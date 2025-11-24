Zákaz hlášky "six seven"? Učitelka trestá žáky, kteří vykřikováním ruší hodiny

Slang generace Z ovládl internet a některé jeho podivné obraty se dokonce dostaly i do slovníků. Z jednoho konkrétního výrazu ale učitelé opravdu šílí. "Roste počet pedagogů, kteří zakazují používání fráze 'six seven'," píše server Today.com.
Ačkoli jde o zdánlivě bezvýznamnou kombinaci čísel, stala se z ní nedílná součást slovníku školou povinných dětí. Ty hlášku vykřikují buď samostatně, nebo ve skupině - jeden řekne "six" a ostatní odpoví "seven" - a doprovodí ji charakteristickým gestem rukou.
Hláška má svůj původ v písni rappera Skrilly "Doot Doot (6 7)", která se často objevuje ve virálních videích a memech s basketbalistou LaMelem Ballem.
Učitelé ale varují, že se z virálního trendu stává ve výuce vážný problém. Někteří už dokonce zavedli opatření, jak jeho používání omezit. Od odečítání bodů až po povinné eseje. "Učím už 20 let a prošla jsem všelijakými slangovými obraty. Nic mě ale nerozčilovalo tolik jako tohle," říká Adria Laplanderová, která pracuje jako učitelka angličtiny v šesté třídě v americkém Michiganu.
Frustrace ji dokonce přiměla natočit video na sociální sítě, kde vysvětluje tresty pro žáky, kteří onu virální kombinaci slov vysloví nebo předvedou doprovodné gesto. "Slova 'six seven' už zkrátka používat nebudeme. Kdo je řekne, musí napsat esej na 67 slov o tom, co výraz 'six seven' znamená," vysvětluje.
Pokud student frázi i přes to zopakuje, čeká ho další esej. Adria varuje, že po pátém provinění se délka eseje zvedne na 670 slov. "Psaní esejí je mírný trest, který má podle ní ve třídě znovu nastolit pořádek," dodává. Přesto hlášku někteří žáci stále vykřikují, jen aby vyprovokovali reakci.
