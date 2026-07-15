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Skrytý ráj v České Kanadě. Majitelé proměnili okolí chalupy v zahradu, kde se zastavil čas

Chalupu najdete v krajině České Kanady.
Nová kůlna je zcela nenápadná.
Chalupa byla moderně zrekonstruovaná, ale původní prvky zůstaly.
Posezení pod pergolou je natolik prostorné, že se vejde větší rodina i s návštěvou.
Tvarosloví původní chalupy zůstalo zachované.
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Chalupu najdete v krajině České Kanady. |
Foto: Ateliér Flera, se souhlasem – Ateliér Flera
Terezie Benoni

Několikrát za den projede za plotem výletní vláček a jeho zvuk se rozplyne mezi stromy České Kanady. Právě tady vznikla zahrada, která se nesnaží okolní krajinu překřičet. Naopak. Dělá vše pro to, aby s ní splynula.

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Majitelé využívají chalupu především o víkendech a při rekonstrukci domu se rozhodli proměnit i okolní pozemek. Zahradní architekti dostali neobvyklý úkol: propojit zahradu s okolní krajinou a vrátit místu atmosféru, kterou postupně pohltily přestárlé smrky.

„Hned nám bylo jasné, že základním úkolem bude navrhnout, jak propojit zahradu s krajinou a probudit genia loci schovaného mezi stárnoucími smrky,“ vysvětlují autoři projektu Ferdinand Leffler a Kristýna Vaverková z ateliéru Flera.

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„Inspirací, která napovídala, jak se bude tenhle zahradní příběh psát, nám byla nejen okolní krajina, ale i postupně se rozrůstající sbírka umění, jež je velkou vášní paní majitelky, a samotná chalupa,“ popisují autoři projektu. Rekonstrukce chalupy totiž spojila jednoduché současné linie s tradičním venkovským stavením a stejnou cestou se vydala i zahrada.

Chuť vzpomínek

Pozemek o rozloze přibližně dvou tisíc metrů čtverečních stoupá do mírného svahu. Hned vedle domu vzniklo velkorysé posezení pod pergolou, které odráží způsob, jakým manželský pár s dospělými dětmi tráví volný čas. Zahradní architekti se ale od začátku snažili vyhnout tomu, aby na sebe nová řešení strhávala příliš pozornosti.

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„Naší zásadou číslo jedna bylo především nepřehánět to s výraznější architekturou. U venkovského stavení je třeba dbát hlavně na poctivé materiály. Tuctovou zámkovou dlažbu možná zkousnete u městského domu, ale venkovské chalupě už vysloveně škodí,“ říkají architekti. Místo ní dostalo prostor dřevo, kámen a cihla.

„Původní plaňkový plot byl přesně tím detailem, který jsme samozřejmě chtěli zachovat, abychom místu ponechali původní ráz a chuť vzpomínek.“ Kameny nalezené přímo na pozemku doplnily další, které majitelé sehnali u místních traktoristů.

Kůlna, kterou skoro nevidíte

Jedním z nejtěžších úkolů bylo navrhnout praktické stavby tak, aby v krajině nepůsobily rušivě. „V rámci venkovských stavení je obzvlášť těžké vymyslet novou druhořadou praktickou stavbu tak, aby vypadala dobře a nepůsobila v místě cize,“ vysvětlují Ferdinand Leffler a Kristýna Vaverková

Úložný prostor pro kola proto dostal zelenou střechu a záměrně nenápadnou podobu. „Jednoduchost a architektonická pokora těchto stavbiček se vám vyplatí, a to v kontextu prakticky každého architektonického stylu.“

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Pozemek má zhruba 1.500 m2 a stoupá do mírného svahu.
Trvalkové záhony jsou téměř bezúdržbové.
Dvě úrovně pozemku pohodlně propojili velkorysými schody.
Na zahradě, kde chcete trávit čas, nesmí chybět různá posezení.
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Jak dostat majitele do zahrady

Dalším úkolem bylo přimět majitele využívat i vzdálenější části pozemku. Svah proto propojily široké schody, které vedou mezi jednotlivými částmi zahrady. „Pokud by byly úzké a nepohodlné, majitelům by se do zahrady moc nechtělo,“ vysvětlují autoři.

Přehledný pozemek rozdělily skupiny stromů, keřů a lučních květin do menších zákoutí pro různé aktivity. Právě velké stromy podle zahradních architektů vytvářejí skutečný charakter zahrady.

„Jsou to právě velké stromy, které zahradu dělají zahradou, a tak jsme na místo uschlých smrků, nešťastně zvolených původním majitelem, vysadili mnoho druhově vhodnějších ovocných stromů a bříz.“ Ve vzdálenější části pozemku vznikla louka a trávník s osivem připraveným na míru. Nechybí ani remízky a trvalkové záhony.

Nejosobitější vrstvu celé zahradě dodává sbírka umění majitelů. Sochy a umělecké objekty se objevují mezi stromy a stávají se přirozenou součástí prostoru. „Nechybí tu meditační lavička nebo v remízku schovaná trucovnička,“ uzavírají architekti.

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Video: Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou

Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou u řeky Svratky | Video: Terezie Benoni

Zdroj: autorský článek

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