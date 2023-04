Zajímavosti o třídění a recyklaci papíru

Časy, kdy se ve školách soutěžilo, kdo přinese více papíru do sběru, jsou už víceméně minulostí. I dnes se sice na školách, v rámci jednorázových akcí, ještě občas papír od žáků vybírá, nicméně, již více než 25 let třídíme papírový odpad nejčastěji do modrých kontejnerů, které už jsou téměř na každém rohu obcí a měst.

Na území České republiky se jich nachází přes 800 tisíc, což v průměru vychází tak, že každý občan to má ke sběrné nádobě na papír pouhých 89 metrů. Proč ale vlastně papír třídit? Má to smysl? A co se s ním děje po vhození do sběrné nádoby?

Statistické údaje mluví jasně

Podíváme-li se na sběr papíru detailněji, zjistíme, že od jeho počátku jsme ušli opravdu velký kus cesty. Se sběrem tříděného papíru se u nás systematicky začalo v 50. letech 20. století a první výsledky nebyly moc valné. To se ale změnilo.

Nyní odpady aktivně třídí téměř tři čtvrtiny českých obyvatel a za posledních přibližně 20 let došlo k nárůstu třídičů o 35 %. Každý jednotlivec u nás vytřídí v průměru 72 kg odpadu, přičemž papír z tohoto množství činí 22,5 kg. Následován je plasty a kovy (obojí po 16,8 kg) a 15,2 kg skleněného odpadu. Díky správnému třídění a opětovnému využití obalových odpadů, nemusí být ročně do ovzduší vypuštěno téměř 990 000 tun CO2 ekv.

Vytříděný papír lze recyklovat opakovaně

Jak jistě všichni víme, primární surovinou, ze které se papír vyrábí, je dřevo, respektive z něj získaná celulózová vlákna. Abychom tedy potřebovali co nejmenší množství stromů pro výrobu nového papíru, je třeba recyklovat ten starý. A poměrně dobře se nám to daří.

Každý občan České republiky zvládne za rok vytřídit přibližně 23 kg papírového odpadu, na domácnost pak připadá přibližně 55 kg. Vzhledem k tomu, že vytříděný papír lze recyklovat 5-7krát, jsme díky každé jedné vytříděné tuně papírového odpadu schopni ušetřit až 2 tuny dřeva a 31 tisíc litrů vody. V roce 2021 u nás bylo vytříděno přes 503 tun papírových obalových odpadů, díky čemuž nebylo do ovzduší vypuštěno 217 000 tun CO2 ekv. Každý rok je tak díky třídění a recyklaci papírového odpadu jen v České republice ušetřeno více než 2 200 000 stromů.

Jak probíhá recyklace

Na závěr se ještě pojďme podívat na to, co se děje s papírem po jeho vhození do modrého kontejneru. Po svozu končí na dotřiďovací lince, kde se dotřídí podle druhu - na tiskoviny, karton, lepenku atd. Takto roztříděný papírový odpad je pak přepraven k recyklaci, kde prochází ve vodě procesem rozvláknění a čištění. Vznikne z něj kašovitá směs, takzvaná papírovina. Ta se následně odvodňuje, nanáší na síta a suší na válcích. Poté následuje proces povlakování, během kterého se nanášejí pigmenty, a kalandrování, což je vlastně jakési žehlení, které dodává papíru hladkost a lesk. Nakonec se takto znovuoživený papír navine na kotouče a je předán do výrobního průmyslu a zpracovatelských firem k dalšímu využití.

A že to funguje, potvrzuje i fakt, kdy více než 90 % papírových výrobků v sobě obsahuje určitý podíl recyklovaného papíru. Proto třiďte odpad, má to smysl!