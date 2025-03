Zánět dásní škodí celému tělu. Většina lidí s tím nic nedělá, říká odbornice

Zánět dásní škodí celému tělu. Alarmující je, že s tím většina lidí nic nedělá, říká dentální hygienistka Lenka Malíková. Přitom stačí čtyři minuty denně, které pomohou snížit riziko zánětů, diabetu, šedého zákalu i poruch oběhového systému. Čištění zubů ráno a večer mohou být chvilkami, které mění život.

Dentální hygienistka je toho názoru, že pokud se budeme zodpovědně starat i o své mezizubní prostory, zbavíme se nejen krvácení dásní a strachu ze zubního lékaře, ale můžeme podpořit také celkovou kondici svého těla. Zuby mají dokonce i svůj svátek - světový den ústního zdraví se slaví 20. března. Tento den tak nabízí ideální příležitost zaměřit se na péči o zuby.

Mezinárodní projekt World Oral Health Day organizuje od roku 2008 Světová dentální federace společně s více než 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery. Mezi účastníky nebude chybět i Česká stomatologická komora. Cílem této iniciativy je připomenout si důležitost ústní hygieny, zdravých stravovacích návyků a edukovat v oblasti prevence onemocnění ústní dutiny v každém věku.

Nevhodná péče o zuby zapříčiňuje mnohé problémy

Ústní zdraví je totiž mnohem důležitější, než si mnozí myslí. Platí to zejména u milionů lidí, kteří bojují s vysokým krevním tlakem. Vědecký výzkum v posledních letech ukazuje silnou souvislost právě mezi hypertenzí a onemocněním dásní.

"Ústní dutina je pro bakterie jako vstupní brána do našeho těla. Průměrnému člověku se v ústech vyskytuje až 700 druhů mikroorganismů, z nichž některé mohou vyvolat nepříjemný zánět dásní. Téměř 90 % české populace zánětem dásní trpí a více než 50 % těchto zánětů pak přechází do další fáze - parodontitidy, tedy zánětu závěsného aparátu zubu. Skrze ústní dutinu se následně bakterie mohou dostat do krevního oběhu. Tam vyvolají chronický zánět nízkého stupně a ten negativně ovlivňuje zdraví cév a zvyšuje riziko pro srdce," popisuje dentální hygienistka a lektorka Philips Oral HealthCare Lenka Malíková.

Vysoký krevní tlak není jediným onemocněním, které je přímo napojeno na stav zubů a dásní. Zánětlivé bakterie totiž dokážou potrápit i pacienty s cukrovkou, zhoršit chronická onemocnění ledvin, osteoporózu a také vyvolat komplikace během těhotenství. U starších lidí chronický zánět dokonce způsobuje zhoršení kognitivních funkcí a může vést až k demenci.

Chronický zánět může vést i k rakovině?

Dle odborníků je nejsmutnější linka mezi zuby a rakovinou. Řada výzkumů prokázala souvislost mezi systémovým zánětem a mnoha typy rakoviny, včetně lymfomu, onemocnění prostaty, vaječníků, slinivky břišní, tlustého střeva a plic. Mechanismů, kterými může zánět přispívat ke vzniku nádoru, je hned několik - včetně mutací DNA.

"Tato zjištění jsou zcela alarmující, zejména v kontextu toho, že onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou smrti v České republice a nádory jsou na druhém místě. Zánět dásní poškozuje celé tělo, ale mnoho lidí s ním nic nedělá, protože si myslí, že krvácení dásní je normální, nebo mají obavy z návštěvy lékaře. Polovina dospělých nechodí na jednu ze základních preventivních prohlídek a 14 procent lidí nebylo na některé z preventivních prohlídek posledních 10 let. Nemluvě o dentální hygieně," říká Malíková a dodává, že mezi nejrizikovější faktory pro zdraví ústní dutiny a celého těla patří také kouření.

Co se týče samotné hygieny, tak 25 procent Čechů a 31 procent Slováků vůbec neřeší čištění mezizubních prostor, což je jedním z důvodů, proč jsou u nás záněty dásní tak rozšířené. Abychom jim předešli, je zásadní pečovat o své zuby a také o mezizubní prostory skutečně každý den - čistit si zuby ráno i večer alespoň dvě minuty a k tomu denně používat také mezizubní kartáčky nebo ústní sprchu.

Kvalitnější život

Nová zjištění o propojení zdraví ústní dutiny s kondicí celého těla a se systémovými onemocněními se objevují téměř každý den. Stomatologie se přestává oddělovat od ostatních lékařských oborů, a tak výzkumníci neustále přicházejí s dalšími studiemi. Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi parodontitidou a jinými systémovými onemocněními je totiž skutečnost, že první z nich má známou příčinu a je běžnými prostředky léčitelná. Pozornost vědců obrací k podpoře ústního zdraví s nadějí, že představuje prostředek ke zdravějšímu organismu a kvalitnějšímu životu.