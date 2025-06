Záhadný nález na české farmě. Rodina našla dojemný vzkaz z nebe

Neobvyklý objev čekal rodinu Patákových z Benešovska přímo za plotem jejich farmy. V trávě na pastvině se ráno lesklo 25 nafouknutých balónků a k nim připojený pohled, který ale nebyl v češtině. Doletěl až z Německa a poslal ho devítiletý chlapec Ali, který se zapojil do charitativního běhu na podporu boje s rakovinou.

Pohled malého Aliho putoval 170 kilometrů. Díky balónkům doletěl z německého Chemnitzu až na Benešovsko do Sledovic na statek Patákových | Foto: Statek Patákovi

"Napřed jsme si mysleli, že to jsou nějaké houby. Ale když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je to něco úplně jiného," popisuje Veronika z farmy Patákových ráno, kdy mířila do práce a spatřila bílý shluk v trávě.

Příběh jedné pohlednice

Rodina následně zjistila, že se jedná o 25 heliových balónků, ke kterým někdo přivázal pohled psaný v němčině. S pomocí překladače se jim podařilo rozluštit, že autorem je malý Ali, devítiletý chlapec z Německa.

Ali se zúčastnil Běhu proti rakovině, který pořádala 11. června na hřišti Technické univerzity v Chemnitzu Saská onkologická společnost. Akce je v Německu velmi populární, jednotlivci i týmy mohou podle počtu uběhnutých okruhů podpořit některých z projektů Saské onkologická společnost.

"Za každý uběhnutý okruh zřejmě obdržel jeden balón. Úkolem bylo balónky vypustit a připojit kartičku s žádostí, aby se nálezci ozvali. Ten, jehož balónky doletí nejdál, má šanci na odměnu," popsala Lucie Patáková ve svém příspěvku na sociálních sítích.

Vzdušnou čarou 170 kilometrů

Ali už podle všeho ví, po čem touží; jeho snem je získat nejnovější PlayStation. Zda mu balónky zajistí výhru, zatím není jasné. Jasné ale je, vzdušnou čarou uletěly 170 kilometrů.

"Balónky mohly skončit kdekoliv - na stromech, na poli, ve vodě, u někoho, kdo by z nich měl radost, ale nedělal by si hlavu s překladem nebo odesláním pohledu. Mohly dopadnout pár metrů za plot pastviny, kde bychom si jich nevšimli. Ale ony přistály na pastvě hned za plotem, kde jsme je nejspíš objevili jen pár hodin po vypuštění," neskrývala radost Lucie Patáková, a dodala: "Pohled jsme poslali zpět doporučeně a budeme mu držet palce."

V Německu už o Patákových vědí. Na webu i Facebooku pořadatelé Běhu proti rakovině potvrdili, že pohled z balónkového mraku našel svůj cíl na Statku Patákovi ve Sledovicích. Takže je jasné, že jejich odpověď dorazila v pořádku. Snad bude Alimu 170 kilometrů stačit, aby svůj vytoužený PlayStation získal.

Rodinný statek Patákovi, kde balónky přistály, je známý svým moderním přístupem k farmaření i poctivými produkty. Nabízí čerstvé mléko z vlastního mlékomatu, kvalitní hovězí maso i další lokální dobroty. Můžete se sem zajet kdykoli podívat, neb statek je otevřený veřejnosti. Mrknete se na krávy ve stáji, robotické dojení, robotické přihrnování, robotické vysávání kejdy, oblíbená automatická drbadla, kočku Micinu a samozřejmě největší favority návštěvníků všeho věku - telátka v teletníku.