Magazín

Zákaz hlášky "six seven"? Učitelka trestá žáky, kteří vykřikováním ruší hodiny

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
V řadě škol po celých Spojených státech učitelé zakazují používání slangového výrazu "six seven", protože podle nich vyrušuje vyučování. Fenomén, který ovládl i české školy, vychází z písně "Doot Doot (6 7)" od rappera Skrilly, kde se čísla 6 a 7 opakují jako klíčový motiv. Hláška se odtrhla od původního kontextu a žije si svým životem. Učitelům po celém světě ale život značně znepříjemňuje.
"Učím už 20 let a prošla jsem všelijakými slangovými obraty. Nic mě ale nerozčilovalo tolik jako tohle," říká učitelka Adria Laplanderová.
"Učím už 20 let a prošla jsem všelijakými slangovými obraty. Nic mě ale nerozčilovalo tolik jako tohle," říká učitelka Adria Laplanderová. | Foto: Shutterstock

Slang generace Z ovládl internet a některé jeho podivné obraty se dokonce dostaly i do slovníků. Z jednoho konkrétního výrazu ale učitelé opravdu šílí. "Roste počet pedagogů, kteří zakazují používání fráze 'six seven'," píše server Today.com.

Ačkoli jde o zdánlivě bezvýznamnou kombinaci čísel, stala se z ní nedílná součást slovníku školou povinných dětí. Ty hlášku vykřikují buď samostatně, nebo ve skupině - jeden řekne "six" a ostatní odpoví "seven" - a doprovodí ji charakteristickým gestem rukou.

Související

Hláška "six seven" ovládla školy. Proč ji děti křičí a dospělí netuší, o co jde?

děti, škola, žáci, legrace

Hláška má svůj původ v písni rappera Skrilly "Doot Doot (6 7)", která se často objevuje ve virálních videích a memech s basketbalistou LaMelem Ballem.

Učitelé ale varují, že se z virálního trendu stává ve výuce vážný problém. Někteří už dokonce zavedli opatření, jak jeho používání omezit. Od odečítání bodů až po povinné eseje. "Učím už 20 let a prošla jsem všelijakými slangovými obraty. Nic mě ale nerozčilovalo tolik jako tohle," říká Adria Laplanderová, která pracuje jako učitelka angličtiny v šesté třídě v americkém Michiganu.

Frustrace ji dokonce přiměla natočit video na sociální sítě, kde vysvětluje tresty pro žáky, kteří onu virální kombinaci slov vysloví nebo předvedou doprovodné gesto. "Slova 'six seven' už zkrátka používat nebudeme. Kdo je řekne, musí napsat esej na 67 slov o tom, co výraz 'six seven' znamená," vysvětluje.

Pokud student frázi i přes to zopakuje, čeká ho další esej. Adria varuje, že po pátém provinění se délka eseje zvedne na 670 slov. "Psaní esejí je mírný trest, který má podle ní ve třídě znovu nastolit pořádek," dodává. Přesto hlášku někteří žáci stále vykřikují, jen aby vyprovokovali reakci.

Zdroj: www.mirror.co.uk

Mohlo by vás zajímat:

Dítě potřebuje respekt, emoce ventiluju až v kabinetu, pokud je cíl vzdělávání a výchova, není místo pro poznámky, doufám, že moji žáci jsou šťastní | Video: Martin Veselovský
 
Mohlo by vás zajímat

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni
16 fotografií

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

Muchow se vrací s The Ecstasy Of Saint Theresa. Složil i hudbu k vánoční pohádce

Muchow se vrací s The Ecstasy Of Saint Theresa. Složil i hudbu k vánoční pohádce
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle virální škola žák trest děti internet výchova sociální sítě

Právě se děje

před 17 minutami
Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Aktualizováno před 21 minutami
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami
USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Venezuelská vláda odmítla krok americké administrativy, která označila za teroristickou organizaci venezuelskou skupinu Cartel de los Soles.
před 27 minutami
Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře
32:02

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Střet zájmů, pravomoci prezidenta, rozpočet na příští rok. Nejen to jsme řešili v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.
před 49 minutami
Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí
Přehled

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

České ragby zažívá parádní rok. Projděte si některá specifika tohoto populárního sportu.
Aktualizováno před 1 hodinou
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Na severu Íránu hoří rozsáhlý lesní požár, který zasáhl i vzácné Hyrkánské lesy – jeden z nejstarších ekosystémů planety a památku UNESCO.
Další zprávy