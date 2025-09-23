Zakázky v obranném průmyslu pro české výrobní firmy

Obranný průmysl zažívá nebývalý růst a otevírá nové příležitosti pro české výrobní a strojírenské firmy. Zapojení do tohoto sektoru ale není jednoduché - vyžaduje znalost pravidel, licencí, bezpečnostních opatření i schopnost financovat zakázky, které jsou pro běžné banky často rizikové.
Komplexní pohled na to, jak se může třeba i vaše firma stát součástí dodavatelských řetězců obranného průmyslu, nabídne manažerská konference DEFENCEO, která se uskuteční 8. října v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Od státní strategie po praktické zkušenosti
Dopolední část programu nabídne přehled státních obranných priorit a příležitostí, které se českým firmám otevírají. Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec přiblíží rozvoj obranného průmyslu z hlediska strategických zájmů České republiky. Na něj naváže viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Kristýna Helm s pohledem na nové obchodní příležitosti.
Diskusní panel za účasti ředitelů Svazu strojírenské technologie, Technologické agentury ČR, Hospodářské komory ČR, firmy PBS Velká Bíteš či technologické skupiny THALOR následně ukáže, proč je obranný sektor považován za jeden z pilířů českého průmyslu pro příští dekádu.
Odpolední blok bude zaměřen na praktické zkušenosti. Z prezentace zástupců Ministerstva obrany ČR nebo národního koordinátora pro NATO Science & Technology Board vyplyne, jak lze transformovat civilní výrobu směrem k dodávkám pro oblast obrany a bezpečnosti.
Setkání na nejvyšší úrovni
Význam setkání podtrhuje hojná účast lidí z topmanagementu českých firem, kteří se na konferenci DEFENCEO podělí o své cenné zkušenosti. Účastníci se mohou těšit na řadu případových studií ze zakázek v oblasti produktů dvojího užití a ve zbrojním průmyslu.
Významným tématem bude také financování zakázek pro obranný průmysl. Postoje státních i komerčních bank k této problematice přiblíží manažeři z České exportní banky, EGAP a České spořitelny.
Na ně naváže blok věnovaný technologickým inovacím a know-how pro moderní obranu, kde vystoupí mimo jiné Pavel Zůna z Vojenského technického ústavu nebo jeden z nejúspěšnějších českých technologických podnikatelů Josef Průša.
Konference vyvrcholí vystoupením Davida Štěpána, zkušeného manažera, jenž působil ve vrcholovém managementu skupiny Czechoslovak Group a Fiocchi Ammunition, který otevřeně popíše realitu podnikání ve zbrojním průmyslu.
Registrujte se ještě dnes
Konference DEFENCEO poskytne českým firmám komplexní soubor informací - od státní strategie a licenčních pravidel, přes financování a bezpečnostní požadavky, až po konkrétní zkušenosti výrobců, kteří se již do obranného průmyslu úspěšně zapojili.
Pokud vaše společnost hledá nové obchodní příležitosti a uvažuje o vstupu do tohoto perspektivního odvětví, tuto událost byste si neměli nechat ujít.
Podrobný program a registrační formulář jsou k dispozici na webu www.defenceo.cz