává úšklebek. Darth Vader ve Hvězdných válkách musí kvůli znetvoření dokonce nosit masku a v disneyovce Lví král vystupuje záporák, který se rovnou jmenuje Scar (Jizva).

V sérii o Jamesi Bondovi se záporáci s poškozeným obličejem vyskytují opakovaně. Agent 007 proti nim bojuje ve filmech Zlaté oko, Casino Royale i Skyfall a výjimkou není ani nejnovější díl Není čas zemřít, který vstoupil do kin na konci září. V zatím poslední bondovce jsou záporné postavy s jizvou hned dvě - Safin, kterého hraje Rami Malek, a Blofeld, jehož ztvárnil Christoph Waltz.

Hned několik osobností se však v médiích a na sociálních sítích proti přístupu tvůrců vymezilo, píše server Upworthy. "Kdykoli se začne mluvit o nové bondovce, ozývají se hlasy, které filmaře žádají, aby pečlivě zvážili, jakým způsobem budou lidi se znetvořením vyobrazovat. Tvůrci však jejich námitky nikdy nevezmou v potaz," postěžovala si na Twitteru spisovatelka Jen Campbellová, která se dlouhodobě staví za práva lidí s tělesným postižením.

Kritikou nešetřil ani herec a moderátor Adam Pearson, který trpí neurofibromatózou, dědičným nádorovým onemocněním, v jehož důsledku se člověku na kůži objevují hnědé skvrny. "Tím, že postavy se znetvořením vždycky bývají negativní, udržuje se o zjizvených lidech ve společnosti překonaná stereotypní představa," uvedl pro stanici ITV News.

Znetvoření záporáci Pearsonovi podle jeho slov sami o sobě nevadí, rád by však ve filmech viděl i postavy, které mají jizvu a zároveň se vyznačují kladnými vlastnostmi. "Nejde mi o to, abychom záporáky s jizvou zakázali nebo aby se lidi styděli za to, že se jim filmy s nimi líbí. Jenom už nastal čas, abychom na filmových plátnech viděli lidi, kteří sice vypadají jinak, ale jinak se chovají úplně normálně," zdůraznil herec.

"Nejde jen o přežitý stereotyp nebo nevkusnou volbu filmařů. Poukazuje to na hlubší problém naší společnosti, která lidi s obličejovými vadami znevýhodňuje a nepřijímá je s patřičným respektem," upozornila v oficiálním prohlášení Phyllida Swiftová, výkonná ředitelka neziskové organizace podporující lidi, kteří vypadají odlišněji.

