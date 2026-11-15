Přes tisíc stran popsaných zastaralým těsnopisem, nad kterým si vědci lámali hlavu devět let. Umělá inteligence dokázala během několika dní rozluštit a shrnout zápisníky slavného matematika a brněnského rodáka Kurta Gödela. V jeho poznámkách ze 40. let navíc odhalila stovky dosud neznámých objevů, které předběhly dobu o celá desetiletí.
Vědcům se daří proniknout do utajených zápisků rakouského matematika a brněnského rodáka Kurta Gödela, který zásadně proměnil moderní vědu. Jeho šestnáct zápisníků ze začátku 40. let minulého století má celkem 1009 stran a autor je zapsal Gabelsbergerovým těsnopisem – písmem, které zastaralo už v době, kdy si poznámky pořizoval, upozornil britský deník The Guardian.
Gödel je považován za jednoho z nejoriginálnějších myslitelů 20. století. Jeho dvě věty o neúplnosti, publikované v roce 1931, zásadně změnily matematiku a přispěly k rozvoji teoretických základů informatiky. Po významných objevech ve 30. letech však publikoval jen několik odborných článků. Jeho nepublikované dílo ale čítá desítky tisíc stránek a je předmětem velkého zájmu historiků.
Devět let marné práce zlomila AI
Finský vědec Jan von Plato od roku 2017 vede na Helsinské univerzitě projekt zaměřený na porozumění obsahu 16 zápisníků, které Gödel sepsal na začátku 40. let 20. století. Pokrok v matematickém porozumění textu byl však pomalý – asi jedna stránka týdně. To platilo do letošního září, kdy si von Plato vyžádal pomoc umělé inteligence. V několika dnech poskytla AI komplexní shrnutí celého materiálu a odhalila, že Gödel dokázal stovky matematických vět, o nichž nikdo nevěděl.
„Byl jsem ohromen. Tyto sešity obsahují nejen desítky výsledků, které předjímají poznatky známé až ze 70. a 80. let, ale také 14 témat z logiky, která nebyla dále zkoumána,“ uvedl von Plato. „Gödel byl daleko před svou dobou,“ dodal.
Z rodného Brna až do amerického exilu
Gödel v roce 1924 odešel z Brna do Vídně, kde na tamní univerzitě studoval matematiku a logiku. V roce 1940 se společně se svou ženou odstěhoval do amerického Princetonu. V pozdějších letech trpěl stále silnějšími paranoidními stavy, odmítal jíst jídlo, které nevařila jeho manželka, a v roce 1978 v 71 letech zemřel na podvýživu.
Gödel svou prací výrazně posunul matematiku jako obor. Jeho myšlenky stály také u zrodu teoretických základů informatiky.
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