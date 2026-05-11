Zapomenutý hrdina kuchyně. Která potravina může podle vědců snížit riziko Alzheimerovy choroby?

Přestože odborníci v minulosti vejce často kritizovali kvůli obsahu cholesterolu, dnes se stále více mluví o jejich přínosech. Nyní navíc znovu přitahují pozornost vědců - tentokrát kvůli možnému vlivu na zdraví mozku. Nová studie amerických výzkumníků naznačuje, že jejich pravidelná konzumace může souviset s nižším rizikem Alzheimerovy choroby, které může snížit o více než čtvrtinu.
S novým zjištěním přišli vědci z kalifornské Loma Linda University Health, kteří pozorovali téměř 40 tisíc dospělých starších 65 let. „Ve srovnání s lidmi, kteří vejce nikdy nejedí, může konzumace alespoň pěti vajec týdně snížit riziko Alzheimerovy choroby,“ dodal hlavní autor studie Joan Sabaté.
Ti, kteří jedli vejce alespoň pět dní v týdnu, zhruba jedno vejce denně, měli podle studie až o 27 procent nižší riziko vzniku Alzheimerovy choroby ve srovnání s lidmi, kteří vejce nekonzumovali vůbec.
Zajímavé přitom je, že pozitivní efekt se objevil i při mnohem menší spotřebě. Lidé, kteří jedli vejce jen jednou až třikrát za měsíc, měli podle výzkumu o 17 procent nižší riziko. Při konzumaci dvou až čtyř vajec týdně šlo podle výzkumníků o zhruba o dvacetiprocentní pokles.
Co je na vejcích tak zajímavého?
Podle vědců nejde o žádnou „superpotravinu“. „Vejce jsou známým zdrojem klíčových živin, které podporují zdraví mozku,“ dodal Sabaté. Jsou bohatým zdrojem cholinu, který tělo využívá k tvorbě látek nezbytných pro paměť a komunikaci mezi nervovými buňkami. Kromě toho vejce obsahují lutein a zeaxantin, spojované s lepšími kognitivními funkcemi a nižší mírou oxidačního stresu. Nechybějí ani omega-3 mastné kyseliny nebo fosfolipidy důležité pro fungování nervových receptorů.
Vedoucí autorka studie Jisoo Oh upozorňuje, že právě kombinace těchto látek může pomáhat udržovat mozek déle v dobré kondici. „Tyto živiny mohou přispívat k zachování synaptických spojů, snižování zánětu i oxidačního stresu a podporovat celkovou odolnost mozku,“ uvedla Oh.
Vejce ano, ale ne jako zázrak
Samotní autoři studie ale varují před příliš jednoduchými závěry. Výzkum ukazuje pouze souvislost, nikoliv přímou příčinu. Navíc sledovaná skupina lidí měla obecně zdravější životní styl než běžná populace - zaměřila se na členy církve adventistů sedmého dne, kteří typicky méně kouří, pijí méně alkoholu a častěji jedí rostlinnou stravu.
„Naše výsledky naznačují, že zařazení vajec do vyváženého jídelníčku může být pro zdraví mozku přínosné. Neměli bychom je ale vnímat izolovaně ani jako nějakou zázračnou potravinu,“ upozornila Oh.
Podobně komentuje výsledky studie i nutriční specialistka Michelle Routhenstein. Podle ní je zásadní sledovat celý životní styl. „První otázka, která mě napadla, byla: co dalšího tito lidé jedí? To je důležitější, než si většina lidí myslí,“ řekla. Routhenstein zároveň připomíná, že někteří lidé mohou být citlivější na cholesterol obsažený ve žloutcích. „Vejce nejsou ani zakázaná potravina, ani úplně bez rizika. Vždy záleží na tom, jak vypadá zbytek jídelníčku a celkový zdravotní stav člověka,“ dodala.
Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější formy demence a počet pacientů ve stárnoucí populaci rychle roste. Vědci proto stále intenzivněji hledají faktory, které lze ovlivnit - od pohybu přes spánek až po stravu.
Studie vyšla v odborném časopise The Journal of Nutrition a prošla recenzním řízením. Vědci využili data ze studie „Adventist Health Study-2“, která sledovala rozsáhlou skupinu adventistů sedmého dne ve Spojených státech. Výzkum zároveň částečně financovala organizace American Egg Board, založená americkým Kongresem v roce 1976 na podporu tamního vaječného průmyslu.
Zdroje: Loma Linda University Health, Medical News Today, Pubmed, The Independent
