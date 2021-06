Zaparkované auto náhle zmizelo v díře. Majitel nevěřil svým očím, z videa je "virál"

"Ani ve snu bych si nedokázal představit, že by se něco takového mohlo stát." Popisoval nevěřícně své pocity obyvatel indické Bombaje Kiran Doshi po tom, co na vlastní oči sledoval, jak jeho automobil postupně mizí v propadlině. Kvůli silným dešťům se v nejlidnatějším městě Indie na parkovišti najednou propadla země. Přihlížející rodina celý incident natočila.

V indické Bombaji se zaparkovaný automobil najednou propadl do díry v silnici. Přivolaným hasičům se ho podařilo vyprostit až po 12 hodinách. | Video: Reuters, Associated Press

"Viděli jsme, jak se naše auto postupně naklání do díry. Obě moje děti hned běžely dolů. Manželka se snachou zůstaly nahoře. Ale do té doby, než děti přišly dolů, se naše auto začalo do díry postupně propadat," popisoval Doshi svůj zážitek.

Ze záznamu z mobilního telefonu je patrné, jak se automobil za několik desítek vteřin postupně propadl do díry plné vody. V tu chvíli už mohl jeho majitel jen bezmocně přihlížet, jak auto mizí pod hladinou.

"Kdybychom to věděli, tak proč bychom tam jinak zaparkovali auto? Nikdy jsme o tom nepřemýšleli," dodal naštvaný Doshi.

Přivolaným hasičům se podařilo automobil z propadliny vyprostit až po 12 hodinách. Podle agentury AP s odvoláním na tamní úřady mohly za nehodu dlouhotrvající silné deště. Kvůli velkému množství vody se vozovka na parkovišti, pod kterou se nacházela studna, stala nestabilní a propadla se.