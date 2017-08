Zahoďte mobil. Apple prý představí hodinky, které se připojí přímo na mobilní síť

5. 8. 2017

Apple plánuje do konce letošního roku představit verzi svých chytrých hodinek, které se budou moci připojit přímo k mobilní síti. Chce tak snížit závislost svých hodinek na telefonu iPhone. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Některé nové modely chytrých hodinek Apple Watch budou vybaveny čipy LTE a budou schopné uskutečnit množství úkolů, aniž by musely mít v dosahu iPhone. V současnosti hodinky od Applu potřebují být připojené k iPhonu a mohou pak posílat zprávy, získávat trasy z map či streamovat hudbu. Apple podle Bloombergu již jedná s operátory v USA a Evropě o nabídce nové verze hodinek. LTE modemy pro hodinky by měla Applu dodávat firma Intel.

