Nečekejte žádný pětihvězdičkový komfort. Olympijská vesnička Porta Romana, postavená v Miláně na místě bývalého železničního seřadiště, má po skončení her sloužit jako největší studentská kolej v Itálii. A tomu odpovídá i realita: je to funkční, úsporné a pro někoho až příliš těsné.
Těsně před oficiálním začátkem zimní olympiády v Miláně a Cortině se olympijská vesnice zaplňuje sportovci. A s tím přicházejí i první dojmy: je to takové stísněné.
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál se jako první hráč z NHL připojil v dějišti olympijských her v Miláně k české hokejové reprezentaci. A hned se ve vesnici ztratil.
Malé, ale naše
„Byl jsem trošku ztracený, nevěděl jsem, kam mám jít,“ líčil se smíchem. „Ale vidím tady nejlepší sportovce z celého světa, je to neuvěřitelné a fakt skvělé. Je to fakt zážitek,“ rozplýval se pro ČTK. Nevadí mu ani malé pokoje v olympijské vesnici. „V NHL se teď hrály pomalu čtyři zápasy za týden, takže jsem zvyklý být unavený a přespávat po hotelech. Beru to vyloženě, nechci říct jako byznys trip, ale tak, že jsem tady za nějakým cílem. To je úspěch pro Českou republiku,“ řekl.
Rovněž kanadská hokejistka Sarah Nurseová ukázala odvrácenou stranu milánského ubytování – nedostatek prostoru. Na videu, které se okamžitě stalo hitem, zachytila, jak si s kolegyní musí pokoj prakticky přestavět. Původní rozložení lůžek totiž nutilo sportovkyně spát v takové blízkosti, že by se „při usínání mohly držet za ruce“.
Už žádnou lepenku
Když v roce 2024 dorazili sportovci do olympijské vesničky v Paříži, mnozí byli velmi překvapení. Postele byly vyrobené ze silné lepenky podobně jako předtím na hrách v Tokiu. Zvlášť ti svalnatější tak měli obavy, aby se ráno neprobudili na podlaze. Postele dostaly přezdívku anti-sex.
Ale britská krasobruslařka Phebe Bekkerová to na sociálních sítích prozkoumala způsobem sobě vlastním – prostě na rám postele zaklepala.
„Právě jsem dorazila do olympijské vesničky a myslím, že je čas odpovědět na otázku, kterou si kladli úplně všichni. Jsou postele z kartonu?” prohlásila. Kovový zvuk jasně naznačil, že se tentokrát sportovci nemusí bát ani prudších pohybů.
Z českých sportovců se již zabydlel například rychlobruslař Metoděj Jílek. Podle svých slov již stihl například projížďku na kole. „Než jsem se dostal z města, tak byla lehce kolona, což bylo trochu nemilý. Ale potom, jak jsem se dostal z města, tak jsme byli krásně na planině a tam se jelo nádherně,“ prozradil na sociálních sítích.
Na samotném ubytování ale neshledal nic, co by ho jakkoliv vyvedlo z míry. „Vyloženě nic mě nepřekvapilo. Možná jen to, kolik drobných dárků jsme od všech dostali. To bylo příjemné,“ uvedl devatenáctiletý Jílek. O kartonových postelích se ale ani slovem nezmínil.
Co se mu naopak příliš nelíbí, je stravování. Nabídka v bufetu není nijak oslnivá. „Na výběr z jídla je, ale asi jsem trochu zklamaný, čekal jsem víc. I jiní sportovci, co byli na více olympiádách, říkají, že to oproti těm ostatním není nic moc. Najíst se z toho ale dá. Jsou to zdravé potraviny, takže do závodů mě to určitě posilní,“ sdělil Českému rozhlasu.
Některé překvapil bidet
Každý pokoj má k dispozici také koupelnu se sprchou, umyvadlem a toaletou. Kromě toho se v ní ale nachází také jedna typicky italská zvláštnost, tedy bidet. Zatímco v některých koutech světa jde o zcela běžnou záležitost, kterou najdeme v každé domácnosti, najdou se i lidé, kteří něco podobného vidí poprvé v životě.
Myslelo se ale také na odpočinek. Proto je olympijská vesnička vybavena posilovnou nebo relaxační místností, která je určena k meditaci či cvičení jógy. Připraveni v ní jsou dokonce trénovaní dobrovolníci, se kterými si mohou atleti popovídat, pokud by se cítili sami. Zájemci mohou využít také televizní koutek nebo zónu s videohrami.
Důvod, proč je letošní olympijská vesnička komfortnější, než její předchůdkyně, je prostý. Po olympiádě se z ní stane dostupné ubytování pro studenty.
