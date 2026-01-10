Téměř každého někdy na dovolené vytočil ručník, který si kdosi odložil na to nejlepší místo na celé pláži. Zatímco tento zlozvyk je notoricky známí a cestovní agentury s ním bojují, v poslední době se objevuje také jeho zimní obdoba, která není o nic méně otravná.
Každý lyžař dobře ví, že pokud se chce vyhnout velkým frontám na vlek, nejlépe udělá, pokud si přivstane a užije si ještě poloprázdné sjezdovky. Ne každému se ale ráno chce z postele, a tak si vychytralí milovníci zimních sportů našli nový trik, nad kterým zůstává rozum stát.
Při příchodu k vleku se tak ranním ptáčatům naskytne podivný pohled na dlouhou frontů lyží a zapíchaných hůlek, ovšem bez lyžařů. Lidé si zkrátka několik hodin před spuštěním vleku donesou své lyže či snowboardy na místo, kde bude později stát fronta, aby si zarezervovali výhodnější místa.
Názory na svérázný trik se různí
Jistě se najdou lidé, kterým na tom nepřijde nic špatného, jiné to ale právem rozčiluje. Tento fenomén se objevuje již několik sezón, zatímco dříve šlo ale o ojedinělý jev, nad kterým se dalo pousmát, v poslední době to zvlášť v některých střediscích překračuje únosnou mez.
Vzhledem k tomu, že dlouhé fronty na vlek v současnosti představují zásadní problém, který vyvolává nespokojenost návštěvníků, provozovatelé středisek jsou nuceni hledat cesty, jak celou situaci co nejlépe řešit.
Zprávy o „frontách duchů“ přicházejí z celého světa, objevují se nejen v USA, ale dokonce i v Česku a na Slovensku. Pobouření budí nejen přímo mezi sportovci, ale také na sociálních sítích, kde pachatele tohoto nesportovního jednání veřejnost ostře kritizuje.
Lyže u vleku mají své zastánce
Kupodivu se ale najdou i lidé, kteří jsou ochotní se veřejně přiznat k tomu, že tento trik také používají. Jeden z nich své jednání vysvětlil na diskusním fóru Reddit.
„Fronta bývá velmi dlouhá. Vleky se otevírají ve čtvrt na deset. Pokud je sníh, snažím se tam být nejpozději v osm hodin. Přiznám se, že když přijedu před osmou hodinou, odložím lyže, abych si udržel místo. Ale jen na tak dlouho, abych stihl zajít na toaletu. Jinak riskujete, že vám někdo bez okolků odnese věci. Na druhou stranu, minulou sezónu jsem neměl možnost lyžovat, takže se možná nepsaná pravidla změnila,“ uvedl.
Jiní diskutující se ale domnívají, že postupovat tímto způsobem není fér. „Pokud si nechcete stěžovat na stání ve frontě, tak ve frontě nestůjte,“ vzkazují ostře.
Provozovatelé vleků upozorňují na nebezpečnost takového jednání, pokud totiž lyžař dobržďuje u cesty k lanovce, může snadno do odloženého vybavení narazit - to by mohlo vést buď ke zranění, nebo poškození lyží, ať už vlastních, nebo těch volně ležících.
Vlekaři museli přistoupit k radikálnímu řešení
Vlekaři navíc mají kvůli zmíněnému zlozvyku často potíže, aby ráno vlek spustili včas. Předtím totiž musí upravovat prostor před ním a lyže jim překážejí. Zejména ve střediscích ve Spojených státech se tak rozhodli, že budou problém řešit radikálně a nemilosrdně takové lyže sbírat a odnášet pryč.
Podobně to ostatně funguje i v případě, kdy si lidé na pláž ráno nosí ručníky a deky předem. Kromě toho, že je údržbáři odnáší a vyhazují, se navíc pachatel vystavuje riziku pokuty.
Ne každý totiž tuší, že na mnoha veřejných plážích jsou z tohoto důvodu nainstalovány kamery a přečin tak může být snadno odhalen.
Odstranit ručníky do popelnice je ale výrazně jednodušší a časově méně náročné, než zbavovat se desítek párů odložených lyží. Ve střediscích, která k tomu přikročila, se ale podle zpráv provozovatelů podařilo tento zlozvyk vymýtit.
