Zámek z Panství Downton je k pronájmu na Airbnb. Staňte se šlechtici, láká inzerát

Dva fanoušci Panství Downton dostanou příležitost stát se lordem nebo lady na majestátním zámku, ve kterém se natáčel oblíbený televizní seriál. Při příležitosti uvedení jeho filmové verze totiž hrabě a hraběnka Carnarvonovi nabídli atraktivní rezidenci zámku Highclere k pronájmu na platformě Airbnb.

Jak informoval britský deník The Guardian, inzerát na Airbnb láká dva hosty na možnost přespat 26. listopadu v domě o 300 místnostech a dostat všechen servis, který ke šlechtickému titulu patří.

Za cenu 150 liber (4375 korun) se pár bude moci přidat k hraběti a hraběnce, vypít si s nimi v salonku koktejl a následně povečeřet v jídelně. Obsluhovat ho přitom bude skutečný komorník.

Po večeři se bude v knihovně servírovat káva a na závěr se hosté budou moci odebrat do jedné z hlavních ložnic doplněných vlastní koupelnou. Až ráno vstanou, naskytne se jim podle inzerátu pohled z okna na 400 hektarů rozlehlý park.

"Lord a lady Carnarvonovi zasvětí návštěvníky do bohaté historie zámku Highclere a celým komplexem je provedou," citoval nabídku The Guardian. V pokoji pro hosty by neměly chybět šampon a fén, ale televizor ani připojení k síti wi-fi v něm lidé nenajdou.

Rezervace se spouští 1. října o půlnoci a od zájemců se očekává pozitivní hodnocení ze strany předchozích pronajímatelů na stránce Airbnb. Svou žádost současně budou muset doplnit motivačním dopisem, v němž by měli dokázat, jak moc mají Panství Downton rádi.

Noc na zámku nakonec stráví ti, kteří budou v dopise nejkreativnější. "Zámek Highclere patří naší rodině už od roku 1679, má za sebou nesmírně bohatou minulost, o kterou se vášnivě zajímám, takže už se těším, až ji přiblížím našim hostům," uvedla v inzerátu lady Carnarvonová.

Seriál Panství Downton má za sebou už šest sérií a první z nich diváky oslovila už v roce 2010. Jeho příběh se začal odvíjet v období před první světovou válkou a žánrově jde o romantické drama, které líčí osudy šlechtické rodiny Crawleyových i jejího služebnictva a propast mezi těmito dvěma světy. Domácí publikum může seriál znát z vysílání České televize.