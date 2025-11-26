Magazín

Lhal nacistům do očí. Třebíčský obuvník zachránil v koncentráku stovky dětí

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
„Vždy když jsem potkal takovou malou rozedranou, špinavou, hladovou a vychrtlou dětskou postavičku, zapsal jsem si její číslo a nechal přeložit k sobě…,“ vzpomínal Antonín Kalina na peklo koncentračního tábora Buchenwald. Hrdinství muže, který zachránil na 900 dětí, zůstalo dlouho neznámé. Uznání se mu dostalo až po smrti, v Česku, kde před 35 lety zemřel, o něm většina lidí ale stále neví.
Antonín Kalina zachránil v koncentračním táboře Buchenwald na 900 dětí. Sám přitom riskovat svůj život.
Antonín Kalina zachránil v koncentračním táboře Buchenwald na 900 dětí. Sám přitom riskovat svůj život. | Foto: United States Holocaust Memorial Museum/Wikimedia Commons

Kalina vyrostl v prostředí nejchudší třebíčské čtvrti, narodil se jako druhé z dvanácti dětí. Vyučil se obuvníkem, brzy vstoupil do komunistické strany, organizoval demonstrace a za svou politickou činnost se několikrát ocitl ve vězení. Když 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, zatkli ho hned první den.

Prošel Dachau a poté musel do Buchenwaldu. Uměl dobře německy, což mu získalo respekt mezi spoluvězni a paradoxně zachránilo život - a později také životy mnoha dětí. V létě 1944 se stal blokařem na bloku číslo 66 v tzv. Malém táboře - místě, kam byli umísťováni nemocní a vyčerpaní vězni. Pozici s minimální mocí, ale i s malou šancí něco změnit, Kalina využil beze zbytku.

Kinderblock 66. Kapka naděje v místě smrti

Když v Buchenwaldu začaly přibývat transporty z Osvětimi a dalších táborů, všiml si, že v každém přijíždí desítky chlapců - mnozí jen čtyřletí, jiní sotva starší patnácti. Bez ochrany byli odsouzeni k okamžité smrti nebo k vyčerpávající práci. Kalina proto vyjednal možnost vytvořit samostatný blok pro děti - Kinderblock 66. Před budovu nechal vyvěsit ceduli s nápisem "Tyfus", protože této nemoci se nacisté báli. Bloku se vyhýbali a Kalina tak v nelidských podmínkách vytvořil pro děti prostor pro bezpečné přežití.

Když při náletech v roce 1944 shořela centrální kartotéka tábora, využil nastalého chaosu. Dětem s židovskými jmény nechal přepsat dokumenty, odstranit žluté hvězdy a v papírech z nich "dělal" křesťany. Zachraňoval je i materiálně: sháněl oblečení, boty, jídlo.

A poskytoval jim i to nejcennější. Naději.

Téměř zapomenutý hrdina

Sám přitom riskoval svůj život. Třeba při dramatickém setkání s důstojníkem SS krátce před koncem války, kterému bez mrknutí oka lhal, že jeho Židé už odešli v transportu. Lest mu vyšla - a děti zůstaly. Z řady chlapců, které zachránil, vyrostly světově proslulé osobnosti, například pozdější maďarský nositel Nobelovy cenu za literaturu Imre Kertész nebo nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel. 

Po válce se Kalina přestěhoval do Prahy, kde pracoval na tehdejším ministerstvu lehkého průmyslu. O svých hrdinských činech celý život mlčel. "Nechlubil se, považoval záchranu dětských životů za samozřejmost. Po válce si s některými zachráněnými dětmi dopisoval, ale jejich komunikaci utnul nástup komunistického režimu," vysvětluje Vít Kratochvíl z TIC Zadní synagoga v Třebíči.

Kalina zemřel 26. listopadu 1990, aniž by o jeho skutcích kdokoli věděl. Až o dvě desetiletí později se ozvali "jeho chlapci" - muži rozesetí po světě, kteří mu vděčili za život. Díky jejich úsilí byl Antonín Kalina v roce 2012 oceněn památníkem Yad Vashem titulem Spravedlivý mezi národy. O dva roky později mu český prezident udělil in memoriam medaili Za zásluhy o stát. Vznikl o něm také film Kinderblock 66: Návrat do Buchenwaldu. Svět se tak o hrdinovi konečně začal dozvídat. 

Odkaz, který nesmí zmizet

Do české paměti se ho pokusil dostat Stanislav Motl díky dokumentu a knize: Děti Antonína Kaliny. "Vůbec jsem nechápal, že se o tomto člověku, v Izraeli tolik uctívanému, u nás vůbec neví," řekl pro ČTK.

Jeho odkaz dnes připomíná Pamětní síň v Třebíči. "Návštěvníci většinově nemají o Kalinovi žádné informace, ale najdou se i případy, kdy o něm už nějakou zmínku zaregistrovali. Přímo v židovské čtvrti se nachází Pamětní síň Antonína Kaliny, kde je možné se seznámit s celým příběhem za pomoci informačních panelů a dalších předmětů. Antonínu Kalinovi je věnován festival židovské kultury, který v létě pořádáme, a každoročně si jeho činy připomínáme v únoru na den narození," vyjmenovává Kratochvíl.

"Právem obdivujeme světově proslulé zachránce Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton. Kalina však záchranu dětí organizoval v situaci, kdy šlo jemu samotnému o život," připomíná jeho hrdinství Motl. "Antonín Kalina byl sám vězněn v koncentračních táborech jako politický vězeň. Při zachraňování židovských dětí nasazoval přímo svůj život a v Buchenwaldu hleděl smrti do očí každý den," podotýká závěrem také Kratochvíl.

Zdroj: TIC Zadní synagoga

Mohlo by vás zajímat

Koncentrák ve mně zůstal, v noci křičím, člověk musel mít vůli přežít, říká Lustigová (5. 5. 2019)

Deset let jsem o Osvětimi nebyla schopná mluvit, našeho nevinného tatínka zplynovali, bylo to neodpustitelné, říká sestra Arnošta Lustiga | Video: DVTV, Martin Veselovský
 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Žena v Thajsku se probrala v rakvi, před kremací ji zachránilo klepání

VIDEO: Žena v Thajsku se probrala v rakvi, před kremací ji zachránilo klepání

Barva roku 2026 mění pravidla hry. Jak Transformative Teal použít v interiéru?

Barva roku 2026 mění pravidla hry. Jak Transformative Teal použít v interiéru?
Přehled

Muž nebyl týdny na záchodě, zemřel. Lékaři v jeho útrobách našli devět kilo stolice

Muž nebyl týdny na záchodě, zemřel. Lékaři v jeho útrobách našli devět kilo stolice

Rozhovor: „Tryskáči nelétáme.“ Jak dva diplomaté vidí věrohodnost ceněného seriálu?

Rozhovor: „Tryskáči nelétáme.“ Jak dva diplomaté vidí věrohodnost ceněného seriálu?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah holocaust 2. světová válka Buchenwald koncentrační tábor Třebíč hrdina lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Stanjurův rozpočet nepůjde opravit, připravíme vlastní, oznámil Babiš

ŽIVĚ
Stanjurův rozpočet nepůjde opravit, připravíme vlastní, oznámil Babiš

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 13 minutami
Sníh ztěžuje dopravu po Česku. Havarovaly dva autobusy, vlaky nabírají obří zpoždění

ŽIVĚ
Sníh ztěžuje dopravu po Česku. Havarovaly dva autobusy, vlaky nabírají obří zpoždění

Situaci kolem sněžení sledujeme v online reportáži.
před 33 minutami
Zákeřná nemoc ničí Čechy, pouhé kýchnutí láme kosti. Kde se dá vyšetřit?
3:46

Zákeřná nemoc ničí Čechy, pouhé kýchnutí láme kosti. Kde se dá vyšetřit?

Počet pacientů s osteoporózou se jen za 10 let zvedl o 60 procent. Nejde jen o seniory. Vznikla proto síť ambulancí, jež riziko řídnutí kostí odhalí.
před 48 minutami
Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už přes 40 obětí

Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už přes 40 obětí

Indonésii, Malajsii a Thajsko zasáhly rozsáhlé povodně, kvůli nimž muselo být v těchto zemích evakuováno asi 45 tisíc lidí. Hlášeno je přes 40 obětí.
před 50 minutami
VIDEO: Žena v Thajsku se probrala v rakvi, před kremací ji zachránilo klepání

VIDEO: Žena v Thajsku se probrala v rakvi, před kremací ji zachránilo klepání

Je to scénář jako z hororu. Bratr ženy byl přesvědčený, že zemřela, a chtěl ji nechat zpopelnit.
Aktualizováno před 54 minutami
Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, zbývají poslední dva rukojmí

ŽIVĚ
Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, zbývají poslední dva rukojmí

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Barva roku 2026 mění pravidla hry. Jak Transformative Teal použít v interiéru?
Přehled

Barva roku 2026 mění pravidla hry. Jak Transformative Teal použít v interiéru?

Jak barvu roku 2026, která přesně vystihuje atmosféru nadcházejícího období, využít v domácnosti?
Další zprávy