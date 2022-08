Záleží vám na zdraví, ale nestíháte se o sebe starat? Zkuste to jinak!

Nová asistenční služba pomůže s organizací prevence, nabídne třeba i pomoc lékaře na telefonu.

Pro ty, kteří sice oceňují kvalitu služeb českého zdravotnictví, ale špatně se orientují v tom, na co mají z jeho služeb nárok, přináší řešení Generali Česká pojišťovna. Její nová asistenční služba pomůže s organizací preventivních prohlídek, ale nabízí také lékařské konzultace po telefonu i další užitečnou pomoc.

Prevence je pro zdraví klíčová

Preventivní vyšetření jsou hrazená státem, tudíž dostupná všem. A přesto na ně mnoho lidí vůbec nechodí. Většina z nich si přitom důležitost prevence uvědomuje, často si ale na ni prostě nenajde čas. Ráda by o sebe pečovala i paní Helena z Plzně, ale po přestěhování má problém najít specializované lékaře. Do toho musí hlídat termíny preventivních prohlídek a očkování celé rodiny. Nechce nic zanedbat. "S dětmi přibyly počty všech možných zdravotních prohlídek. Snažím se mít o všem přehled a zároveň myslet i na své zdraví. Někdy to ale člověku přerůstá přes hlavu," přiznává maminka tří dětí.

Řešením může být speciální pojištění

Pro všechny, kteří se zajímají o své zdraví a chtějí čerpat zdravotní péči pravidelně a bez starostí, připravila Generali Česká pojišťovna unikátní pojištění s názvem Klinika Generali České. Novinka, která rozšiřuje životní pojištění, pomáhá hned několika způsoby.

Hlavní součástí Kliniky Generali České je jednoduchý a přehledný on-line zdravotní portál, který umožňuje plnohodnotné využívání všech pojišťovnou nabízených služeb a výhod. Nabízí přehled benefitů, které poskytuje veřejná zdravotní pojišťovna, seznam doporučených vyšetření, pohlídání termínů preventivních prohlídek i očkování, konzultace s lékařem či psychologem nebo využití medicínského chatbotu.

Pomohou profesionálové v oblasti zdraví

Klientům je k dispozici nejen umělá inteligence, ale výhoda služby spočívá i v tom, že ke konzultacím jsou k dispozici profesionálové v oblasti zdraví, skuteční lékaři a specialisté ve svých oborech. Klienti se tak mohou o radu obrátit na "sestřičku z pojišťovny", která dokáže vyhledat relevantního lékaře a objednání k němu. Případně zajistí očkování.

Klienti mohou využívat i "lékaře z pojišťovny", který s klientem probere lékařskou zprávu nebo výsledky zdravotního vyšetření. Umí ale také třeba vystavit e-recept. Spojení s lékařem může přitom proběhnout po telefonu, na chatu i přes videohovor.

"Díky Klinice Generali České naši klienti nevstoupí jen do světa moderních zdravotních služeb, které budou moci čerpat neomezeně, 24 hodin 7 dní v týdnu. Naší ambicí bylo vytvořit nad klientem komplexní ochranu a provázet ho životem hned po vstupu do pojištění a nečekat až na chvíli, kdy se stane něco fatálního," vysvětluje Markéta Filová, senior manažerka produktů zdravotního pojištění Generali České pojišťovny.

