Několikrát za den projede za plotem výletní vláček a jeho zvuk se rozplyne mezi stromy České Kanady. Právě tady vznikla zahrada, která se nesnaží okolní krajinu překřičet. Naopak. Dělá vše pro to, aby s ní splynula.
Majitelé využívají chalupu především o víkendech a při rekonstrukci domu se rozhodli proměnit i okolní pozemek. Zahradní architekti dostali neobvyklý úkol: propojit zahradu s okolní krajinou a vrátit místu atmosféru, kterou postupně pohltily přestárlé smrky.
„Hned nám bylo jasné, že základním úkolem bude navrhnout, jak propojit zahradu s krajinou a probudit genia loci schovaného mezi stárnoucími smrky,“ vysvětlují autoři projektu Ferdinand Leffler a Kristýna Vaverková z ateliéru Flera.
„Inspirací, která napovídala, jak se bude tenhle zahradní příběh psát, nám byla nejen okolní krajina, ale i postupně se rozrůstající sbírka umění, jež je velkou vášní paní majitelky, a samotná chalupa,“ popisují autoři projektu. Rekonstrukce chalupy totiž spojila jednoduché současné linie s tradičním venkovským stavením a stejnou cestou se vydala i zahrada.
Chuť vzpomínek
Pozemek o rozloze přibližně dvou tisíc metrů čtverečních stoupá do mírného svahu. Hned vedle domu vzniklo velkorysé posezení pod pergolou, které odráží způsob, jakým manželský pár s dospělými dětmi tráví volný čas. Zahradní architekti se ale od začátku snažili vyhnout tomu, aby na sebe nová řešení strhávala příliš pozornosti.
„Naší zásadou číslo jedna bylo především nepřehánět to s výraznější architekturou. U venkovského stavení je třeba dbát hlavně na poctivé materiály. Tuctovou zámkovou dlažbu možná zkousnete u městského domu, ale venkovské chalupě už vysloveně škodí,“ říkají architekti. Místo ní dostalo prostor dřevo, kámen a cihla.
„Původní plaňkový plot byl přesně tím detailem, který jsme samozřejmě chtěli zachovat, abychom místu ponechali původní ráz a chuť vzpomínek.“ Kameny nalezené přímo na pozemku doplnily další, které majitelé sehnali u místních traktoristů.
Kůlna, kterou skoro nevidíte
Jedním z nejtěžších úkolů bylo navrhnout praktické stavby tak, aby v krajině nepůsobily rušivě. „V rámci venkovských stavení je obzvlášť těžké vymyslet novou druhořadou praktickou stavbu tak, aby vypadala dobře a nepůsobila v místě cize,“ vysvětlují Ferdinand Leffler a Kristýna Vaverková
Úložný prostor pro kola proto dostal zelenou střechu a záměrně nenápadnou podobu. „Jednoduchost a architektonická pokora těchto stavbiček se vám vyplatí, a to v kontextu prakticky každého architektonického stylu.“
Jak dostat majitele do zahrady
Dalším úkolem bylo přimět majitele využívat i vzdálenější části pozemku. Svah proto propojily široké schody, které vedou mezi jednotlivými částmi zahrady. „Pokud by byly úzké a nepohodlné, majitelům by se do zahrady moc nechtělo,“ vysvětlují autoři.
Přehledný pozemek rozdělily skupiny stromů, keřů a lučních květin do menších zákoutí pro různé aktivity. Právě velké stromy podle zahradních architektů vytvářejí skutečný charakter zahrady.
„Jsou to právě velké stromy, které zahradu dělají zahradou, a tak jsme na místo uschlých smrků, nešťastně zvolených původním majitelem, vysadili mnoho druhově vhodnějších ovocných stromů a bříz.“ Ve vzdálenější části pozemku vznikla louka a trávník s osivem připraveným na míru. Nechybí ani remízky a trvalkové záhony.
Nejosobitější vrstvu celé zahradě dodává sbírka umění majitelů. Sochy a umělecké objekty se objevují mezi stromy a stávají se přirozenou součástí prostoru. „Nechybí tu meditační lavička nebo v remízku schovaná trucovnička,“ uzavírají architekti.
Video: Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou
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