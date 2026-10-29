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Záhadu Punkvy rozsekla nenápadná odbočka. Jeskyňáři našli její podzemní zrod

ČTK
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Jeskynní potápěči v Amatérské jeskyni v Moravském krasu s největší pravděpodobností objevili místo, kde spojením Sloupského potoka a Bílé vody vzniká řeka Punkva. Dosud se to přesně nevědělo.

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Plavba na lodičkách po Punkvě patří k největším lákadlům Moravského krasu. Kde přesně v temném podzemním labyrintu nejdelší česká podzemní řeka vzniká, zjistili speleologové až nyní.Foto: Shutterstock – AS photo family
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Zároveň po několika letech úsilí fyzicky propojili takzvanou Šolimovu mísu s dómem pod Rodeem.

„Našli jsme přítok, který přichází ze severu. Vzhledem k průzračnosti vody bylo jasné, že nejde o kalnou Bílou vodu, ze které jsme připlavali. S největší pravděpodobností šlo o Sloupský potok, a tím pádem jsme byli na místě, kde Punkva skutečně vzniká,“ řekl předseda speleologické organizace Plánivy Radek Nejezchleb.

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Jeskyňáři se do zatopených chodeb v tomto týdnu vydali ze severního směru po proudu Bílé vody. V místech, kde již dříve plavali, si při předchozí akci všimli nenápadné odbočky, kterou podrobněji prozkoumali.

Přítok v labyrintu léta míjeli

V místě přitom už byli, jen si odbočky dříve nevšimli. Podle jeskyňáře je míjení odboček v labyrintu podzemních chodeb běžné. „Ty prostory jsou komplikované a puklinové. Když plavete jedním směrem nebo je horší viditelnost, minout odbočku je velmi snadné. Tímto místem už se plavalo dříve, ale přítoku si dosud nikdo nevšiml,“ vysvětlil Nejezchleb.

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Ačkoliv jsou si speleologové objevem téměř jistí, definitivní potvrzení přinesou až odborné stopovací zkoušky. Chtějí tím vyloučit možnost, že se část vod obou toků míchá v nějakém neznámém úseku ještě dříve.

„Pro ověření připravujeme barvicí pokusy, které už nevyžadují samotné potápění. Metodiku budeme konzultovat s odborníky z Univerzity Karlovy. Měřicí čidla a trasovače bychom chtěli do podzemí instalovat během letošní zimy,“ upřesnil Nejezchleb.

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Řeka Punkva v Moravském krasu. Jeskynní potápěči po letech pátrání objevili přesné místo v podzemí, kde se tento nejdelší podzemní tok v Česku rodí.Foto: Shutterstock – AS photo family

Padesát metrů v nulové viditelnosti

Současně se potápěčům podařilo v nulové viditelnosti a těsném profilu proplavat přibližně 50 metrů dlouhou chodbou pod dómem Rodeo. Propojili tak úseky, o jejichž spojení jeskyňáři usilovali od roku 2020. Tím se definitivně potvrdilo, že v navazujících prostorách směrem na jih už protéká spojená Punkva.

Punkva je nejdelší podzemní řeka v České republice s celkovou délkou 29 kilometrů. Vzniká v podzemí Moravského krasu právě soutokem Sloupského potoka a Bílé vody.

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Po průtoku systémem Amatérské jeskyně se Punkva na chvíli objevuje na denním světle na dně propasti Macocha a dále pokračuje Punkevními jeskyněmi, kde je využívána k populárním turistickým plavbám na lodičkách. Po opuštění podzemí protéká Punkevním údolím a na okraji Blanska se vlévá do řeky Svitavy.

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