Základem domu je střešní krytina

Střecha je součástí estetického ztvárnění stavby a svým tvarem i barvou dotváří celkový pohled na hotový objekt. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům. Proto je velmi důležité, aby byl střešní plášť proveden správně ve všech detailech.

I střešní krytiny mají svojí historii a prošla určitým vývojem. Při pohledu do minulosti zjistíme, že naše území se vyznačovalo používáním různých druhů krytin, ať už to byly dřevěné šindele, pálené tašky nebo plech. V posledních letech ale získává pořád více příznivců právě betonová střešní krytina. Zhruba 60 % nových střech je betonových a jen asi 35 % nových střech je pálených (zbývajících 5 % tvoří ostatní krytiny - plech, šindele apod.).

Mezi přední výrobce betonové střešní krytiny patří společnost KM Beta a.s., která má s její výrobou více než 30leté zkušenosti a neustále se snaží svoje výrobky inovovat a zdokonalovat tak, aby odpovídaly nejen požadavkům zákazníků, ale i současným měnícím se klimatickým podmínkám.

Betonová střešní krytina KM BETA se vyrábí pomocí moderní technologie z přírodních materiálů a její výraznou vlastností je její vysoká pevnost (unese více než 2000 N), díky které je možné vyrábět tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet na m2. Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má samočistící schopnost. Na prodloužení životnosti střešní krytiny se podílí i další důležité vlastnosti jako je mrazuvzdornost a nízká nasákavost. Krytina má i dobré zvukověizolační vlastnosti, což ocení zejména obyvatelé podkrovních prostor. Životnost krytiny se odhaduje na 100 let, proto na ní KM Beta poskytuje záruku až 30 let. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až do 90° ve všech klimatických oblastech ČR.

Každý dům je jiný a specifické jsou také estetické požadavky každého investora. Proto je nabídka společnosti KM Beta a.s. velmi pestrá. KM Beta nabízí dva základní typy krytin KMB BETA a KMB HODONKA a novou plochou tašku určenou zejména pro moderní architekturu s názvem KMB ROTA.

Betonová taška KMB BETA

KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý ze sedmi nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé. Barevné odstíny lze zvolit cihlově červený, višňový, tmavě hnědý, černý, šedý, zelený a modrý. Krytina nabízí dvě varianty povrchových úprav: Briliant (lesklý vzhled) a Elegant (matný vzhled).

Betonová taška KMB HODONKA

KMB HODONKA je betonová střešní krytina s novým profilem, který vytváří na střeše efekt nekonečné vlny. Každý ze čtyř nabízených odstínů (cihlová, višňová, tmavě hnědá, černá) lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé. Špičkový materiál je základem vynikající kvality střešní krytiny. Tuto betonovou tašku lze využít pro krytí šikmých střech od 12°do 90°. Použití není omezeno nadmořskou výškou.

Betonová taška KMB ROTA

Nejmodernějším přírůstkem v sortimentu střešních tašek je plochá taška KMB ROTA, která je určena na pokrytí střech se sklonem od 15 do 90 stupňů a od předchozích dvou se liší svým hladkým a rovným povrchem. Vyrábí se pouze v lesklé černé barvě a je zvláště vhodná pro moderní stavby s jednoduchým designem. Na pokládku 1 m2 střechy je potřeba pouze 8 ks střešních tašek KMB ROTA.

Materiál a použití

Střešní tašky KM BETA jsou vyráběny z prvotřídních surovin, zejména velmi jemného křemičitého písku, který vytváří hladký bezvrásčitý povrch, jenž eliminuje zanášení a růst mechů.

Vlastnosti střešní krytiny KM BETA i konkrétní tvary typů KMB BETA, KMB HODONKA i KMB ROTA předurčují tento materiál pro širokou škálu realizací od moderní architektury přes klasické rodinné domky, bytové domy a veřejné stavby až ke stylovým srubům, chatám, chalupám a případně i historickým objektům. Krytina KM BETA všech typů je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce střech.

Komplexní systém s jednoduchou pokládkou

Pokládka betonových střešních tašek patří k nejjednodušším a nejrychlejším v porovnání s jinými typy krytin. Pokud je nosná konstrukce bez závad, mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování, čímž lze ušetřit nejen práci, ale i peníze. Při respektování základních pravidel z technické příručky (viz. http://www.kmbeta.cz/prirucka-bsk/prirucka-bsk.html#nav) může krytinu kvalitně položit v podstatě i laik.

Stejně jako profesionální řemeslník, i laik ocení komplexnost systému KM BETA. Ten kromě krytiny zahrnuje více než 50 betonových doplňkových výrobků, kterými lze řešit technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Veškerý potřebný materiál je tak možné zakoupit od jednoho výrobce. Prostřednictvím e-shopu lze z pohodlí domova získat kompletní sortiment pro celý dům. Každému zájemci KM Beta a.s. zdarma spočítá potřebné množství materiálu, poradí s nejvhodnější volbou sortimentu a pomůže také při nákupu.

Podrobnosti o jednotlivých prvcích ze střešního systému KM BETA najdete na www.kmbeta.cz.