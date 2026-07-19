Blíží se nebeské divadlo, které si rozhodně nechcete nechat ujít. Už 12. srpna zakryje Měsíc většinu slunečního kotouče a zažijeme úchvatnou podívanou při západu Slunce. Jak se připravit, kde najdete nejlepší výhled a proč nechat cédéčka i sluneční brýle v šuplíku? S hvězdářem Michalem Štiplem jsme připravili kompletního průvodce, se kterým vám z tohoto výjimečného večera neunikne ani minuta.
Zatmění se blíží mílovými kroky a na některé věci je dobré se připravit předem, protože až v den D je už dost možná nebudete mít šanci vyřešit. Sepsali jsme pro vás proto nejčastější otázky a odpovědi na ně s hvězdářem Michalem Štiplem.
Kdy to nastane a co vlastně uvidíme?
Datum, které si zapište do kalendáře, je 12. srpna. První kontakt přijde krátce po 19: 19 hod., ale záleží, z jakého místa v republice budete zatmění pozorovat.
Úplné zatmění se Česku o kousek vyhne, maximální fáze nastane pro Moravu a Slovensko až po západu Slunce. Uvidíme ale romantický západ slunce v podobě postupně se zmenšujícího srpečku. „Na západě republiky bude zákryt dosahovat skoro devadesáti procent, takže úkaz bude opravdu výrazný,“ říká Michal Štipl.
Slunce bude zapadat kolem půl deváté, takže od začátku úkazu máte zhruba hodinu a čtvrt na to, abyste si ho vychutnali.
Kde bude zatmění Slunce nejlépe pozorovatelné?
Pokud nechcete do Španělska (které už je navíc vybookované), vyražte na dovolenou na západ Čech, ideálně i trochu výš na sever – tam bude zatmění probíhat nejdéle. „V okolí Prahy a západ od Prahy už to bude fakt stát opravdu za to,“ radí Michal Štipl.
Protože úkaz vrcholí při západu Slunce, klíčový je výhled na západní obzor: vyplatí se vyjet na co nejvyšší kopec, ať vám nízké Slunce nezmizí za kopcem nebo za stromy dřív, než bude jeho zakrytí vidět.
Slováci a lidé na východě republiky mají trochu smůlu, ale i tam bude zatmění pěkné, zhruba padesátiprocentní.
Jak se na Slunce dívat bezpečně?
Tohle je naprosto zásadní věc! Do Slunce se nikdy nedívejte pouhým okem ani přes improvizované „pomůcky“. Diskety, přes které mnozí koukali na zatmění v roce 1999, sice světlo otupí, ale bezpečné taky stoprocentně nejsou.
Totéž platí pro CD a hlavně pro obyčejné sluneční brýle: ty blokují jen část UV záření a na přímý pohled do Slunce se absolutně nehodí. Ani láhev od piva, ani nic podobného.
Bezpečné jsou v zásadě jen dvě věci:
Pozorovací (zatmívací) brýle stojí kolem 70-80 korun a koupíte je na hvězdárnách nebo u specializovaných prodejců. Pro pouhé oko úplně stačí.
Svářečské sklo stupně bezpečnosti 13 nebo 14 spolehlivě blokuje infračervené, viditelné i ultrafialové záření. Pokud máte doma jedinou použitelnou věc, je to právě tohle.
Kdo chce Slunce sledovat dalekohledem nebo binokulárem, potřebuje ještě silnější ochranu, než jsou brýle, a to bezpečnostní filtr. Osvědčená je fólie Baader AstroSolar (ta stojí kolem pěti set korun), ze které si snadno vyrobíte násadu i na binokulár nebo na klasický dalekohled a máte vystaráno.
Bez filtru se dalekohledem do Slunce dívat nesmíte za žádných okolností, ani přes foťák – viz dále.
Dá se zatmění vyfotit?
Ano, i mobilem přes pozorovací brýle. „Při pohledu přes foťák telefonu už bych se nevál ani té diskety nebo něčeho takového,“ poznamenává hvězdář – telefonu jde totiž o čip, ne o sítnici. Snadno koupíte ale i malé filtry určené právě pro mobily a fotoaparáty.
I tak ale platí opatrnost, protože nesprávným pohledem přes hledáček můžete oko poškodit a ani tady se nedoporučuje dívat se bez jakéhokoliv filtru.
Jaké bude během zatmění Slunce počasí?
Tak tohle bohužel nevíme a vědět to nikdo s jistotou nebudou až do večera 12. srpna. „Nejspolehlivější předpověď počasí je pět minut dopředu, a to ještě v uvozovkách a s hvězdičkou,“ směje se Michal Štipl.
Sledovat je potřeba hlavně oblačnost. Osvědčené jsou třeba weby Meteoblue a Windy, případně vlastní předpovědní model Českého hydrometeorologického ústavu.
A pokud to jde, buďte připraveni sednout do auta a přejet tam, kde zrovna nebudou mraky.
Uvidím něco i bez dalekohledu?
Ano, zatmění je krásně vidět i pouhým okem, samozřejmě s bezpečnostními pomůckami. Pokud máte poblíž hvězdárnu, podívejte se na její web. K tak významný událostem, jakým zatmění Slunce je, mnohé hvězdárny chystají program a mají i vybavení, přes které se dá bezpečně pozorovat.
A kdy bude další zatmění Slunce?
Milovníci oblohy nemusí smutnit, další příležitost přijde hned příští rok. 2. srpna 2027 nás čeká zhruba padesátiprocentní zatmění, tentokrát v pravé poledne, což je ideální čas, protože je Slunce vysoko na obloze.
A pozor, bude to prakticky jedno z nejdelších možných zatmění vůbec. Měsíc bude v přízemí (perigeu), takže bude mít největší úhlovou velikost, a tzv. fáze totality (úplného zakrytí) potrvá v saharské Africe kolem šesti a půl minuty. Delší už to prakticky být nemůže.
Úplného zatmění Slunce pozorovatelného přímo z Česka se ovšem nikdo z nás nedožije: to přijde až v roce 2135.
Zdroj: autorský článek, hvezdar.cz
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