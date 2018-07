Zakrslý králík způsobil poplach na letišti. Personál se ho ujal a dal mu jméno Boeing

Králičí sameček byl objeven na letištních toaletách. Do té doby, než zvířecí záchranáři přijdou na jeho identitu, se bude jmenovat Boeing.

Netypický falešný poplach řešila australská federální policie. Speciální policejní jednotka byla povolána k nehlídanému zavazadlu na dámských toaletách na letišti v Adelaide.

Místo nebezpečné výbušniny však objevili vystrašené mládě zakrslého králíka, které na sobě mělo červený postroj. Komu králíček patří, však policisté nezjistili.

"Tohle je první takový případ, který jsem během své šestadvacetileté kariéry řešila," uvedla Nalika Van Loenenová z australské zvířecí organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Australia, která si zvíře převzala do péče.

Podle ní byl sameček ve velmi dobrém stavu, socializován a oblečen do postroje, což nechalo záchranáře na pochybách, proč by jej někdo opouštěl. Organizace tak nyní hledá jeho majitele.

Federal police hop into action after wascally wabbit causes bomb scare at #Adelaide Airport https://t.co/LlMXqxI8Af pic.twitter.com/EwL0aBK1Gl — Eugene Boisvert (@eugeneboisvert) June 28, 2018

Van Loenenová si myslí, že majitelka opouštěla zemi, a proto zvíře nechala na místě, kde si jej někdo brzy všimne, anebo jej chtěla propašovat na palubu, ale v posledním momentě si to rozmyslela, citoval ji server Travel and Leisure.

Zaměstnanci letiště dali králíkovi jméno Boeing, dokud nezjistí jeho skutečnou identitu.

